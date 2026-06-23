社会福祉法人　瀬戸内市社会福祉協議会とクーリングシェルターに係る協定を締結しました[岡山県瀬戸内市]

瀬戸内市役所

岡山県瀬戸内市では、熱中症による健康被害を防止するため、熱中症特別警戒アラートが発表された場合に暑さをしのげる場所へ避難することができるよう、市内公共施設9か所、民間施設12か所をクーリングシェルターに指定しています。

この度、新たに社会福祉法人 瀬戸内市社会福祉協議会とクーリングシェルターに係る協定を締結しましたので、お知らせします。

背景・目的

岡山県瀬戸内市は、熱中症による健康被害を防止するため、熱中症特別警戒アラートが発表された場合に暑さをしのげる場所へ避難することができるよう、市内公共施設9か所、民間施設12か所をクーリングシェルターに指定しています。民間施設に協力を呼びかけたところ、社会福祉法人 瀬戸内市社会福祉協議会より協力の申出があったため、協定を締結します。クーリングシェルター指定施設数の拡大により、市民や市を訪れた人の熱中症による健康被害を防止する環境づくりをすすめていきます。

協定の概要

【協定締結事業者】 社会福祉法人 瀬戸内市社会福祉協議会

指定施設：瀬戸内市総合福祉センター

【協定締結日】 令和8年6月４日（木）

【協定の概要】 岡山県を対象とする熱中症特別警戒アラートの発表があったとき、

その発表中の開放可能日時において、指定施設の共用部分が開放されます。

【主な協定内容】 （1）開放日時 月～金曜日（祝日除く） 9時～17時

（2）開放場所 1階ロビー

（3）受入可能人数 10人

瀬戸内市公式ホームページはこちら :https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/16/160275.html岡山県瀬戸内市公式ホームページ

クーリングシェルターにご協力いただける民間施設を募集します！

店舗や事務所等の一部をクーリングシェルターとして、休憩場所の提供にご協力いただける市内の民間施設を随時募集しています。

クーリングシェルターの詳細はこちら :https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/16/151258.html岡山県瀬戸内市公式ホームページ

【本件に関する問い合わせ先】

岡山県 瀬戸内市 健康福祉部 健康長寿課

電 話：0869-24-8031

メールアドレス：kenkou@city.setouchi.lg.jp

岡山県瀬戸内市について

瀬戸内市は岡山県南東部に位置し、岡山市に隣接する人口約3万5千人のまちです。 岡山駅からJR赤穂線で最短21分と交通アクセスに恵まれています。 南部には穏やかな瀬戸内海が広がり、美しい多島美や「日本のエーゲ海」と称される牛窓の景観が魅力です。 温暖な気候を生かした農水産業や観光業が盛んで、官民共創による地域課題の解決や新たな価値創造にも積極的に取り組んでいます。

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