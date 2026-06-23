【IVS2026】昨年は入場制限を記録した伝説のオフィシャルサイドイベント「新規事業しくじりBAR vol.9」が7月1日の夜に京都で開催決定！超豪華ゲスト8名が『0距離』で集結！

株式会社カスタメディア

株式会社カスタメディア（本店：大阪府大阪市、代表取締役：宮崎耕史、以下 当社）が、7月1日(

水)18:30から、TKP京都四条カンファレンスセンターにて新規事業しくじりBAR Vol.9 IVS大交流会2026をIVS2026のオフィシャルサイドイベントととして開催します。

本イベントは、昨年開催時に累計200名以上が参加し、会場に入りきれないほどの熱気で入場制限を記録した伝説のサイドイベントの第2弾（通算9回目）となります。今年はコンテンツ・登壇者ともにさらにパワーアップし、新規事業やスタートアップの現場で役立つ「リアルな失敗から学ぶ知見」と「質の高いネットワーキング」の場を提供いたします。

イベント特設・お申し込みURL：

https://4s.link/ja/shikujiri-bar-ivs2026

昨年の熱狂的なイベントレポート：

https://service.customedia.co.jp/reports/20250702_ivs2025_sideevent_shikujiribarivs2025_activityreport/

■『新規事業しくじりBAR Vol.9 IVS2026大交流会』とは

新規事業の世界では、「千三つ（1000のアイデアのうち実現するのは3つ）」という言葉があるほど、挑戦と失敗は切っても切り離せません。メディアを賑わす華やかな成功事例の裏には、数え切れないほどの試行錯誤や想定外の「しくじり」が存在します。

本イベントは、第一線で活躍する起業家や事業責任者をゲストに迎え、普段のカンファレンスのメインステージでは決して明かされることのない“ビジネスのリアルな裏話”を激白する名物企画です。

9回目となる今回は「リアルな失敗から学ぶ」をテーマに、お酒を片手にリラックスした雰囲気で本音を語り合える空間をご用意。失敗を前向きなエネルギーに変え、次の挑戦へと繋げるためのオープンイノベーション大交流会です。

■ 各界のトップランナーが奇跡の集結！総勢8名の豪華ゲスト陣（順不同）

ビジネスの最前線で修羅場をくぐり抜けてきた、超豪華スペシャリストたちが登壇。第一線で培った生々しい知見や教訓を「0距離」で体験いただけます。

早川 周作（ハヤカワ シュウサク）氏

琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社 代表取締役会長兼社長

水谷 暢宏 氏（合同会社オフィスPLAYワーク 代表 / おもしろビジネスアカデミー校長（元よしもとクリエイティブ・エージェンシー社長））

田村 満 氏（東京証券取引所 上場推進部 ／ 大阪取引所 総合管理室 統括課長）

AKIYOSHI 氏（アドバンスコンポジット株式会社 社長室秘書 ／ IVS2025 LAUNCHPAD 優勝者）

泉 友詞 氏（株式会社DOZAN PARTNERS 代表取締役社長 兼 CEO ／ フォースタートアップス株式会社創業メンバー）

加々本 裕樹 氏（MBS/Picoli 取締役 ／ 自社をM&AでExit・元MBS毎日放送デジタル部門取締役）

芝先 恵介 氏（株式会社01START 代表取締役 ／ 生成AIの権威・累計受講者1万人超のIT起業家）

川向 正明 氏（HAPPY PROJECT LLC 社長室 Chief eXperience Officer ／ シリコンバレー仕込みのMBA・元京都芸術大学准教授）

今井 ようじ 氏（株式会社日本通信広告社 代表取締役 ／ 東西の落語台本コンクール12回受賞のヒット構成作家）

福田 聆(フクダ レイ）氏（株式会社MIEZ 経営企画）

森 麻里（モリ マリ）氏（プロエンジニア株式会社）

大泉颯冬（オオイズミハヤト）氏（株式会社やるかやらんか 人材事業部）

■ 今年はコンテンツも大幅増量！笑いと論理が融合する「豪華3部構成」

ただの交流会にとどまらず、インプットから実践的なワーク、そして深いネットワーキングまで網羅した濃厚なプログラムをお届けします。

【第一部：しくじりピッチ】

ゲストが自らの赤裸々なしくじり体験や、そこから得た教訓を痛快に激白！

【第二部：新規事業しくじりトークセッション】

「地域発・エンタメ／ファンを巻き込む事業はどこでしくじるのか？？」「女性経営者/サポーターにまつわるしくじり」など、ここでしか聞けない新規事業のリアルな裏側に切り込みます。

【第三部：しくじりリスキリングワークショップ】

元よしもと社長×落語作家による、論理と笑いを融合させた実践的な学びの時間。ビジネスにおける「おもしろさ」や伝える技術を学びます。

【第四部：ネットワーキング（大交流会）】

豪華ゲストや熱量の高い参加者が垣根を越えて交流。新たなビジネスチャンスや、志を同じくするパートナーと深く繋がれるプレミアムな時間です。

■ 開催概要

イベント名： しくじりBAR Vol.9 IVS2026大交流会（IVS2026公式サイドイベント）

日時： 2026年7月1日（水） 18:30～21:00 （受付 18:00～ / 完全撤収 21:30）

会場： TKP京都四条カンファレンスセンター

参加費： 無料

詳細・お申し込み： https://4s.link/ja/shikujiri-bar-ivs2026

▼こんな方におすすめ- ・新規事業のリアルな裏話や、面白いビジネスの背景をガチで聞きたい方- ・スタートアップ、オープンイノベーション、社内ベンチャーに関わっている方- ・「最近ちょっとしくじって落ち込んでいる…」という挑戦中の方- ・IVS2026の熱量のまま、最高に濃く、質の高いネットワーキングをしたい方

■ タイムスケジュール

18:00~ 登壇者リハーサル/受付開始（カスタメディア）

18:30~ イベント開始

18:30-18:33（3分） ウェルカムドリンク（カスタメディア）

18:33-18:35（2分） 主催者挨拶と趣旨の説明（カスタメディア）

▼第1演目：しくじりピッチ（計25分：1ピッチ5分/5人名）

１.18:35~18:40 AKIYOSHI氏 ４.18:50~18:55 ATTRACTIC森氏

２.18:40~18:45 芝先氏 ５.18:55~19:00 やるかやらんか 大泉氏

３.18:45~18:50 MIEZ福田氏

▼第2演目：新規事業しくじりトークセッション（計40分：1セッション3名20分/2セッション）

１.19:00~19:20「地域発・エンタメ／ファンを巻き込む事業はどこでしくじるのか？？（15分）

２.19:20~19:40「女性経営者/サポーターにまつわるしくじり」（15分）

→１.加々本氏(モデレーター)、早川氏、泉氏、

２.田村氏(モデレーター)、ATTRACTIC森氏、MIEZ福田氏

▼第3演目：しくじらない為のリスキリングワークショップ（計30分：15分/2組）

19:40~19:55 １.水谷氏と今井氏

19:55~20:10 ２.川向氏

20:10-20:20 写真撮影(2枚、登壇者さまのみと全員）

20:20-21:00 ネットワーキング（交流会）

21:00 イベント終了

21:30 完全撤収

(※注：IVS2026はメインイベントとサイドイベントがあり、それぞれのチケットが必要です。こちらはカスタメディアが開催するサイドイベントのお申し込みページとなります)

お申し込み： https://4s.link/ja/shikujiri-bar-ivs2026

■会社概要

会社名 ：株式会社カスタメディア

所在地 ：大阪府大阪市北区西天満2-5-2 H2O TOWER 7階

代表者 ：代表取締役 宮崎 耕史

事業内容：デジタルプラットフォームの開発とコンサルティング事業

HP ：https://service.customedia.co.jp/

■ミッション

業界を問わず、新規事業には「千三つ」と言われるほど「多産多死」という特性があります。

私たちは、このような環境下でも、企業の規模を問わず挑戦を繰り返すことができる仕組みが整った世界を目指しています。

私たちが提供するノウハウが詰まった「型」を活用し、迅速かつ低コストでシステムを構築することで、新規事業の失敗リスクを低減します。

「Japan as No.1」と称された”失われた30年”の前の時代のように、日本企業が国内外でイノベーションを起こし、世界市場で存在感を取り戻すことができるよう、失敗を恐れず果敢に新規事業へ挑戦する皆様を支援するのが私たちのミッションです。