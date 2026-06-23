マッチングアプリ「コンパイキタイ」がコンサル勤務のハイスペ男性についての調査結果を公表

株式会社トゥエンティトゥ2026年版「ハイスペ男性レポート」コンサル編

合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」を運営する株式会社トゥエンティトゥ(本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鈴木 悠史)は、2026年6月23日（火）にコンサル勤務のハイスペック男性についてのレポートを公表しました。

2026年版「ハイスペ男性レポート」コンサル編では、大手6社（アクセンチュア、マッキンゼー、デロイトトーマツコンサルティング、ボストン・コンサルティング、ベイン&カンパニー、PwC）を取り上げています。

サービスページ：https://gotocompa.com/

マッチングアプリ「コンパイキタイ」とは？

合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」

「コンパイキタイ」は合コン幹事同士のマッチングを行う第5世代のマッチングアプリです。

恋活・婚活にとどまらず、「自然で楽しい出会い」をできるだけ多くの人に提供したいという思いで開発しました。

2023年12月1日のサービス開始以来、合コンを軸にしたマッチング体験を追求し続けており、利用率No.1（※）、利用者増加率No.1（※）など、多くのユーザーから支持をされています。

※ 合コンマッチングアプリ市場において、2026年5月自社調べ

レポート公表の背景

「ハイスペ男性レポート」2026年版

近年、マッチングアプリは恋愛や結婚相手との出会いの手段として広く定着し、多くのユーザーが理想の相手探しに活用しています。その一方で、「年収が高い」「有名企業に勤務している」といったハイスペックな男性（ハイスペ男性）に関心を持つ女性は多いものの、実際には企業ごとの社風や働き方、社員の性格傾向などについて詳しく知る機会は限られています。

「コンパイキタイ」では、名刺認証機能を通じて勤務先企業を確認したユーザー同士が出会える仕組みを提供しており、数多くの女性ユーザーから「同じハイスペ男性でも、企業によってどのような違いがあるのか知りたい」という声が寄せられていました。

そこで当社は、実際のユーザー動向や企業分析をもとに、ハイスペック男性が勤務する企業ごとの特徴や社員像をわかりやすくまとめた「ハイスペ男性レポート 2026」を作成しました。本レポートを通じて、ユーザーが企業ごとの個性や価値観をより身近に理解し、自分に合った出会いを見つけるきっかけとなることを目指しています。

今回の2026年版が初のレポート公表となります。

「アクセンチュア」の男性社員

アクセンチュア社員の特徴

アクセンチュアの男性社員は、論理的思考と高い分析力を武器に、複雑な課題を解決へ導くプロフェッショナルタイプが多いです。成果へのこだわりが強く、厳しい環境の中でも自己管理を徹底しながら高いパフォーマンスを発揮します。また、プロジェクト単位でチームと協力しながら働くため、コミュニケーション力や協調性にも優れています。グローバルな案件や多様な人材との協働に慣れており、異なる価値観を柔軟に受け入れる適応力も特徴です。さらに、常に新しい知識やスキルを学び続ける成長意欲が高く、自らを磨きながらキャリアアップを目指す向上心あふれる人が多いでしょう。

アクセンチュア社員の総合点

アクセンチュアの男性社員を5項目で評価すると、コミュ力4点、給料5点、休暇3点、イケメン3点、安定3点という結果です。顧客企業との折衝やプロジェクト推進を担うため、論理的な説明力や調整力に優れた社員が多く、高いコミュニケーション能力を持つ点が特徴です。給与水準は外資系コンサルティング企業らしく非常に高く、若手から高収入を目指せる環境が整っています。休暇制度や在宅勤務制度は充実していますが、プロジェクトの繁忙期には業務負荷が高まることもあり、評価は平均的な3です。外見面では、清潔感のあるスーツスタイルと知的でスマートな印象を持つ社員が多く、落ち着いた雰囲気が魅力です。一方で、成果主義や人員配置の変化がある外資系企業のため、終身雇用的な安心感は限定的です。総じて、高収入と成長機会を求める向上心の高いビジネスパーソンが集まる企業といえるでしょう。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0046/

「マッキンゼー」の男性社員

マッキンゼー社員の特徴

マッキンゼーの男性社員は、卓越した論理的思考力と分析力を武器に、複雑な経営課題を構造的に整理しながら解決へ導く戦略家タイプが多いです。高い成果基準の中で働くため向上心が非常に強く、常に知識やスキルを磨き続けるストイックさを持っています。また、個人の能力だけでなくチームで成果を生み出すことを重視し、優秀な仲間と切磋琢磨しながらプロジェクトを推進します。グローバルな視野と異文化適応力にも優れ、国際的な環境でも柔軟に活躍できる点が特徴です。さらに、経営層との議論や高いプレッシャーの中でも冷静さを失わず、合理的な判断を下せる精神的な強さと責任感を備えたプロフェッショナルが多いでしょう。

マッキンゼー社員の総合点

マッキンゼーの男性社員を5項目で評価すると、コミュ力3点、給料5点、休暇2点、イケメン3点、安定3点という結果です。論理的思考力とプレゼンテーション能力に優れ、複雑な課題をわかりやすく整理して伝える力を持つ社員が多い一方、会話は合理性重視で、社交性よりも実務能力が際立つ傾向があります。給与水準は世界最高峰クラスで、若手から高年収が期待でき、成果に応じた報酬も非常に充実しています。一方で、クライアント対応や厳しい納期に追われることが多く、休暇の取りやすさは低めです。外見面では、清潔感があり知的でスマートな印象を与える社員が多いものの、派手さよりも落ち着きや理性が感じられます。安定性については企業としての基盤は極めて強固ですが、成果主義が徹底されているため、個人レベルでの終身雇用的な安心感は限定的です。総じて、圧倒的な実力主義の環境で成長を追求するエリート人材が集まる企業といえるでしょう。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0076/

「デロイトトーマツコンサルティング」の男性社員

デロイトトーマツコンサルティング社員の特徴

デロイトトーマツコンサルティングの男性社員は、論理的思考と高い分析力を備え、複雑な課題を整理しながら本質的な解決策を導き出す知的なプロフェッショナルが多いです。チームで成果を生み出す文化が根付いており、周囲との連携や調整を重視しながらプロジェクトを推進します。また、常に新しい知識や専門性を吸収しようとする学習意欲が高く、自己成長への意識も強い傾向があります。クライアントに対しては誠実かつ責任感を持って向き合い、実現可能な提案を重視する堅実な姿勢が特徴です。さらに、厳しい納期や高い期待にも粘り強く対応できるタフさを持ち、冷静に成果を追求する実務家タイプが目立ちます。

デロイトトーマツコンサルティング社員の総合点

デロイト トーマツ コンサルティングの男性社員を5項目で評価すると、コミュ力4点、給料4点、休暇2点、イケメン3点、安定3点という結果です。クライアントとの折衝やプロジェクト推進を担うため、論理的な説明力と調整力に優れた社員が多く、専門性とコミュニケーション能力を兼ね備えている点が特徴です。給与水準はコンサルティング業界の中でも高く、成果や役職次第で大幅な年収アップも期待できます。一方で、プロジェクトの納期や顧客対応によって多忙になりやすく、休暇の取りやすさはやや低めです。外見面では、清潔感のあるスーツスタイルと知的で落ち着いた雰囲気が印象的で、信頼感のあるビジネスパーソンが多く見られます。安定性については企業基盤こそ強固ですが、成果主義の色が濃く、終身雇用的な安心感は限定的です。総じて、高い専門性と向上心を持ち、成長志向の強い人材が集まる企業といえるでしょう。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0127/

「ボストン・コンサルティング」の男性社員

ボストン・コンサルティング社員の特徴

ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）の男性社員は、論理的な分析力と創造的な発想力を兼ね備えた戦略家タイプが多いです。データや事実を重視しながらも、未来を見据えた柔軟なアイデアを生み出し、企業の成長戦略を描きます。また、チームワークを大切にする文化が根付いており、仲間と活発に議論しながら最適解を導く協調性も特徴です。知的好奇心が旺盛で学習意欲が高く、新しい知識や技術を積極的に吸収し続けます。さらに、経営層との対話や重要な意思決定に関わる場面でも冷静さを保ち、高いプレッシャーの中で成果を出す精神的な強さを持っています。グローバルな視野と異文化適応力にも優れ、世界を舞台に活躍するプロフェッショナルが多いでしょう。

ボストン・コンサルティング社員の総合点

ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）の男性社員は、論理的思考力と分析力に優れ、無駄のない本質的なコミュニケーションを得意とする知的な人が多いのが特徴です。給与水準は世界トップクラスで、若手のうちから高収入を実現できるため、給料は満点の5点。一方で、クライアント対応や厳しい納期に追われることも多く、休暇の取りやすさは2点と低めです。外見は清潔感がありスマートですが、華やかさより知性や実務能力を重視する傾向があり、イケメン評価は3点。企業としてのブランド力や経営基盤は非常に強固ですが、成果主義の環境で終身雇用的な安定感は高くないため、安定性は3点と評価されます。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0204/

「ベイン&カンパニー」の男性社員

ベイン&カンパニー社員の特徴

ベイン&カンパニーの男性社員は、戦略を描くだけでなく実際の成果創出まで徹底してこだわる実行力の高いプロフェッショナルが多いです。クライアントの現場に深く入り込み、理論だけではなく実現可能な解決策を追求する実践志向が特徴です。また、「One Team」の文化のもとでチームワークを重視し、仲間と協力しながら課題解決に取り組みます。外資系コンサルティングファームの中では比較的親しみやすく、誠実でオープンなコミュニケーションを得意とする人が多い傾向があります。さらに、高い成果基準や厳しい環境の中でも粘り強く努力を続けるタフさと情熱を持ち、最後まで責任を持ってやり遂げる姿勢が魅力です。

ベイン&カンパニー社員の総合点

ベイン&カンパニーの男性社員を5項目で評価すると、コミュ力3点、給料5点、休暇2点、イケメン3点、安定3点という結果です。論理的思考力と分析力に優れ、クライアントとの議論や提案を的確に進める能力を持つ一方、会話は結論重視で、社交性という面では平均的な評価となります。給与水準は戦略コンサルティング業界でも最高峰クラスで、若手から高年収を実現できるため5点評価です。一方で、プロジェクトの納期やクライアント対応による長時間労働も多く、休暇の取りやすさは低めです。外見面では、清潔感があり知的で誠実な印象の社員が多いものの、派手さよりも実務能力を重視する傾向があります。企業としてのブランド力や実績は申し分ありませんが、成果主義が徹底されているため、個人の雇用安定性は中程度と評価できます。総じて、高い報酬と成長機会を求める実力派人材が集まる企業といえるでしょう。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0296/

「PwC」の男性社員

PwC社員の特徴

PwCの男性社員は、論理的思考力と高い分析力を武器に、複雑な課題を整理しながら最適な解決策を導くプロフェッショナルです。クライアントとの信頼関係を重視する文化が根付いており、誠実で丁寧なコミュニケーションを大切にする人が多いのも特徴です。また、チームワークを重んじる協調的な姿勢を持ち、仲間と連携しながら成果を追求します。会計・IT・戦略など幅広い分野の知識習得にも積極的で、自己研鑽を怠りません。さらに、リスク管理への意識が高く、慎重かつ堅実に物事を進める安定感のあるタイプが多く見られます。

PwC社員の総合点

PwCの男性社員を5項目で評価すると、コミュ力3点、給料4点、休暇2点、イケメン3点、安定3点という結果です。論理的で丁寧なコミュニケーションを得意とし、クライアントとの信頼関係を重視する堅実なタイプが多い一方、強い発信力や華やかな社交性は比較的控えめです。給与水準は外資系コンサルティングファームとして高く、若いうちから高年収を目指せる環境が整っています。反面、プロジェクトの繁忙期には長時間労働になりやすく、休暇の取りやすさはやや低めです。外見面では、清潔感のあるスーツスタイルと知的で落ち着いた雰囲気が特徴で、派手さよりも誠実さや信頼感が際立ちます。安定性については、世界的ブランドと豊富な案件を持つ企業として高い信頼性がある一方、成果主義や人材の流動性もあるため中程度の評価です。総じて、堅実さと専門性を兼ね備えたバランス型のコンサルタントが多い企業といえるでしょう。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0316/

株式会社トゥエンティトゥについて

株式会社トゥエンティトゥ

株式会社トゥエンティトゥ(TWENTYTWO, Inc.)は「市場創造」をビジョンに掲げるIT企業です。

「コンパイキタイ」で実現したいのは、「出会いをもっと自然に、楽しいものにする」ことです。

マッチングアプリが世の中に浸透していき、疲れを感じるユーザーが増えているからこそ、「楽しく感じる」出会いの場を作ることに重点を置いたマッチングアプリを開発・運営しています。

株式会社トゥエンティトゥは、マッチングアプリの業界団体である一般社団法人日本マッチングアプリ協会の会員です。

＜会社概要＞

所在地 ： 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目39番12号 渋谷ウェストビル1階

代表者 ： 代表取締役CEO 鈴木 悠史

設立日 ： 2023年1月6日

事業内容 ： 合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」の開発・運営

ホームページ： https://www.twentytwo.co.jp/

一般社団法人日本マッチングアプリ協会について

一般社団法人日本マッチングアプリ協会

一般社団法人日本マッチングアプリ協会は、マッチングアプリ業界の健全な発展と利用者が安心してサービスを利用できる環境の整備を目的とするマッチングアプリの業界団体です。

＜協会概要＞

名称 ： 一般社団法人日本マッチングアプリ協会

所在地 ： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル 2F-C

代表理事 ： 鈴木 悠史

設立日 ： 2025年1月6日

ホームページ： https://www.joda.jp/

問い合わせ ： info@joda.jp

合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」とは

合コン幹事同士のマッチングサービス「コンパイキタイ」

「コンパイキタイ」は、主に合コン幹事同士のマッチングを行うサービスです。

スマホ・PCなどのデバイスを問わずご利用いただけるように、Webブラウザでの提供となっています。独自機能である「会社名検索機能」や、ユーザー同士が相互に評価を行う「評価・口コミ機能」があり、税込1,650円から使うことができます。

審査を通過したユーザーは、複数人の合コンを行いたい場合は「コンパイキタイ」、1対1のデートを行いたい場合は「デートイキタイ」をお相手に送ることができます。

「コンパイキタイ」または「デートイキタイ」が相互に送られた場合に限り、メッセージのやり取りができる仕組みとなっています。

サービスページ： https://gotocompa.com/about/

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」とは

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」

「グループマッチング研究所」は、合コン・街コンサービス比較を行うマッチングアプリメディアです。合コンマッチングサービスや街コンサービスなど複数人のマッチングサービス(グループマッチング)に特化しており、様々なコンテンツを発信することで合コン・街コンに行きたいユーザーがサービスを探す手助けを行います。

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」：https://groupdatingapp.com/

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」とは

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」

「Dating Base」は、マッチングアプリのユーザーやアプリ開発事業者、メディアなどに向けて、アプリ情報を網羅した高品質なデータベースです。本データベースは、PC・スマホ・タブレットなどデバイスを問わずにご利用いただけます。ユーザーは、キーワード検索機能やカテゴリー機能を活用して、自分に適したマッチングアプリを簡単に検索でき、効率的な情報収集が可能です。アプリ事業者は、アプリの特徴や分類を参照することで、競合分析や市場動向の把握に活用できます。

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」： https://app.or.jp/

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」とは

全ての合コンを成功に導く最強の実務マニュアル「合コンの達人」

「合コンの達人」は、全ての合コンを成功に導く最強の実務マニュアルです。

マニュアルの通りに合コンを開催するだけで、参加者の満足感を上げることができます。

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」では徹底的に実務に則した誰でもできる「体系的なノウハウ」を完全網羅しているため、マニュアルの通りに行えば合コンを成功に導くことができます。

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」： https://groupdate.jp/

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」とは

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」

「DatingApp JAPAN」は、インバウンド向け恋愛メディアです。

日本人の日常生活に興味を持っている訪日外国人旅行者に対して正確な情報を発信し、日本人との交流を含めてより充実した旅行体験を提供することを目指しています。

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」： https://datingapp.jp/

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」とは

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」

「働く男子図鑑」は、会社ごとの社風や男性社員の特徴を、ビジュアルとテキストの両面から分かりやすく可視化したウェブメディアです。

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」： https://man.twentytwo.jp/

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」とは

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」

「働く女子図鑑」は、会社ごとの社風や女性社員の特徴を、ビジュアルとテキストの両面から分かりやすく可視化したウェブメディアです。

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」： https://woman.twentytwo.jp/