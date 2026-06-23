Funds Startups、IVS2026 Kyotoにて4つのサイドイベントを開催

Funds Startups株式会社

Funds Startups株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前川 寛洋、以下 当社）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に京都で開催されるスタートアップカンファレンス「IVS2026 Kyoto」の期間中、計4つのサイドイベントの共催が決定しましたのでお知らせします。

IVS期間中の2日間にわたり、主にベンチャーデットをテーマとした夜のネットワーキングから、CFO向けクローズドセッション、ディープテック交流会、日中の資金調達相談会まで、多様な形式で登壇・協力します。スタートアップ・VC・金融機関が一堂に会するIVSの場を最大限に活用し、ベンチャーデットの認知拡大と活用促進を推進します。

■ 開催イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140221/table/43_1_111b25ee7a2f4a6e3f4d70f1c33b0642.jpg?v=202606230651 ]

■ 個別イベントの詳細

１. ザ・ベンチャーデット by THE SUPER NIGHT

日時：2026年7月1日（水）20:00～22:00

会場：Ace Hotel Kyoto 2F （京都市中京区車屋町245－2）

形式：回遊型ネットワーキング＋トークセッション＋個別相談

共催：Funds Startups・あおぞら企業投資・りそな銀行・Flex Capital

詳細URL：https://4s.link/ja/962cbf95-1214-44c8-95a1-9e6bc00e3d30

IVS1日目夜に開催される大型ネットワーキングイベント「THE SUPER NIGHT」内のベンチャーデット特化セッションです。国内代表的なベンチャーデットプレイヤー4社（Funds Startups・あおぞら企業投資・りそな銀行・Flex Capital）が集結し、「ここに行けばベンチャーデットの全てがわかる場」を提供します。

イベント全体の参加対象：

- 起業家・スタートアップCxO- VC / CVC / 事業会社投資部門- メディア関係者

本企画の推奨参加者：

- ベンチャーデットが自社の資本政策に合っているか分からない- エクイティとどう組み合わせて使うのが最適解なのか分からない- 審査に通る財務諸表・事業計画の秘訣を知りたい- ベンチャーデットプレイヤー毎の強み弱み、特徴を一挙に知りたい

２. 次の資金調達、どうする？ベンチャーデットを選んだCFOが語る“迷いと判断”

日時：2026年7月2日（木）18:30～20:30

会場：Ace Hotel Kyoto 2F （京都市中京区車屋町245－2）

形式：クローズドセッション＋個別相談・ネットワーキング

対象：シリーズA以降のスタートアップCXO

共催：りそな銀行

詳細URL：https://4s.link/ja/d99b1684-9137-47bc-a384-b389a733572f

実際にベンチャーデットを活用したCFOが登壇し、「なぜそのタイミングでデットを検討したのか」「VCとの関係をどう整理したか」など、意思決定のプロセスにフォーカスしたリアルな経験を共有します。後半は個別相談（1回10分）とネットワーキングの時間を設けます。

登壇者：

- 前川 寛洋（Funds Startups株式会社 代表取締役CEO） ※モデレーター- 河西 佑太郎 氏（Angel Bridge株式会社 代表パートナー） ※コメンテーター- 植木 修造 氏（株式会社Acompany CFO）- 澤田 風雅 氏（emole株式会社 CFO）



タイムテーブル：

- 18:30～18:40 開会・趣旨説明- 18:40～19:05 セッション１.：資金調達の意思決定のリアル- 19:05～19:30 セッション２.：事業と資金調達の接続- 19:30～20:30 個別相談・ネットワーキング

推奨参加者：

- シリーズA以降で同じ調達課題を持つCxOと出会いたい- ベンチャーデットの最適な使いどころをCFOの実体験から聞きたい- デット・エクイティを含め、具体的なファイナンス戦略の考え方を知りたい- Deeptechにベンチャーデットを提供可能なプレイヤーと出会いたい

３. Deep NiCH KYOTO

日時：2026年7月2日（木）19:00～21:30

会場：アメリカングラフィティーズ（京都・三条）

形式：室内立食パーティー（途中入退場自由） 参加費：5,000円

共催：Angel Bridge / Beyond Next Ventures / Funds Startups / インキュベイトファンド / ジェネシア・ベンチャーズ / UTEC / みやこキャピタル / SMBCベンチャーキャピタル 他

詳細URL：https://4s.link/ja/c6cfb69c-e40a-49d1-a383-48ae16e8a258

ディープテック・AI領域に関わる起業家・研究者・VC・学生・大学関係者が一堂に会する交流会。昨年は150名以上が参加。Funds Startupsは共催企業として参加します。研究の事業化相談、ディープテックスタートアップへの参画（プロボノ・EIR）、AI/フィジカルAI開発、キャリアの話など、ジャンル問わず交流できる場を提供いたします。

４. ファイナンスミックスサミット 2026 summer

日時：2026年7月2日（木）10:30～15:30

会場：QUESTION（京都市中京区下丸屋町390－2）

形式：相談会（15分×最大4枠）＋トークセッション＋交流会

詳細URL：https://4s.link/ja/fmx_ivs

出資・融資・ベンチャーデット・補助金など複数の資金調達手法を組み合わせる「ファイナンスミックス」をテーマに、スタートアップ・VC・金融機関が集結するデイタイムイベント。Funds Startupsは相談会とトークセッションの両方に参加します。

セッションタイトル：ディープテックのファイナンスミックス

セッション時間：2026年7月2日（木）10:30~11:30

登壇者：

- 伊藤 信雄 氏（テンキューブ株式会社 代表取締役）- 小原 満美（Funds Startups株式会社 執行役員/パートナー）- 植木 修造 氏（株式会社Acompany 取締役CFO）- 八尾 凌介 氏（Angel Bridge株式会社 ディレクター）

■Funds Startupsについて

Funds Startups株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前川寛洋）は「社会的インパクトを創出するスタートアップが、最も理想的な成長を遂げられる仕組みを開発する」をミッションに据え、ファンズ株式会社の100%子会社として2023年12月に設立されました。Funds Startupsでは、Funds Venture Debt FundのGPとして、ファンド運営ならびに金融機関へのベンチャーデットに関する支援を中心に行います。今後については当事業を中核としつつも、スタートアップ専門の投資銀行部門のような役割として、スタートアップの資金調達手段の多様化や環境整備等も手掛けていく予定です。

https://social.funds.jp/fsrelease