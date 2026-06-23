マッチングアプリ「コンパイキタイ」が証券会社勤務のハイスペ男性についての調査結果を公表

株式会社トゥエンティトゥ2026年版「ハイスペ男性レポート」証券会社編

合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」を運営する株式会社トゥエンティトゥ(本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鈴木 悠史)は、2026年6月23日（火）に証券会社勤務のハイスペック男性についてのレポートを公表しました。

2026年版「ハイスペ男性レポート」証券会社編では、大手6社（ゴールドマン・サックス、大和証券、野村證券、BofA証券、モルガン・スタンレー、JPモルガン）を取り上げています。

サービスページ：https://gotocompa.com/

マッチングアプリ「コンパイキタイ」とは？

「コンパイキタイ」は合コン幹事同士のマッチングを行う第5世代のマッチングアプリです。

恋活・婚活にとどまらず、「自然で楽しい出会い」をできるだけ多くの人に提供したいという思いで開発しました。

2023年12月1日のサービス開始以来、合コンを軸にしたマッチング体験を追求し続けており、利用率No.1（※）、利用者増加率No.1（※）など、多くのユーザーから支持をされています。

※ 合コンマッチングアプリ市場において、2026年5月自社調べ

レポート公表の背景

「ハイスペ男性レポート」2026年版

近年、マッチングアプリは恋愛や結婚相手との出会いの手段として広く定着し、多くのユーザーが理想の相手探しに活用しています。その一方で、「年収が高い」「有名企業に勤務している」といったハイスペックな男性（ハイスペ男性）に関心を持つ女性は多いものの、実際には企業ごとの社風や働き方、社員の性格傾向などについて詳しく知る機会は限られています。

「コンパイキタイ」では、名刺認証機能を通じて勤務先企業を確認したユーザー同士が出会える仕組みを提供しており、数多くの女性ユーザーから「同じハイスペ男性でも、企業によってどのような違いがあるのか知りたい」という声が寄せられていました。

そこで当社は、実際のユーザー動向や企業分析をもとに、ハイスペック男性が勤務する企業ごとの特徴や社員像をわかりやすくまとめた「ハイスペ男性レポート 2026」を作成しました。本レポートを通じて、ユーザーが企業ごとの個性や価値観をより身近に理解し、自分に合った出会いを見つけるきっかけとなることを目指しています。

今回の2026年版が初のレポート公表となります。

「ゴールドマン・サックス」の男性社員

ゴールドマン・サックス社員の特徴

ゴールドマン・サックスの男性社員は、成果主義の環境で鍛えられた高いプロ意識と向上心を持つ人が多く、常に高い目標に挑戦し続ける姿勢が特徴です。金融市場の最前線で培われた論理的思考力と迅速な判断力を備え、膨大な情報を分析しながら最適な意思決定を行います。また、強いプレッシャーや激しい競争の中でも冷静さを失わない精神的タフネスを持ち、困難な状況でも結果を追求します。国際的な環境で働く機会も多く、英語力や異文化理解力に優れたグローバル志向の人材が目立ちます。さらに、自己成長への意欲が非常に高く、学び続けながら自身の価値を高めていく上昇志向型のタイプが多いです。

ゴールドマン・サックス社員の総合点

ゴールドマン・サックスの男性社員を5項目で評価すると、コミュ力3点、給料5点、休暇2点、イケメン3点、安定3点という結果です。金融業界の最前線で活躍するプロフェッショナルが多く、論理的な説明力や交渉力に優れる一方、会話は効率や成果を重視する傾向があり、社交性は平均的な評価となります。給与水準は国内外を通じて最高峰クラスで、若手から高収入が期待でき、成果次第では年収数千万円以上も目指せるため満点評価です。一方で、顧客対応や市場動向への迅速な対応が求められ、長時間労働になりやすく、休暇の取りやすさは低めです。外見面では、清潔感のあるスーツスタイルと洗練されたビジネスマナーが特徴ですが、華やかさよりもストイックで実務的な印象が強く見られます。企業としてのブランド力や収益基盤は非常に強固ですが、成果主義が徹底されているため、個人の雇用安定性は中程度といえるでしょう。総じて、高収入と実力主義を体現するエリート集団といえる企業です。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0125/

「大和証券」の男性社員

大和証券社員の特徴

大和証券の男性社員は、誠実で堅実な人柄を持ち、お客様との長期的な信頼関係を大切にするタイプが多いです。派手な営業よりも丁寧な提案やフォローを重視し、安心感のあるコミュニケーションが魅力です。また、社内では協調性を重んじる風土があり、仲間と助け合いながら成果を目指す姿勢が根付いています。金融のプロフェッショナルとしてリスク管理意識も高く、冷静でバランスの取れた判断力を備えているのも特徴です。さらに、粘り強く顧客に寄り添う責任感を持ち、安定した企業基盤のもとで着実にキャリアを築こうとする人が多く、仕事と私生活の両立を大切にする堅実派が目立ちます。

大和証券社員の総合点

大和証券の男性社員を5項目で評価すると、コミュ力3点、給料4点、休暇2点、イケメン3点、安定3点という結果です。顧客との信頼関係を大切にする社風があり、丁寧で誠実なコミュニケーションを得意とする社員が多い一方、押しの強い営業スタイルよりも落ち着いた対応を重視する傾向があります。給与水準は証券業界の中でも高く、営業成績や役職に応じて大幅な収入アップも期待できるため高評価です。しかし、市場に合わせた勤務や顧客対応の影響で忙しい時期も多く、休暇の取りやすさはやや低めとなっています。外見面では、清潔感のあるスーツスタイルと真面目で端正な雰囲気が特徴で、派手さよりも信頼感を感じさせるタイプが中心です。安定性については、大手証券会社としてのブランド力や顧客基盤を持つ一方で、市場環境や景気の影響を受けやすい業界であるため中程度の評価となります。総じて、堅実さと高い金融知識を兼ね備えたビジネスパーソンが多い企業といえるでしょう。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0155/

「野村證券」の男性社員

野村證券社員の特徴

野村證券の男性社員は、高い成果意識と勝負強さを持ち、目標達成に向けて粘り強く努力するタイプが多いです。成果主義の環境で培われた行動力と精神力を備え、プレッシャーのかかる状況でも冷静に結果を追求します。また、富裕層や法人顧客との信頼関係を重視し、金融の専門知識を活かしながら誠実で丁寧な対応を心がけています。社交性にも優れ、人脈づくりやコミュニケーションを得意とする人が多いのも特徴です。さらに、歴史ある金融機関らしく礼儀や身だしなみを大切にし、品格ある振る舞いを意識する傾向があります。挑戦心と伝統的なプロ意識を兼ね備えた金融エリートタイプといえるでしょう。

野村證券社員の総合点

野村證券の男性社員を5項目で評価すると、コミュ力3点、給料5点、休暇2点、イケメン3点、安定3点という結果です。顧客との信頼関係を重視する誠実な対応力を持ちながらも、営業現場では成果への強いこだわりと数字に対する厳しさが求められるため、会話も結果重視になりやすい傾向があります。給与水準は国内証券会社の中でもトップクラスで、若手から高年収を実現できる環境が整っており、成果次第で大幅な収入アップも期待できます。一方で、市場や顧客対応を優先する働き方から長時間労働になりやすく、休暇の取りやすさは低めです。外見面では、清潔感のあるスーツスタイルと真面目で端正な雰囲気が特徴で、派手さよりも信頼感を感じさせるタイプが多く見られます。安定性については、業界最大級の顧客基盤とブランド力を持つ一方、市場環境や景気変動の影響を受けやすいため中程度の評価です。総じて、高収入と成果主義を象徴する証券業界の代表的な企業といえるでしょう。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0177/

「BofA証券」の男性社員

BofA証券社員の特徴

BofA証券の男性社員は、グローバル金融機関ならではの高度な金融知識と分析力を備え、データや市場動向を基に論理的な判断を行うプロフェッショナルです。成果主義の環境で働くため、結果に強くこだわり、高い目標にも果敢に挑戦する向上心を持っています。また、金融市場の変化に素早く対応するスピード感と行動力を兼ね備え、効率的に成果を生み出す力が特徴です。厳しいプレッシャーの中でも冷静さを失わない精神的タフネスを持ち、困難な状況でも粘り強く業務を遂行します。さらに、多国籍なチームや海外拠点との連携も多く、英語力や異文化理解力に優れた国際感覚豊かな人材が多いのも特徴です。

BofA証券社員の総合点

BofA証券の男性社員は、グローバル金融の最前線で活躍するプロフェッショナルが多く、論理的かつ的確なコミュニケーション力を持つ一方、成果重視の文化から社交性は平均的な評価の3点です。給与は外資系投資銀行らしく非常に高水準で、若手でも高年収を目指せるため5点。休暇制度は整っているものの、市場対応や顧客対応による長時間労働が発生しやすく、休みやすさは2点となります。見た目は清潔感があり知的で落ち着いた印象の人が多く、イケメン評価は3点。企業基盤は強固ですが、外資系ならではの成果主義や人員調整の可能性もあるため、安定性は3点と評価できます。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0294/

「モルガン・スタンレー」の男性社員

モルガン・スタンレー社員の特徴

モルガン・スタンレーの男性社員は、高度な金融知識と分析力を持つ知的なプロフェッショナルが多く、感情に流されずデータと論理を基に判断する冷静さが特徴です。成果主義の環境に身を置きながらも、派手な自己アピールより実績で評価を勝ち取る実力派が目立ちます。また、大規模な案件を扱う中で、リスクと機会を見極める慎重かつ戦略的な意思決定力を備えています。海外拠点との連携も多いため、語学力や異文化理解力に優れたグローバル志向の人材が多いのも特徴です。さらに、厳しいプレッシャーや市場変動の中でも冷静さを保ち、粘り強く成果を追求する精神的タフネスを兼ね備えたタイプが多く見られます。

モルガン・スタンレー社員の総合点

モルガン・スタンレーの男性社員は、金融のプロフェッショナルとして高い分析力と論理的なコミュニケーション能力を備えており、交渉や提案の場では優れた説明力を発揮します。一方で、成果や効率を重視する文化から、社交性の評価は平均的な3点です。給与は外資系投資銀行の中でも最高水準で、若手から高年収を実現できるため5点。休暇制度は整っているものの、案件対応や市場動向への対応で多忙になりやすく、休みやすさは2点となります。見た目はスーツをスマートに着こなす知的で清潔感のある人が多く、イケメン評価は3点。企業のブランド力や経営基盤は非常に強固ですが、外資系特有の成果主義や人員調整の可能性もあるため、安定性は3点と評価できます。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0295/

「JPモルガン」の男性社員

JPモルガン社員の特徴

JPモルガンの男性社員は、高度な金融知識と分析力を備えた知的なプロフェッショナルが多く、データや事実を基に冷静かつ論理的に判断する姿勢が特徴です。成果主義の環境で培われた強い向上心と競争心を持ち、高い目標にも果敢に挑戦しながら実力で評価を勝ち取ります。また、国際的な案件や海外チームとの連携が多いため、語学力や異文化理解力に優れたグローバル志向の人材が目立ちます。市場変動や大規模案件によるプレッシャーの中でも冷静さを失わず、粘り強く成果を追求する精神的タフネスも魅力です。さらに、礼儀や身だしなみを重視し、洗練されたコミュニケーションで信頼を築く品格あるタイプが多く見られます。

JPモルガン社員の総合点

JPモルガンの男性社員を5項目で評価すると、コミュ力3点、給料5点、休暇2点、イケメン3点、安定3点という結果です。金融市場の最前線で活躍する社員が多く、論理的で正確なコミュニケーション能力に優れていますが、成果主義の文化から会話は効率や結論を重視する傾向があり、社交性は平均的です。給与水準は金融業界でもトップクラスで、若手から高年収や高額ボーナスが期待できるため満点評価。一方で、市場対応や顧客対応による長時間労働も多く、休暇の取りやすさは低めです。外見は清潔感のある知的なスーツスタイルが中心で、派手さより信頼感を重視する印象。企業としての基盤は非常に強固ですが、金融業界特有の成果主義や人員調整の可能性もあり、安定性は3点と評価できます。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0300/

株式会社トゥエンティトゥについて

株式会社トゥエンティトゥ

株式会社トゥエンティトゥ(TWENTYTWO, Inc.)は「市場創造」をビジョンに掲げるIT企業です。

「コンパイキタイ」で実現したいのは、「出会いをもっと自然に、楽しいものにする」ことです。

マッチングアプリが世の中に浸透していき、疲れを感じるユーザーが増えているからこそ、「楽しく感じる」出会いの場を作ることに重点を置いたマッチングアプリを開発・運営しています。

株式会社トゥエンティトゥは、マッチングアプリの業界団体である一般社団法人日本マッチングアプリ協会の会員です。

＜会社概要＞

所在地 ： 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目39番12号 渋谷ウェストビル1階

代表者 ： 代表取締役CEO 鈴木 悠史

設立日 ： 2023年1月6日

事業内容 ： 合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」の開発・運営

ホームページ： https://www.twentytwo.co.jp/

一般社団法人日本マッチングアプリ協会について

一般社団法人日本マッチングアプリ協会

一般社団法人日本マッチングアプリ協会は、マッチングアプリ業界の健全な発展と利用者が安心してサービスを利用できる環境の整備を目的とするマッチングアプリの業界団体です。

＜協会概要＞

名称 ： 一般社団法人日本マッチングアプリ協会

所在地 ： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル 2F-C

代表理事 ： 鈴木 悠史

設立日 ： 2025年1月6日

ホームページ： https://www.joda.jp/

問い合わせ ： info@joda.jp

合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」とは

合コン幹事同士のマッチングサービス「コンパイキタイ」

「コンパイキタイ」は、主に合コン幹事同士のマッチングを行うサービスです。

スマホ・PCなどのデバイスを問わずご利用いただけるように、Webブラウザでの提供となっています。独自機能である「会社名検索機能」や、ユーザー同士が相互に評価を行う「評価・口コミ機能」があり、税込1,650円から使うことができます。

審査を通過したユーザーは、複数人の合コンを行いたい場合は「コンパイキタイ」、1対1のデートを行いたい場合は「デートイキタイ」をお相手に送ることができます。

「コンパイキタイ」または「デートイキタイ」が相互に送られた場合に限り、メッセージのやり取りができる仕組みとなっています。

グループマッチングアプリ(複数人での恋活・婚活マッチングを行うアプリ)には、グッドウィルプランニング社「concoi(コンコイ)」、Vikona社「JOIN US(ジョイナス)」、Timeleft SAS社「Timeleft(タイムレフト)」、バチェラーデート社「The4(ザ・フォー)」などがありますが、「コンパイキタイ」は利用率No.1(※)、利用者増加率No.1(※)のアプリとなっています。

サービスページ： https://gotocompa.com/about/

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」とは

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」

「グループマッチング研究所」は、合コン・街コンサービス比較を行うマッチングアプリメディアです。合コンマッチングサービスや街コンサービスなど複数人のマッチングサービス(グループマッチング)に特化しており、様々なコンテンツを発信することで合コン・街コンに行きたいユーザーがサービスを探す手助けを行います。

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」：https://groupdatingapp.com/

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」とは

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」

「Dating Base」は、マッチングアプリのユーザーやアプリ開発事業者、メディアなどに向けて、アプリ情報を網羅した高品質なデータベースです。本データベースは、PC・スマホ・タブレットなどデバイスを問わずにご利用いただけます。ユーザーは、キーワード検索機能やカテゴリー機能を活用して、自分に適したマッチングアプリを簡単に検索でき、効率的な情報収集が可能です。アプリ事業者は、アプリの特徴や分類を参照することで、競合分析や市場動向の把握に活用できます。

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」： https://app.or.jp/

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」とは

全ての合コンを成功に導く最強の実務マニュアル「合コンの達人」

「合コンの達人」は、全ての合コンを成功に導く最強の実務マニュアルです。

マニュアルの通りに合コンを開催するだけで、参加者の満足感を上げることができます。

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」では徹底的に実務に則した誰でもできる「体系的なノウハウ」を完全網羅しているため、マニュアルの通りに行えば合コンを成功に導くことができます。

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」： https://groupdate.jp/

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」とは

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」

「DatingApp JAPAN」は、インバウンド向け恋愛メディアです。

日本人の日常生活に興味を持っている訪日外国人旅行者に対して正確な情報を発信し、日本人との交流を含めてより充実した旅行体験を提供することを目指しています。

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」： https://datingapp.jp/

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」とは

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」

「働く男子図鑑」は、会社ごとの社風や男性社員の特徴を、ビジュアルとテキストの両面から分かりやすく可視化したウェブメディアです。

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」： https://man.twentytwo.jp/

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」とは

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」

「働く女子図鑑」は、会社ごとの社風や女性社員の特徴を、ビジュアルとテキストの両面から分かりやすく可視化したウェブメディアです。

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」： https://woman.twentytwo.jp/