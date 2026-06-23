【ブランパン】美食との 40 年にわたる歩みを記念し、パートナーシェフ出演の動画シリーズを公開

スウォッチグループジャパン株式会社 ブランパン事業本部

すでに40年にわたり、【ブランパン】は世界の美食界を代表する偉大なシェフたちと、卓越性、精密さ、クラフトマンシップ、そして感動への共通の追求によって結ばれた、揺るぎない関係を築いてきました。単なるパートナーにとどまらず、シェフたちは今や真の友人となり、ブランパンのホスピタリティへの向き合い方を形づくっています。

そして今、ブランパンの周りには、合計100を超えるミシュランの星を有するシェフたちのコミュニティが広がっています。ブランパンは、世界を代表する偉大なシェフたち、そしてオートキュイジーヌと分かち合ってきた情熱の 40 周年を祝います。これを記念して、メゾンのパートナーシェフたちを主役に迎えた新たな動画シリーズを公開。シェフたちの声、物語、そしてインスピレーションを紹介します。オートオルロジュリーとオートガストロノミーが出会い、最もパーソナルなかたちで表現される瞬間です。

ブランパンは、長年にわたり育んできた「アート・オブ・リビング」の世界観を通じて、オートガストロノミーとの唯一無二の関係を深め続けています。すでに40年にわたり、メゾンは世界の美食界を代表する偉大なシェフたちと、卓越性、精密さ、クラフトマンシップ、そして感動への共通の 追求によって結ばれた、揺るぎない関係を築いてきました。単なるパートナーにとどまらず、シェフたちは今や真の友人となり、ブランパンのホスピタリティへの向き合い方を形づくっています。

高級時計製造とガストロノミーのつながりは、自然でありながら奥深いものです。どちらの世界にも、伝統とテロワールへの敬意、品質に対する妥協のないこだわり、そして技を極めることへの献身が息づいています。タイムピースの創造であれ、ミシュランの星に輝く一皿であれ、完璧は忍耐、 精密さ、そして情熱から生まれます。ブランパンと料理界との長きにわたる関係は、1986年、メゾンが友人であるフレディ・ジラルデに特別なエングレービングを施した時計を贈り、「世界最高の シェフ」の称号を祝したことに始まります。1989年には、フレディ・ジラルデ、ポール・ボキュー ズ、ジョエル・ロブションが「世紀のシェフ」に選ばれ、ブランパンは再び料理史における重要な節目を祝しました。それ以来、ブランパンのシェフたちの輪は、国際的なガストロノミー界の新たな偉大な才能とともに、着実に広がり続けています。彼らはブランドの世界観と価値観に共鳴し、 冒険心あふれるフィフティ ファゾムスやバチスカーフから、クラシックなヴィルレに至るまで、ブ ランパンの時計を腕にまとうことを望んでいます。ガストロノミーへのこの情熱は、過去から現在に至るまで、ブランパンの友人やパートナーの間に合計100を超えるミシュランの星を有するコミュニティへと発展しました。さらに、料理コンクール「ボキューズ・ドール」や、名門ホテル・レス トラン協会「ルレ・エ・シャトー」とのコラボレーションへと広がっています。

ブランパンの「アート・オブ・リビング」に新たな視点を ガストロノミーの世界との深い絆が40周年を迎えることを記念し、ブランパンは「アート・オブ・ リビング」の世界観に捧げる新たな動画シリーズを公開します。本シリーズでは、ブランパンと価 値観を共有し、それを体現するシェフたちの親密なポートレートを紹介します。 個人的なエピソード、大切な記憶、インスピレーション、そして料理哲学を通じて、本シリーズは 世界で最も称賛されるガストロノミー界の才能に光を当てます。感情豊かでありながら真正性に満ちた出会いのコレクションとして構想されたこのシリーズは、ブランパンとガストロノミーの世界 との唯一無二の関係を称えるとともに、オート オルロジュリーとオート ガストロノミーに共通する 価値観を浮き彫りにします。 シリーズは、ブランパンとガストロノミーとの40年にわたる関係を振り返る動画から幕を開けます。 アーカイブ映像や歴史的な節目を通じて、この唯一無二の物語の原点と発展をたどりながら、今日 もなおブランパンのDNAの一部であり続けるその歩みを紹介します。

ブランパンを囲むミシュランシェフの輪 ブランパンの「アート・オブ・リビング」の世界は、国際的に名高いシェフたちとの出会いによって、長年にわたり豊かに彩られてきました。現在、以下のシェフたちが名を連ねています。

・ マルティン・ベラサテギ Martin Berasategui / スペイン、ドバイ / 9★ 自国スペインにおいて、最も多くの星を獲得しているスペイン人シェフ。

・ ジュリアン・ロワイエ Julien Royer / シンガポール、香港 / 4★ 農家の家系に生まれたフランス人シェフ。シンガポールのレストランを、祖母の料理の記憶に思い を馳せて、彼女の名にちなみ Odette と名付けた。

・ グレン・ヴィエル Glenn Viel / フランス / 3★ 三つ星レストラン L'Ousteau de Baumaniere のフランス人シェフ。フランスの料理番組 Top Chef では審査員も務めている。

・ 松尾英明 / 日本 / 3★ 養殖魚の導入を通じて海洋資源の保全に取り組み、サステナブルな漁業の先駆者として知られる日 本人シェフ。料理への情熱は、若き日に親しんだ茶道の経験に由来している。

・ マティアス・ズーリング＆トーマス・ズーリング Mathias Sühring & Thomas Sühring / タイ / 3★ ドイツ出身の双子シェフ。学校の休暇中、祖父母の農場で料理を学んだ。

・ クリストファー・クタンソー Christopher Coutanceau / フランス / 3★ 自らも漁師であり、シーフードのサステナビリティを牽引するフランス人シェフ。

・ クリストフ・エイ Christophe Hay / フランス / 2★ 自給自足を実践し、自身で和牛の群れも所有するフランス人シェフ。

・ ルイ・パウラ Rui Paula / ポルトガル / 2★ その料理が大西洋と深く結びついているポルトガル人シェフ。

・ ドミニク・サトー＆ファビオ・トッフォロン Dominik Sato & Fabio Toffolon / スイス / 3★ ミニマルなエレガンスを追求するスイスの双子シェフ。

・ ホルガー・ボーデンドルフ Holger Bodendorf / ドイツ / 1★ シェフであると同時にホテル経営者でもあり、ルレ・エ・シャトー加盟施設のオーナーを務めるドイツ人シェフ。

・ ソン・ジョンウォン Son Jongwon / 韓国 / 2★ モダンで季節感に満ちた、サステナブルな料理に注力する韓国人シェフ。白と黒のスプーン ～料理 階級戦争～、冷蔵庫をよろしく、村の軽洋食の3つのテレビ番組に出演している。

・ フアン・アマドール / オーストリア / 3★ 現代ヨーロッパ・ガストロノミーを代表する重要な存在であるオーストリアのシェフ。 そして最近、スイスを拠点とする4名の新たなブランドフレンドが加わりました。

・ オリヴィエ・ジャン Olivier Jean / ジュネーブ / 2★ ・ ティトゥアン・クロデ Titouan Claudet / ジュネーブ / 2★ ・ ペーター・クノグル Peter Knogl / バーゼル / 3★ ・ シャルリーヌ・ピション Charline Pichon / クリシエ / 3★

スイスファミリーの拡大

ブランパンは、スイスを拠点とする新たな才能を Art of Living の世界へ迎え入れ、同国が誇る卓越 したガストロノミーシーンとの結びつきをさらに深めます。

オリヴィエ・ジャン Olivier Jean（ジュネーブ、 2★） オリヴィエ・ジャンは、ジュネーブの The Woodward Hotel および二つ星レストラン L’Atelier Robuchon のエグゼクティブシェフを務めている。彼の料理哲学は、シンプルさ、季節性、そして 卓越した食材への敬意に根差しており、一つひとつの素材が持つ可能性を最大限に引き出すことを 重視している。アラン・デュカスとジョエル・ロブションのもとで研鑽を積んだこのフランス人シ ェフは、モンテカルロからパリ、台北へと活躍の場を広げ、わずか27歳でロブション・グループ最年少のエグゼクティブシェフとなった。現在も、フランスの熟練の技に、精密さと創造性が融合し た洗練されたガストロノミー体験を提供し続けている。彼の指針となっているのは、祖父の言葉 “La joie est dans l’action et dans l’effort.”、すなわち「喜びは行動と努力の中にある」という信念で あり、そこには規律と、実践することへの喜びが映し出されている。

ティトゥアン・クロデ Titouan Claudet（ジュネーブ、 2★） ティトゥアン・クロデは、ジュネーブの The Woodward Hotel において、二つ星レストラン L’Atelier Robuchon を含むペストリープログラムを率いている。 フランス・ブザンソン出身の彼は、芸術的なビジョンと卓越した技術を融合させるシェフである。 自然、アート、そして時計製造の精緻な世界から着想を得て、彼が生み出すデザートは、視覚的な 美しさと高度な技術を兼ね備えている。 それぞれのクリエーションを通じて、幼少期へのノスタルジーを呼び起こすことを目指している。かつてフランスの名門メゾンで経験を積んだ彼は、Gault & Millau Switzerland Pastry Chef of the Year 2025 および La Liste Pastry Talent of the Year 2025 を受賞。その作品は、エレガンス、幾何学 的な構成、そして感情的な奥行きによって定義され、ガストロノミー体験を締めくくるにふさわし い、洗練された余韻をもたらす。

ペーター・クノグル Peter Knogl（バーゼル、 3★） バイエルンに生まれたペーター・クノグルは、ドイツおよびスイスのシェフであり、2007年よりバ ーゼルの Grand Hôtel Les Trois Rois 内にある Cheval Blanc by Peter Knogl の厨房を率いている。同 レストランはミシュラン三つ星、Gault & Millau 19点を獲得し、さらに La Liste 2025 および 2026 で第1位に選ばれている。 彼の料理は、フランス料理を基盤に、地中海とアジアのエッセンスを融合させたもの。また、時計 製造への長年の敬意には、彼自身の哲学と共鳴するものがある。 「私は長年、時計製造の技術的な繊細さに魅了されてきました。ジュウ渓谷にあるブランパンのマニュファクチュールを訪れる機会を得た際、そこで感じた静けさと穏やかさに深く感銘を受けまし た。ブランパンのタイムレスなデザイン、家族的で温かく、信頼に満ちた環境、そして精密なクラ フトマンシップに惹かれています。結局のところ、それは私たちのミシュランスターを獲得した厨 房と同じです。すべての要素が正確に組み合わさって初めて、完璧が生まれるのです。」

シャルリーヌ・ピション Charline Pichon（クリシエ、 3★） シャルリーヌ・ピションは、Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier のフランス人ソムリエであり 、2018年より同店に在籍している。2022年には、ミシュラン三つ星レストランのヘッドソムリエに 就任した。Michelin Sommelier Award 2025 および Gault & Millau Sommelier of the Year 2026 を受 賞し、ワインペアリングにおける卓越した専門性と、優れたサービスで高く評価されている。彼女 のアプローチは、精密さ、繊細な感性、そしてガストロノミーにおける感情への深い理解によって 形づくられている。一皿一皿の表現をさらに高めるため、緻密に構成されたペアリングを通じて、 あらゆるダイニング体験をより豊かなものへと昇華させる。フランス・アングレーム近郊に生まれ た彼女は、ワイン生産者であった祖父とともに、幼い頃からブドウ畑で多くの時間を過ごした。そ うした日々の積み重ねの中で、ワインは彼女の人生にごく自然に根づいていったのである。

ブランパン 公式ウェブサイト

https://www.blancpain.com/ja