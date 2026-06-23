ご家庭の不用品を次の主役へ！「令和8年度 第1回リサイクルフリーマーケット」を開催＆出店者を募集

舞鶴市

家庭で使わなくなった不用品をリユース（繰り返し使うこと）し、資源の有効活用とごみの減量を推進することを目的として「令和8年度 第1回リサイクルフリーマーケット」を7月12日（日）に開催します。

開催概要

昨年のフリーマーケットの様子

日時： 7月12日（日） 10:00 ～ 12:00

場所： リサイクルプラザ 屋内 1階・2階

目的： 家庭内の不用品等のリユース（再利用）促進

出店者募集要項

出店日時： 7月12日（日）

受付時間： 8時45分 ～ 9時15分

出店時間： 10:00 ～ 12:00

出店場所： リサイクルプラザ 屋内 1階・2階

募集店数： 23店（1区画 約5平方メートル ／ 申し込み多数の場合は抽選）

出店料： 無料

対象・条件：

・市内在住者限定

・販売業者、未成年者、会社などの事業者は出店不可

・飲食物の販売は不可

・発生したごみは各出店者の責任において必ずお持ち帰りください

備考： 出店者専用の駐車場を用意します

申し込み方法

申し込み期間： 6月22日（月） ～ 6月26日（金）に電話でリサイクルプラザ（TEL： 0773-64-7222）へ。

※受付時に番号札を発行し、当選順に区画番号を割り振る非公開抽選を行います

※出店決定者（当選者）には、7月1日（水）に案内通知を発送します

※出店申し込みやフリーマーケットに関するご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

詳しくは市ホームページで確認を。

https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000015231.html