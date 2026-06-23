ご家庭の不用品を次の主役へ！「令和8年度 第1回リサイクルフリーマーケット」を開催＆出店者を募集
舞鶴市
昨年のフリーマーケットの様子
家庭で使わなくなった不用品をリユース（繰り返し使うこと）し、資源の有効活用とごみの減量を推進することを目的として「令和8年度 第1回リサイクルフリーマーケット」を7月12日（日）に開催します。
昨年のフリーマーケットの様子
開催概要
日時： 7月12日（日） 10:00 ～ 12:00
場所： リサイクルプラザ 屋内 1階・2階
目的： 家庭内の不用品等のリユース（再利用）促進
出店者募集要項
出店日時： 7月12日（日）
受付時間： 8時45分 ～ 9時15分
出店時間： 10:00 ～ 12:00
出店場所： リサイクルプラザ 屋内 1階・2階
募集店数： 23店（1区画 約5平方メートル ／ 申し込み多数の場合は抽選）
出店料： 無料
対象・条件：
・市内在住者限定
・販売業者、未成年者、会社などの事業者は出店不可
・飲食物の販売は不可
・発生したごみは各出店者の責任において必ずお持ち帰りください
備考： 出店者専用の駐車場を用意します
申し込み方法
申し込み期間： 6月22日（月） ～ 6月26日（金）に電話でリサイクルプラザ（TEL： 0773-64-7222）へ。
※受付時に番号札を発行し、当選順に区画番号を割り振る非公開抽選を行います
※出店決定者（当選者）には、7月1日（水）に案内通知を発送します
※出店申し込みやフリーマーケットに関するご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
詳しくは市ホームページで確認を。
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000015231.html