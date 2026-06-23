株式会社マウンテンゴリラ、不動産業界向けAIリスキリング研修資料を公開　物件確認から契約書作成までの業務効率化を支援

株式会社Mountain Gorilla

株式会社マウンテンゴリラ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：井口一輝）は、同社代表の井口一輝が代表理事を務める一般社団法人日本AI機構の取り組みとして、「不動産業界向けAIリスキリング研修資料」を公開したことをお知らせいたします。

本資料は、不動産業界で日常的に発生する物件確認（物確）、物件資料作成、重要事項説明書（重説）、契約書作成などの業務効率化を目的に作成されたものです。

株式会社マウンテンゴリラでは、企業のDX支援やAI活用支援を行う中で、不動産業界からも「生成AIを活用したいが何から始めればよいかわからない」「AIツールを導入したが定着しない」といった相談を数多く受けてきました。

こうした課題を解決するため、一般社団法人日本AI機構と連携し、不動産業界に特化したAIリスキリング研修の提供を進めています。

不動産業界で高まるAI活用ニーズ

不動産業界では、近年の人材不足や業務量の増加により、生産性向上が重要な経営課題となっています。

一方で、

・物件確認に時間がかかる

・物件資料作成に多くの工数を要する

・契約書作成が属人的になっている

・ベテラン社員のノウハウが共有されていない

・AIツールを導入したが活用できていない

といった課題を抱える企業も少なくありません。

日本AI機構では、こうした課題に対応するため、不動産業界に特化したAIリスキリングプログラムを開発しました。

不動産業界に特化した実践型AI研修

本研修は、生成AI未経験者でも学べる初心者向け設計を採用しています。

また、汎用的なAI研修ではなく、不動産会社の日常業務をテーマにした実践型プログラムとなっています。

カリキュラムでは、

・生成AIの基礎理解

・リスク管理

・物件データの整理

・契約書テンプレートの活用

・自社専用AIの構築

・業務自動化

などを段階的に学習します。

3か月・全12回の実践プログラム

本研修は3か月・全12回で構成されています。

STEP1 基礎・リテラシー

生成AIの仕組みやリスク、適切な活用方法を学びます。

STEP2 データベース化

物件情報や契約書などの社内資料を整理し、AIが活用できる状態へ整備します。

STEP3 業務自動化・実装

資料作成や契約書作成の自動化、自社専用AIの構築などを実践します。

実践スキルとして学べる内容物件確認（物確）の自動化

条件を入力するだけでAIが物件情報を収集・整理。

営業担当者が本来の顧客対応に集中できる環境づくりを支援します。

物件資料作成の効率化

資料をアップロードするだけで物件資料を自動生成。

資料作成にかかる時間を大幅に削減します。

重説・契約書作成の効率化

物件情報を入力するだけで契約書ドラフトを自動作成。

役所調査や過去事例を活用しながら、業務負担の軽減を実現します。

助成金活用で導入負担を軽減

本研修は、人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）の活用を前提とした設計となっています。

条件を満たした場合、

・経費助成率 最大75％

・賃金助成

の活用が可能です。

資料では、通常40万円の研修費用に対して実質負担約10万円となる試算例も紹介しています。

不動産業界向けAIリスキリング研修資料を公開

本資料では、

・物件確認業務の効率化

・物件資料作成の自動化

・重説・契約書作成の効率化

・自社専用AI構築

・助成金活用方法

などを詳しく紹介しています。

【不動産業界向けAIリスキリング研修資料】

https://docs.google.com/presentation/d/1jVouvr5TnfVIcGiAwxtWtpvTRGSpg7UnDa3Pw6-n1t0/edit?slide=id.g3bb289c8e19_0_0#slide=id.g3bb289c8e19_0_0

AI活用やDX推進をご検討中の不動産会社様は、ぜひご覧ください。

今後の展開

株式会社マウンテンゴリラおよび一般社団法人日本AI機構では、

・製造業向け

・バックオフィス向け

・保育業界向け

・不動産業界向け

など、業界特化型AIリスキリング研修を展開しています。

今後も各業界の課題に合わせたプログラムを順次公開してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社マウンテンゴリラ

Web：

https://mountaingorilla.jp/

一般社団法人日本AI機構

Web：

https://nippon-ai.jp/

TEL：

06-7777-6478

MAIL：

info@nippon-ai.jp