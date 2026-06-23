【ミモレストア】スローンの人気ボートネックトップスを再販。スタイリスト・福田麻琴さんコラボ、大人の肌見せが叶う華奢見えトップス

株式会社講談社

株式会社講談社（本社：東京都文京区）が運営する「mi-mollet STORE（ミモレストア）」は、今年の春に販売しご好評をいただいた、「スタイリスト・福田麻琴さん×スローン」のコラボレーション、ボートネックトップスを数量限定で再販売いたします。

デコルテがきれいに見えるネックラインにこだわり、大人の上品な肌見せが叶うリブトップスは、女性らしい優しいムードを楽しみたい方にもおすすめ。二の腕を自然にカバーする五分袖や、体のラインを拾いすぎないシルエットで、きれいめな印象と着やすさを両立しました。夏は涼やかに一枚で、ジャケットに合わせて初秋まで活躍する一枚です。

スローン ボートネック半袖リブトップス。ベーシックな黒と淡いピンクの２色展開。

こだわりのネックラインは大人女性のデコルテを美しく見せるこだわりが満載

こだわりのネックラインは、大人女性が品よく肌見せできる絶妙な開きがポイント。クルーネックより少し肩や鎖骨が見える程良さで、オフィスにも着ていける安心感があります。

さらに、ボートネックだとチラ見えしがちなブラ紐を中で固定できるのもこだわり。ボタン付きのストラップでブラ紐を挟むだけの手軽さで、動いた時に下着が出るのを気にする必要がなくストレスフリーです。

首回りはしっかりとしたヘム仕立て。首元にはハリがあります。

華奢に見せてくれる袖丈とリブ幅。二の腕や体型を自然にカバー

五分丈の袖は、気になる二の腕を自然にカバーしつつ、すっきりと見せてくれるのがうれしいポイント。

全体のシルエットも体のラインにぴったりしすぎない“つかず離れず”の設計で、気になる大人女性の体型をカバーしながら、華奢見えが叶います。

すっきりとした見た目ながらストレッチも効き、窮屈さとは無縁です。

ブラウン、ベージュ、黒……、どんな色とも相性抜群のピンク

甘さが気になりがちなピンクですが、こちらは落ち着きのある淡いピンクで、かつ顔色が沈んで見えない絶妙なくすみカラー。

ボートネックでデコルテがほどよく見えることで、肌見せに抜け感が生まれ、ピンクもぐっとヘルシーな印象に演出できます。

フェミニンすぎる雰囲気が苦手な方も、挑戦しやすい大人のピンクです。

黒やベージュ、ブラウンなど手持ちのベーシックカラーとも合わせやすく、いつもの着こなしにやわらかな明るさを添えてくれます。

クルーネックより女性らしく、オフショルダーよりきちんと見えする「ボートネックトップス」は、数量限定で再販売中。さりげない女性らしさに挑戦したい方にも、夏だけでなく、ジャケットと合わせて初秋まで使いたい方にもおすすめの一枚です。品よくデコルテを見せながら、五分袖で二の腕まわりは自然にカバー。通勤にも休日にも無理なくなじむ、大人のためのミモレ別注トップスです。

《商品情報》

【ミモレ別注】スローン ボートネック半袖リブトップス【数量限定】

販売価格：\28,600（税込）

＜色＞

黒／ピンク

＜サイズ＞

ミモレ別注2.5

着丈:54cm、身幅:41cm、肩幅:34cm、袖丈:29.5cm

＜素材＞

綿55％、ポリエステル45％

＜洗濯方法＞

ドライクリーニング、手洗い可能

▶ご購入はこちらから

https://k2cstore.com/products/ml-g-0017

https://k2cstore.com/collections/mi-mollet/products/ml-g-0018

mi-mollet STORE（ミモレストア）について

講談社のウェブマガジン「mi-mollet」発のメディアコマースサイトとして、2022年6月にスタート。

「令和の新ベーシック」「お手本はパリマダム」といったコンセプトのもと、スタイリスト福田麻琴さんと、mi-mollet著者陣・編集部がセレクト・企画した、“ファッションや暮らしをときめかせるアイテム”を受注生産型でお届けしています。

mi-molletについて

2015年に講談社が運営を開始した、ミドルエイジ女性向けのウェブマガジン。ファッション、美容・健康を中心に、ライフスタイル、エンタメ、キャリア、占いまで、成熟に向かう女性の悩みに寄り添った、幅広いジャンルのリアル情報を毎日発信しています。創刊当初からコメント機能を備え、読者との強い結びつきも特徴のひとつ。月間訪問者数（UU）約300万人、会員数約13万人を誇る、ミドルエイジ女性メディアNo.1（※）です。

＊日本A B C協会Web指標一覧 （2024年4-6月期）より

■mi-mollet STORE公式サイトはこちら

https://k2cstore.com/collections/mi-mollet

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https://mi-mollet.com/

■SNS

mi-mollet公式Instagram：https://www.instagram.com/mimollet/?hl=ja

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mi-mollet公式 X：https://x.com/mimollet2015

【提供可能な写真素材】

本素材は『mi-mollet STOREスローン ボートネック半袖リブトップス』の報道・告知を目的としたご使用に限らせていただきます。

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