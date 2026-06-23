【今年も参画】アカデミー賞ノミネートの感動作『フィーリング・スルー』が小田原へ！ショート映画配信「SAMANSA」が『街の呼吸と森の映画祭2026』での上映を発表
株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」が、10月3日(土)より神奈川県小田原市で開催される野外映画祭《街の呼吸と森の映画祭2026》に参画することをお知らせいたします。当日は、第93回アカデミー賞の短編実写映画賞にノミネートされ、世界中で大きな話題を呼んだショート映画『フィーリング・スルー』を上映いたします。
◆作品紹介『フィーリング・スルー』
2019年／アメリカ／18分24秒
原題：Feeling Through
出演：スティーヴン・プレスコッド、ロバート・タランゴ、フランシスコ・ブルゴス
監督・脚本：ダグ・ローランド
配給：SAMANSA
(C)︎ 2020 DOUG ROLAND FILMS INC.
あらすじ：
ニューヨークで貧しいために友達の家を転々とする日々を過ごす青年テリーク。人生の過酷さに打ちのめされている中、彼は盲目で耳も聞こえない男性と人生を変える出会いを果たす。俳優として本当に盲目で耳が聞こえない男性を起用し、映画史上初めての制作として世界中で話題になった作品。
◆《街の呼吸と森の映画祭2026》 とは
2014年スタート。数本の長編映画や映画に合わせたコンテンツを複数のステージにて実施するほか、公募の映画作品やキャンプも楽しめる“映画をまんなかに据えた大切な人と過ごしたくなるフェス”。会場に合わせてイベント名称も変化するが、「森の映画祭（Forest Movie Festival）」の略称で10年以上親しまれ、過去には、離島やサーキット場、公園などを会場にイベントを実施し累計で1万人以上を動員してきた。
コンセプトに沿った装飾がされた３つのステージに立てられたスクリーンを行き来して映画を楽しみ、朝までの長い時間を五感丸ごとで楽しめる。
街の呼吸と森の映画祭 2026 概要
日時：
2026年10月3日(土)15:00 - 2026年10月4日(日)翌08:00 オールナイト開催
会場：
神奈川県小田原 わんぱくらんど（いこいの森一帯）
サテライト会場：CORNER
チケット：公式サイトよりご確認ください。
お得な超早割チケットは6/30まで。交通・宿泊チケット他も好評発売中。
公式サイト：
https://forest-movie-festival.jp/◆SAMANSAとは
SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。
月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。
また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。
名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』
ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/
iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602
Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa
◆ 会社概要
社名：株式会社SAMANSA
本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603
代表取締役：岩永 祐一
共同代表：遠山 孝行
設立日：2021年4月
事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営
コーポレートサイト： https://about.samansa.com/
サービスサイトURL：https://lp.samansa.com
YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about
TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/
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