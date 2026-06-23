【今年も参画】アカデミー賞ノミネートの感動作『フィーリング・スルー』が小田原へ！ショート映画配信「SAMANSA」が『街の呼吸と森の映画祭2026』での上映を発表

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株式会社SAMANSA


株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」が、10月3日(土)より神奈川県小田原市で開催される野外映画祭《街の呼吸と森の映画祭2026》に参画することをお知らせいたします。当日は、第93回アカデミー賞の短編実写映画賞にノミネートされ、世界中で大きな話題を呼んだショート映画『フィーリング・スルー』を上映いたします。


◆作品紹介『フィーリング・スルー』

2019年／アメリカ／18分24秒


原題：Feeling Through


出演：スティーヴン・プレスコッド、ロバート・タランゴ、フランシスコ・ブルゴス


監督・脚本：ダグ・ローランド


配給：SAMANSA


(C)︎ 2020 DOUG ROLAND FILMS INC.





あらすじ：


ニューヨークで貧しいために友達の家を転々とする日々を過ごす青年テリーク。人生の過酷さに打ちのめされている中、彼は盲目で耳も聞こえない男性と人生を変える出会いを果たす。俳優として本当に盲目で耳が聞こえない男性を起用し、映画史上初めての制作として世界中で話題になった作品。





◆《街の呼吸と森の映画祭2026》 とは


2014年スタート。数本の長編映画や映画に合わせたコンテンツを複数のステージにて実施するほか、公募の映画作品やキャンプも楽しめる“映画をまんなかに据えた大切な人と過ごしたくなるフェス”。会場に合わせてイベント名称も変化するが、「森の映画祭（Forest Movie Festival）」の略称で10年以上親しまれ、過去には、離島やサーキット場、公園などを会場にイベントを実施し累計で1万人以上を動員してきた。


コンセプトに沿った装飾がされた３つのステージに立てられたスクリーンを行き来して映画を楽しみ、朝までの長い時間を五感丸ごとで楽しめる。




街の呼吸と森の映画祭 2026 概要


日時：


2026年10月3日(土)15:00 - 2026年10月4日(日)翌08:00 オールナイト開催


会場：


神奈川県小田原 わんぱくらんど（いこいの森一帯）


サテライト会場：CORNER


チケット：公式サイトよりご確認ください。


お得な超早割チケットは6/30まで。交通・宿泊チケット他も好評発売中。


公式サイト：


https://forest-movie-festival.jp/◆SAMANSAとは




SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。


月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。


また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。





名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』　


ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/


iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602


Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa





◆ 会社概要


社名：株式会社SAMANSA


本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603


代表取締役：岩永 祐一


共同代表：遠山 孝行


設立日：2021年4月


事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営


コーポレートサイト： https://about.samansa.com/


サービスサイトURL：https://lp.samansa.com


YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about


TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/


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お問合せ先：info@samansa.com