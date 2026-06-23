【今年も参画】アカデミー賞ノミネートの感動作『フィーリング・スルー』が小田原へ！ショート映画配信「SAMANSA」が『街の呼吸と森の映画祭2026』での上映を発表

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」が、10月3日(土)より神奈川県小田原市で開催される野外映画祭《街の呼吸と森の映画祭2026》に参画することをお知らせいたします。当日は、第93回アカデミー賞の短編実写映画賞にノミネートされ、世界中で大きな話題を呼んだショート映画『フィーリング・スルー』を上映いたします。

◆作品紹介『フィーリング・スルー』

2019年／アメリカ／18分24秒

原題：Feeling Through

出演：スティーヴン・プレスコッド、ロバート・タランゴ、フランシスコ・ブルゴス

監督・脚本：ダグ・ローランド

配給：SAMANSA

(C)︎ 2020 DOUG ROLAND FILMS INC.

あらすじ：

ニューヨークで貧しいために友達の家を転々とする日々を過ごす青年テリーク。人生の過酷さに打ちのめされている中、彼は盲目で耳も聞こえない男性と人生を変える出会いを果たす。俳優として本当に盲目で耳が聞こえない男性を起用し、映画史上初めての制作として世界中で話題になった作品。





◆《街の呼吸と森の映画祭2026》 とは

2014年スタート。数本の長編映画や映画に合わせたコンテンツを複数のステージにて実施するほか、公募の映画作品やキャンプも楽しめる“映画をまんなかに据えた大切な人と過ごしたくなるフェス”。会場に合わせてイベント名称も変化するが、「森の映画祭（Forest Movie Festival）」の略称で10年以上親しまれ、過去には、離島やサーキット場、公園などを会場にイベントを実施し累計で1万人以上を動員してきた。

コンセプトに沿った装飾がされた３つのステージに立てられたスクリーンを行き来して映画を楽しみ、朝までの長い時間を五感丸ごとで楽しめる。





街の呼吸と森の映画祭 2026 概要

日時：

2026年10月3日(土)15:00 - 2026年10月4日(日)翌08:00 オールナイト開催

会場：

神奈川県小田原 わんぱくらんど（いこいの森一帯）

サテライト会場：CORNER

チケット：公式サイトよりご確認ください。

お得な超早割チケットは6/30まで。交通・宿泊チケット他も好評発売中。

公式サイト：

https://forest-movie-festival.jp/◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。







名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa







◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samansa.com