腕時計レンタル『TimeShelf』、Paul Smithウォッチ3モデルの取り扱いを開始／フォトアクリルブランド「ACFIX」を展開する株式会社PR39 専務 林朱遠氏が装着体験を実施

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区／代表取締役：品川 全）は、腕時計レンタルサービス「TimeShelf（タイムシェルフ）」において、このたびPaul Smith（ポール・スミス）の腕時計コレクションとして、「チャーチ・ストリート ミニ」「ファイブアイズ」「カラーアイレット」の3モデルを新たに商品ラインアップへ追加したことをお知らせいたします。

TimeShelfでは、国内外の腕時計を取り扱い、デザイン性や個性を重視したモデルを幅広く展開しています。今回追加した3モデルは、それぞれ異なる特徴を持ちながらも、ポール・スミスらしい色使いや遊び心を感じられるデザインが特徴です。

■チャーチ・ストリート ミニ

シンプルで洗練されたデザインに、ポール・スミスらしいアクセントを加えたミニサイズウォッチです。コンパクトなケースサイズと軽やかな着け心地により、日常のさまざまなシーンで取り入れやすいモデルとなっています。

■ファイブアイズ

5つの「Eyes」表示を特徴とする個性的なウォッチです。鮮やかなカラーリングと独自の文字盤デザインが特徴で、ポール・スミスの世界観を表現したシリーズです。

■カラーアイレット

印象的なカラーコンビネーションを取り入れたデザインウォッチです。文字盤やディテールに配された色彩がアクセントとなり、ポール・スミスらしい遊び心を楽しめるモデルです。

【商品一覧】

https://thetimeshelf.com/timeshelf/products/list

【TimeShelf（タイムシェルフ）】

https://thetimeshelf.com/timeshelf/

TimeShelfでは今後も、多彩なブランドウォッチを取り扱い、お客様のさまざまなニーズに応える商品ラインアップの充実を図ってまいります。

■フォトアクリルブランド「ACFIX（アクフィックス）」を展開する株式会社PR39 専務 林朱遠氏が装着体験を実施

このたび、フォトアクリルブランド「ACFIX（アクフィックス）」を展開する株式会社PR39の専務、林朱遠氏に、ヴィンテージ腕時計（通称：信長デイトナ）の装着体験を実施していただきました。

株式会社PR39は福岡県福岡市を拠点に、写真やデザインデータをアクリルへ圧着するフォトアクリルブランド「ACFIX（アクフィックス）」を展開しています。

ACFIXは、写真やデザインデータを活用したアクリル加工製品を提供しており、写真展示や記念品、オリジナルグッズ製作など幅広い用途に対応しています。写真作品やデザインデータを活用した表現方法の一つとして、フォトビジネスやクリエイティブ分野で展開されています。

また、アクリル加工技術を活用したオリジナル製品の企画・製作にも取り組み、写真の魅力や価値を活かしたサービスを展開しています。

一方で株式会社PR39では、オリジナル付箋やマイクロファイバー製品などの販促用ノベルティ事業も展開しています。カバー付き付箋や型抜き付箋などのオリジナル製品の企画・製作を通じて、企業や団体の販促活動や情報発信を支援しています。

林氏は株式会社PR39の専務として事業運営に携わり、ACFIX事業およびノベルティ事業の展開を通じて、写真関連分野や企業の販促活動を支援しています。

今回の装着体験では、長い年月を経て受け継がれてきたヴィンテージ腕時計ならではの存在感や歴史的背景に触れていただき、信長デイトナプロジェクトの取り組みにご参加いただきました。

株式会社クロスワンでは今後も、ヴィンテージ腕時計「信長デイトナ」プロジェクトを通じて、多様な業界で活躍する方々との交流を深めるとともに、時計文化や歴史的価値の発信に取り組んでまいります。

■関連リンク

株式会社PR39（ACFIX）(https://acfixsys.com/)

Instagram(https://www.instagram.com/acfixsys/)

PR39(https://pr39.com/)

■会社概要

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

事業内容：ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか

■本件に関するお問い合わせ

株式会社クロスワン

TimeShelf事業部

MAIL：crossone6263@gmail.com

TEL：03-5986-1118