【誰もが知る ”あのロングセラー菓子” が洗練された大人グッズに】話題のイラストレーター内田有美さん著『にっぽんのおかし』から、日常に溶け込むミニマルなトートバッグなど3種が新登場！

株式会社主婦と生活社トートバッグ巾着ポストカード

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【長年にわたり愛され続ける不二家の大人気お菓子「ミルキー」と「カントリーマアム」のバッグ】

写真よりもリアルで、写真よりも温かい。懐かしくておいしいお菓子の世界が詰まったイラストガイドブック『にっぽんのおかし』(https://amzn.asia/d/0cH3oUky)を昨年11月に発売しました。この度、発売を記念して本書に登場する不二家のロングセラー商品である「ミルキー」と「カントリーマアム」のイラストが、オリジナルグッズになりました。

日常にそっと溶け込む、シンプルで愛らしいトートバッグ、巾着、ポストカードの3アイテム。

厚手の帆布生地やナチュラル感のある紙素材をベースに、内田有美さんの美しいイラストが優しく映えるシンプルなデザイン。年齢を問わず、毎日のお出かけや暮らしの中でさりげなく使えるアイテムです。

◆ミルキー シリーズ

色鮮やかでどこかノスタルジックな、ミルキーの包み紙が散りばめられたデザイン。水彩画のような繊細なトーンのイラストは、甘くなりすぎず、大人のコーディネートに遊び心をプラスしてくれます。

◆カントリーマアム シリーズ

外はサックリ、中はしっとりとしたお馴染みのクッキーが、中央に佇むユニークで愛らしいデザイン。クッキーの焼き目やチョコレートチップの質感までリアルに描かれており、見るたびに思わず笑みがこぼれます。

●各アイテム紹介

【トートバッグ】

にっぽんのおかし ミルキーのトートバッグ / カントリーマアムのトートバッグ

B4サイズまで収納できる使い勝手の良い縦型トート。厚手帆布を使用した日本製で、メインバッグとしてはもちろん、お仕事のサブバッグやお買い物のお供にも最適です。持ち手が長めで肩掛けしやすいのも嬉しいポイント。

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サイズ：幅22cm、高さ31cm、マチなし（持ち手共生地 幅2.5cm×2.5cm）

素材：11号帆布

価格：各 3,410円（税込）

【巾着】

にっぽんのおかし ミルキーの巾着 / カントリーマアムの巾着

コスメや充電器といった小物整理はもちろん、おやつ用のお菓子を入れて持ち歩くのにもぴったりなサイズ。バッグから取り出すたびに、温かみのあるイラストに心が和みます。

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サイズ：幅11cm、高さ18cm、マチなし

素材：綿100%

価格：各 1,485円（税込）

【ポストカード】

にっぽんのおかし ミルキーのポストカード / カントリーマアムのポストカード

お菓子のイラストをそのまま手元に残せるような、上質な仕上がりのポストカード。大切な方へのメッセージカードとしてはもちろん、小さなフレームに入れて飾ればお部屋を引き立てるアート作品になります。

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サイズ：幅14.8cm、高さ10cm

価格：各 297円（税込）

◆書籍・グッズ詳細情報およびお問い合わせ先

現在、主婦と生活社『大人になったら、着たい服』公式オンラインストア(https://kitaifuku.official.ec/)にてトートバッグを先行発売中。通販で手に入れたい方はぜひチェックしてください。※販売期間 8月17日まで（予定）

また、6月24日（水）からは、銀座 蔦屋書店、代官山 蔦屋書店、六本木 蔦屋書店での展開を皮切りに、全国の一部書店にて書籍とともにグッズの販売をスタートいたします。

書店展開：6月24日（水）より銀座 蔦屋書店

6月24日（水）より代官山 蔦屋書店

6月24日（水）より六本木 蔦屋書店

7月上旬より京都岡崎 蔦屋書店（予定）

※開催店舗につきましては、今後追加・変更となる場合がございます

※開始時期は、各書店により異なる場合がございます

●書籍のご紹介

写真よりもリアル!! 話題のイラストガイドブック『にっぽんのおかし』

『にっぽんのおかし』(https://amzn.asia/d/03gXyfqL)（主婦と生活社刊）は、イラストレーターの内田有美さんが、誰もが一度は口にしたことのある日本のロングセラーお菓子を、精緻で温かみのある写実的なタッチで描いた書籍です。

お菓子の質感からパッケージの透明感まで、細部まで丁寧に表現された絵は「写真よりもリアルで、どこか懐かしくておいしそう」と、発売以来大きな話題を呼んでいます。さらに、それぞれのお菓子のとっておきのエピソードや誕生秘話などの解説に加え、全編英訳も併記。見て楽しく、読んで学べる、国内外のお菓子ファンに愛される1冊です。

【著者プロフィール】

イラストレーター 内田有美

デザイン事務所勤務を経て独立。写真をもとに、色鉛筆やアクリル絵具で描く独特の写実性をまとった絵が特徴。雑誌、書籍、広告のイラストレーションを中心に活動している。著書『おせち』（福音館書店）で『第18回MOE絵本屋さん大賞2025』1位授賞。

Instagram @ym.ucd(https://www.instagram.com/ym.ucd/?hl=ja)