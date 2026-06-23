uka Botanical UV Cream “Sea the Sun”が「ラキャルプアワード2026 ラキャルプ賞」を受賞

株式会社ウカ

トータルビューティーカンパニー uka（@instauka、@ukacojp、@ukatokyo）のuka Botanical UV Cream “Sea the Sun”が、このたび「ラキャルプアワード2026」においてラキャルプ賞を受賞いたしました。

ラキャルプアワードは、2026年5月22日（金）～24日（日）に東京・原宿 WITH HARAJUKU HALLにて開催された「第9回 My Organic Friends Fes（ラキャルプフェス2026）」にて初開催されたアワードです。

本アワードは、優劣を競うものではなく、企業の思想や姿勢、誠実なものづくりを讃えることを目的として創設されました。

「サステナブルな未来をつくる」をテーマに掲げるラキャルプフェスの取り組みのひとつとして実施され、美容ジャーナリスト・エッセイストの齋藤薫氏が特別思想監修として参画。本質的な美とウェルネスの未来を照らすアワードとして開催されました。

植物の力だけで、SPF35 PA＋＋＋。

まるで美容液のように、肌と海にやさしいUV。

uka Botanical UV Cream “Sea the Sun”は、自然を楽しみながらも、自然と調和して生きていきたいという想いから生まれたUVクリームです。

伊豆のクロモジやフノリ、石垣のヘナやハーブ。

その生育には、すぐそばにある海の存在が深く関わっています。だからこそ、海に流れ出る可能性のある成分に目を向けました。

化学物質からできている合成の紫外線吸収剤は使用せず、 テクスチャーにもこだわり、酸化チタンや酸化亜鉛を含む紫外線散乱剤も使用せず、 米ぬか由来のフェルラ酸（紫外線カット成分）、クロヨナ種子油（保湿）を中心とした植物の力だけでSPF 35 PA+++を実現しました。

リジェネラティブなものづくり

ukaが大切にしているのは自然を消費するのではなく、再生・回復させていくリジェネラティブなものづくり。次世代に、健やかで住みやすい地球をバトンタッチできるように。アイデアと誠意を尽くして、今できることにみんなで取り組み、地球環境を回復させて循環する方へ進むこと。

今回の受賞は、製品そのものだけでなく、その背景にある思想や姿勢も含めて評価いただいたものと受け止めています。

これからもukaは、サロンで生まれている体験価値を起点に、JTのコーポレートR&D組織「D-LAB」とともに始動した循環研究所（Regenerative Lab）を通じて、日本固有の原料の探索・研究・商品化植物の力を活かしながら、ものづくりを続けてまります。

【審査員の皆さまからのコメント】

関龍彦さま

「クロモジ、ヘナインディゴの生産者との共創により、循環を意識した製品づくりが素晴らしい。今後のJTとの協業にも期待！」

森田敦子さま

「海を守るという理念のもと、紫外線吸収剤・散乱剤に頼らず植物由来で仕上げている点が印象的。テクスチャーにも配慮されており、子どもから大人まで使いやすい。」

武山真紀さま

「日本の森林が抱える構造的な課題として、間伐材を中心とした木材需要の低さがあります。その結果、林業従事者の減少は今や大変深刻な水準に達しています。

ukaさんによるクロモジの買い取り支援は、こうした課題に対して美容業界から具体的にアプローチした点で高く評価できます。森林再生と地域雇用創出を事業モデルに組み込み、さらに海の保全にも目を向けたリジェネラティブな姿勢は、国内の美容ブランドの中でも際立った取り組みだと思います。業界全体への波及効果も期待し、この賞が良いのではと思っています。」

山本浩未さま

「"人は海から太陽を見上げ、太陽は海と人を見つめている" のコンセプトで有言実行にモノづくり発信をしている」

主催：株式会社 ラ キャルプ

事業内容：

ウェルネス美容商材の広報、宣伝などマーケティング企画、広告、販促カタログのデザイン制作、営業・プロモーション支援、イベント企画運営、人材教育・商品開発、美容関連コンサルティング全般、地方創生支援・ウェルネスツーリズム企画運営、美容関連スクール事業サポート（講師派遣、講演等）等

ラキャルプ代表 新井ミホ プロフィール

株式会社ラ キャルプ代表／ビューティーディレクター／植物療法士

大学卒業後、IT関連企業の広報や化粧品会社PRを経験後、独立。

2012年にナチュラル＆オーガニックライフ専門のPR会社 株式会社ラキャルプを設立。植物療法、オーガニックコスメ＆フード、薬膳、フレグランスなどに精通しウェルネスライフのブランディングやPRコンサルティングに携わる。2018年よりサステナブルをテーマにした日本最大級のウェルネス美容の見本市「ラキャルプフェス」を主催。2023年より地方創生・地域プロデュースへの取り組みをスタート。2024年にはウェルネスツーリズム事業で地方自治体のプロジェクト参加も。

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