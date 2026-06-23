Twelve South HiRise 2 Deluxe｜コンパクト、ラグジュアリー、そしてMFi認証された2-in-1ワイヤレス充電スタンドがフォーカルポイント・ダイレクト各店で販売開始

フォーカルポイント株式会社

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区 代表取締役 恩田英樹、以下フォーカルポイント）は、米国Twelve South（トゥエルブサウス）社の日本国内代理店として、iPhone、AirPodsに対応したApple社製MagSafe充電器搭載の2-in-1ワイヤレス充電スタンド Twelve South HiRise 2 Deluxe（トゥエルブサウス ハイライズ・ツー・デラックス）をフォーカルポイント・ダイレクト各店で販売開始いたしました。

詳細を見る :https://focal.co.jp/products/twelve-south-hirise-2-deluxe

シンプルで美しい2-in-1ワイヤレス充電スタンド

Twelve South HiRise 2 Deluxeは、Apple製品の充電器と同等の品質で設計された2-in-1マルチチャージャーです。iPhoneとAirPodsを同時に急速充電できます。柔らかいヴィーガンレザーで覆われたMagSafe対応のQi2充電器と台座、そしてアルミニウムの支柱だけで構成、ミニマムなデザインを追求しています。一本の電源コードのみで2台のデバイスを充電できます。

省スペース設計

高品質で頑丈なスタンドのTwelve South HiRise 2 Deluxeは、どんなおしゃれな部屋にもシームレスに溶け込みます。角度調節機能付きで、FaceTimeチャットや通知の確認に最適な角度にスマートフォンをセットできます。縦型デザインの設置面積は、iPhone 17 Pro Maxよりも小さく、さらに複数のコードが不要になり、ナイトスタンド周辺や作業デスク上にスッキリと設置できます。

多機能なQi2ワイヤレス充電機能搭載

Twelve South HiRise 2 Deluxeは、Qi2ワイヤレス充電機能を備えたApple以外のデバイスもワイヤレスで充電できます。また、2つ目の充電スポットは、AirPodsのほか、2台目のiPhoneの充電にも使用できます。

スタンバイモード対応

Twelve South HiRise 2 Deluxeは、iPhoneをスタンドに取り付け、横向きに調整することでスタンバイモードで表示ができ、iPhoneをベッド横の時計として使用できます。

ラグジュアリーデザインと急速充電をコンパクトに集約

アルミニウム製の支柱とヴィーガンレザーで包まれた台座が静かな高級感を醸し出します。15WワイヤレスQi2マグネット式充電スタンドと5Wワイヤレス充電の機能を搭載し、優雅さと機能性をシームレスに融合させています。

海外でも使える、国際規格電源プラグアダプタが付属

35W電源アダプタと1.5m USB-C充電ケーブルが付属しており、ほかに周辺機器を用意する必要なく、Twelve South HiRise 2 Deluxeの設置にすべてのものが同梱されています。また、国際規格電源プラグアダプタ（OタイプとBFタイプ）が付属しており、日本以外の国（オーストラリア、ニュージーランド、中国、イギリス、シンガポール、香港）でも利用ができます。

Twelve South HiRise 2 Deluxe

標準価格：

\12,800（税込）



製品型番：

TWS-ST-000095 ブラック

TWS-ST-000096 ホワイト

TWS-ST-000097 グレイシャルブルー

楽天市場店 :https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-st-000095/Yahoo!ショッピング店 :https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/tws-st-000095.htmlFocal Point Direct本店 :https://focalstore.jp/product/twelve-south-hirise-2-deluxe/Twelve Southについて

米国Twelve South社は、アンドリュー・グリーン氏により2009年に設立されたMacやiPhone、iPadなど、Apple製品関連に相性の良いデザインアクセサリを生み出しているブランドです。洋書型のiPhoneケースをはじめ、独創的なアイデアにより生み出された製品が各方面で高い評価を得ています。

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

代表者：恩田英樹

設立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



※iPhone、iPad、Macは、Apple inc.の商標です。

※記載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

※価格、仕様は予告なく変更することがあります。

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