国内有数規模の動物病院グループ「MiraiVets Partners株式会社」始動

MiraiVets Partners株式会社

幅広い獣医療を提供して地域獣医療を担う株式会社Japan Animal Care Holdings（以下「JPAC」）と、専門獣医療に強みを持つ株式会社ANCHORS（以下「ANCHORS」）は、共同で持株会社を設立し、MiraiVets Partners株式会社（以下「MiraiVets Partners」）として始動いたしましたことをお知らせいたします。

MiraiVets Partnersグループは、全社員数約1000名、全国15都道府県に49施設（48動物病院、1検査施設）を有する、国内の動物医療施設における有数規模のグループとして、獣医療業界に貢献してまいります。

■設立の背景 "動物たちが必要とする獣医療を、一気通貫で "

MiraiVets Partners株式会社

日本の獣医療業界は今、ペットの高齢化や専門獣医療ニーズが高まり、大きな変革期を迎えています。「いつものかかりつけ医」で受けられる安心と、「いざという時の高度医療」へのアクセスを、切れ目なくつなぐことが、これまで以上に求められています。

JPACは、宮城県・茨城県・埼玉県・千葉県・東京都・新潟県・愛知県・大阪府・兵庫県・和歌山県でかかりつけ診療（1次診療）から地域の中核病院までを展開し、各地域に不可欠なインフラ機能を担い、一方でANCHORSは、北海道・埼玉県・神奈川県・静岡県・京都府・大阪府・奈良県で専門診療（2次診療）を中心に提供してきました。

診療の強みと展開地域が補完関係にある両社がひとつのグループになることで、かかりつけ診療（1次診療）から専門診療（2次診療）、専門的な病理検査までを一気通貫で提供できる体制が整います。私たちはこの体制を基盤に、さらに質の高い獣医療を日本全国の動物たちとご家族へお届けしてまいります。

なお、新グループ名「MiraiVets Partners」は、グループ各社の社員から名称を広く募る社内公募と全社投票を経て決定したもので、現場一人ひとりが支えていく獣医療の新しい未来や、支え合いが広がるグループへの想いを起点に生まれた名前です。

■ MiraiVets Partnersが目指す姿 "現場が誇りを持って獣医療に専念できるグル ープへ"

MiraiVets Partnersは、以下を軸にグループの価値創造を進めてまいります。

● それぞれの病院らしさを大切に

JPACとANCHORSは、お互いを尊重し合う対等の精神で運営してまいります。各病院はこれまで大切にしてきたやり方や方針を変えることなく継続し、病院名もそのままに、これまで通りの運営を続けてまいります。動物・ご家族・スタッフと各院が育んできた関係と、その病院ならではの個性を、グループの土台として大切にしてまいります。

● 獣医療の質の向上

症例数と症例の幅の両面で国内有数のグループとなるスケールメリットを活かし、現場が学び合うことでグループ全体の獣医療の質を高めます。

● 多様なキャリア機会の提供

「現場を極めたい」「マネジメントに挑戦したい」「専門医・認定医を目指したい」など、働くスタッフの多様な夢を応援できる環境を整えます。

● 本部機能による現場支援

採用・人材育成・経営支援・デジタル化推進などを後方から支え、現場スタッフが診療に集中できる環境づくりに貢献します。

そして将来的には、日本のみならずアジアの獣医療業界のさらなる発展に貢献することを目指してまいります。

■ グループ会社

株式会社Japan Animal Care Holdings

幅広い獣医療を提供し、地域獣医療を担う動物病院グループ。

- ウイル動物病院グループ｜宮城県｜全10病院｜- アイ動物医療センターグループ｜茨城県｜全6病院｜- 長谷川動物病院｜埼玉県｜- 光が丘動物病院グループ｜東京都・埼玉県｜全4病院｜- くまちゃん動物病院｜新潟県｜全2病院｜- ダイゴペットクリニック｜愛知県｜全6病院｜- P&Vホールディングス｜大阪府・和歌山県・千葉県｜全4病院｜上本町どうぶつ病院（大阪府）／かわち動物病院（大阪府）／やぐら動物病院（和歌山県）／そとぼう動物病院（千葉県）- エルザ動物病院グループ｜兵庫県｜全8病院｜

ウェブサイト

https://www.jpac.jp

株式会社ANCHORS

専門獣医療に強みを持つ、動物病院と検査施設のグループ

- ノースラボ｜北海道｜- 埼玉動物医療センター｜埼玉県｜- JASMINEどうぶつ総合医療センター／JASMINEどうぶつ循環器病センター｜神奈川県｜- 浜松どうぶつ医療センター｜静岡県｜- ベトリードグループ｜京都府・奈良県｜全3病院｜けいはんな動物病院（京都府）／奈良動物医療センター（奈良県）／吉田動物病院（奈良県）- どうぶつ眼科専門クリニック｜大阪府｜

ウェブサイト：

https://anchors-vet.co.jp

■会社概要

MiraiVets Partners 全国15都道府県49動物医療施設[表: https://prtimes.jp/data/corp/183725/table/1_1_67cf389f53943e748f0f8802fdcbc8d4.jpg?v=202606230651 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

MiraiVets Partners株式会社

MAIL：info@miraivets.co.jp