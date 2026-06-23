熊本マンガアーツにて体験できるワークショップ【漫画ペン入れ体験】に『ちるらん 新選組鎮魂歌』の原稿19点が新登場！

株式会社コアミックス

株式会社コアミックスが運営する、熊本マンガアーツ(熊本市中央区)にて提供中の、プロの画材で本格的なマンガ制作を体験できるワークショップ「漫画ペン入れ体験」にて、2026年6月23日（火）より、大人気漫画『ちるらん 新選組鎮魂歌』（原作：梅村真也、漫画：橋本エイジ／コアミックス）の体験用原稿が新たに追加されました。

(C)橋本エイジ・梅村真也／コアミックス■ 漫画家体験ワークショップ「漫画ペン入れ体験」とは

多くのプロ漫画家が愛用する「Gペン」とインクを使い、本格的なペン入れ作業に挑戦できる体験型プログラム「漫画ペン入れ体験」。絵に自信がない方や初めてGペンを握る方でも、スタッフの手厚いサポートのもとで安心して楽しめるサービスです。

■ 「漫画ペン入れ体験」ペン入れ体験の魅力

１. 自分の手で名シーンを再現する感動

お手本を参考にしながら、一線一線に心を込めてキャラクターを仕上げていく時間は、まさに漫画家そのもの。集中して作品と向き合う、充実した時間を過ごせます。

２. 完成した作品は額に入れてお渡し

仕上がった原稿は、あなただけの世界に一つとしてないアートです。創作の喜びをいつでも自宅で思い出せるよう、作品にぴったりの額に入れてお渡しします。

３. Gペンとインクをそのままプレゼント！

体験で使用した「Gペン」と「インク」のセットは、そのままお持ち帰りいただけます。体験をきっかけに、ご自宅でもすぐに創作活動を始めていただけます。

４. タイムラプス撮影用スタンドを完備

全席に動画撮影用のスマホスタンドを設置。Gペンでインクを入れていく職人技のような手元の映像を「タイムラプス（倍速動画）」で記録し、思い出としてSNSなどへの投稿も楽しめます。

※備え付けのiPhoneでタイムラプス撮影ができ、データもお渡しします。SNSで簡単に体験をシェアできます。

【「漫画ペン入れ体験」概要】

体験時間の目安： 60分～120分程度

参加費： 5,000円（税込）

料金に含まれるもの：完成作品の額装、体験で使用したGペン＆インクセットのプレゼント

会場： 熊本マンガアーツ（熊本県熊本市中央区手取本町4-1 大劇会館地下1F）

お申し込み方法： 公式サイト内の「漫画ペン入れ体験」お申し込みフォームよりご予約ください。（URL：https://manga-arts.jp/ ）

【施設概要：熊本マンガアーツ】

マンガ文化の魅力を発信する体験型マンガ・アニメグッズショップです。

所在地： 〒860-0808 熊本県熊本市中央区手取本町4-1 大劇会館地下1F

営業時間： 11:00～18:00

休館日： 水曜日

公式WEBサイト： https://manga-arts.jp/

公式instagram：https://www.instagram.com/kumamoto.manga.arts/reels/