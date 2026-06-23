史上初！高尾茜利（SWHレディース西宮）がＦリーグ通算100試合出場を達成！【メットライフ生命女子Ｆリーグ2026-27】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

6月20日（土）に開催されたメットライフ生命女子Ｆリーグ2026-27 第2節「ミネルバ宇部 vs SWHレディース西宮」において、高尾茜利（#13 SWHレディース西宮）が女子Ｆリーグ通算100試合出場を達成しましたのでお知らせいたします。

なお、通算出場記録数は、プレーオフを除きます。

＜女子Ｆリーグ初出場試合＞

記録日：2016年10月9日

当時所属チーム：福井丸岡ラック

記録した試合：日本女子フットサルリーグ2016プレ大会 第1節 「バルドラール浦安ラス・ボニータス vs 福井丸岡ラック」(https://w-fleague.jp/score/result.html?gid=33331)

＜通算100試合出場達成試合＞

記録日：2026年6月20日

所属チーム：SWHレディース西宮

記録した試合：メットライフ生命女子Ｆリーグ2026-27 第2節 「ミネルバ宇部 vs SWHレディース西宮」(https://w-fleague.jp/score/result.html?gid=104699)

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