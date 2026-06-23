『MXグランプリ2026～異端芸人決定戦～』準決勝【Aブロック】出場芸人6組が決定！昨年王者・池城どんぐしによるSP動画をYouTubeで毎日配信！7月5日（日）19:00～20:00放送

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社）発、今年で2回目を迎えるお笑い賞レース『MXグランプリ2026～異端芸人決定戦～』は、2026年7月5日（日）19:00～20:00に「準決勝【Aブロック】」を放送いたします。このたび、「準決勝【Aブロック】」の出場芸人を解禁いたしました。

左から歩子・ふとっちょ☆カウボーイ・けんじる・イヌコネクション・エクソシスト・バチョフ

本番組は、自薦ではなく他薦を受けた異端芸人の中からスターを探し出すお笑い賞レースです。応募総数244組に及ぶ芸人の中から、厳正なるオーディションの結果、6組の「準決勝【Aブロック】」進出者が決定しました。

芸歴10年・吉本興業所属のバチョフ、芸歴26年・吉本興業所属のけんじる、芸歴2年・ワタナベエンターテインメント所属のエクソシスト、芸歴29年・吉本興業所属の歩子（ぽこ）、芸歴18年・ワタナベエンターテインメント所属のイヌコネクション、そして昨年準優勝した芸歴35年・ラフィーネプロ所属のふとっちょ☆カウボーイの6組が出場。あわせて、出場芸人の異端ぶりが垣間見えるPR 動画も解禁しております。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=rzCxZtQfDDA ]

さらに、昨年の『MXグランプリ』初代王者に輝いた池城どんぐしが今年の大会を盛り上げるべく、「MXグランプリPR大使」に就任しました！池城出演のSP動画を、6月30日（火）よりYouTubeで毎日公開します。

また、昨年行われた第1回『MXグランプリ』をTVerで一挙再配信することも決定いたしました。第2回大会の予習も兼ねて、ぜひお楽しみください。

枠にとらわれない“型破り”なネタと、唯一無二の“強烈”な個性――すべてをひっくるめた“笑いの破壊力”で火花を散らす出場芸人たち。果たして、決勝大会への出場権を手にするのは誰なのか！？「どこまでも！マニアッ9。」を追求するTOKYO MXが送る、“最果て”のお笑い賞レース。唯一無二の笑いの“超”新星が誕生する瞬間をお見逃しなく！

■準決勝【Aブロック】出場芸人

■準決勝【Aブロック】出場芸人登場のPR動画公開！

バチョフ（芸歴10年・吉本興業）けんじる（芸歴26年・吉本興業）エクソシスト（芸歴2年・ワタナベエンターテインメント）歩子（ぽこ）（芸歴29年・吉本興業）イヌコネクション（芸歴18年・ワタナベエンターテインメント）ふとっちょ☆カウボーイ（芸歴35年・ラフィーネプロ）

準決勝【Aブロック】出場芸人決定（6月23日18時公開）：

https://www.youtube.com/watch?v=rzCxZtQfDDA

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=rzCxZtQfDDA ]

準決勝【Aブロック】審査員決定：

https://www.youtube.com/watch?v=k9NZX5vCcj8

■昨年の『MXグランプリ』王者・池城どんぐしによるSP動画を毎日配信！

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=k9NZX5vCcj8 ]

昨年の『MXグランプリ』で初代王者に輝いた池城どんぐしが、「MXグランプリPR大使」に就任！池城が賞金100万円のまさかの使い道から大会攻略法、さらには新キャラを明かすほか、ゆかりのある人物のもとへ突撃ロケを行うSP動画を、本日6月23日（火）からTOKYO MXのYouTubeチャンネル「MX エンタメChやってみます（@MX_ENTAME）」で毎日公開します。

配信：2026年6月23日（火）スタート 全12話を毎日配信

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@MX_ENTAME/shorts

※番組HP（https://s.mxtv.jp/variety/mxgp/）トップの動画欄からもご覧頂けます。

■第1回『MXグランプリ』全話をTVerで一挙再配信！

昨年行われた第1回『MXグランプリ』の4回にわたる予選ラウンドと生放送で行われた決勝の全5話を、TVerで一挙再配信いたします。

配信期間：2026年6月30日（火）00:00～9月30日（水）23:59

TVerシリーズURL：https://tver.jp/series/srw93aa8ej

◆番組概要

※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【タイトル】 のむシリカpresents 「MXグランプリ2026～異端芸人決定戦～」

【放送日時】 準決勝【Aブロック】：7月5日（日）19:00～20:00＜TOKYO MX1＞

準決勝【Bブロック】：8月2日（日）19:00～20:00＜TOKYO MX1＞

決勝：9月6日（日）生放送 ＜TOKYO MX1＞

【配信】 Rチャンネルにて放送同時配信

TVerにて見逃し配信：https://tver.jp/series/srw93aa8ej(https://tver.jp/series/srw93aa8ej)

U-NEXTにて全話見放題配信：

https://video-share.unext.jp/video/title/SID0191187(https://video-share.unext.jp/video/title/SID0191187)

【出演】 ＜MC＞ケンドーコバヤシ

＜アシスタント＞田中陽南（TOKYO MX）

＜準決勝【Aブロック】審査員＞

ハリウッドザコシショウ、藤本敏史（FUJIWARA）、くっきー！（野性爆弾）、

野田クリスタル（マヂカルラブリー）、村上（マヂカルラブリー）

【番組HP】 https://s.mxtv.jp/variety/mxgp/(https://s.mxtv.jp/variety/mxgp/)

【番組X】 https://x.com/MXGPITAN(https://x.com/MXGPITAN)

【PR動画】 準決勝【Aブロック】審査員決定：

https://www.youtube.com/watch?v=k9NZX5vCcj8(https://www.youtube.com/watch?v=k9NZX5vCcj8)

準決勝【Aブロック】出場芸人決定（6月23日18時公開）：

https://www.youtube.com/watch?v=rzCxZtQfDDA(https://www.youtube.com/watch?v=rzCxZtQfDDA)

【特別協賛】 株式会社Qvou「のむシリカ」