『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』第14回極致絆成武闘宴オルトー杯開催！復刻『ヴァルテオスシリーズ』ガチャやお得な期間限定パックも登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて本日6月23日（火）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて新しいイベントが開催されたことをお知らせいたします。

■第14回 極致絆成武闘宴 オルトー杯開催！

物理属性が有利な単体部位の炎属性大型ボス「レオヴォルト」に挑戦し、ハイスコアを目指すイベント「極致絆成武闘宴 オルトー杯」を開催します。難易度ごとにダメージ上限が上昇するため、パーティー編成を工夫してボスに挑みましょう。「オルトー」をモチーフとした特別な勲章も獲得可能！

また、本イベントでは、以下の4種類の報酬をご用意しています。

【累計獲得スコア報酬、デイリーリーグ報酬、ランキング報酬、ベストスコア報酬】

上位リーグを目指してぜひご参加ください！

また、「封厄之呪砲」シリーズ武器限定の特別ラインナップ武器ガチャ【極致絆成武闘宴】百幻獣王武器ガチャも同時に開催！ 手に入れてベストスコアを目指しましょう！

【開催期間】6月23日（火）メンテナンス終了後～6月29日（月）23:59まで

※「【極致絆成武闘宴】百幻獣王武器ガチャ」は7月6日（月）23:59まで開催

■期間限定＆復刻ガチャ登場！

▼『ヴェストリアフェスティバル』ガチャ

プラチナガチャの排出対象に加わる3人、魂友「ラヴァディーグ」「テゾーロ」、神器「ラー」が特別ピックアップで登場！

▼復刻『ヴァルテオスシリーズ』ガチャ

ヴァルテオスシリーズの神器が限定復刻で登場！

ピックアップ対象を1人選択でき、選択したキャラクターがピックアップ対象として排出されます。

▼極致絆成武闘宴応援 水属性即戦力未所持SSR確定STEPUPガチャ

STEP4の10連ガチャで、Lv90まで強化済みの水属性未所持SSR1体確定で登場！

■期間限定パック3種販売開始！

▼極致絆成武闘宴スペシャルパック

お得に原神石を入手可能なスペシャルパックが2種登場！

▼極致絆成武闘宴応援 育成パック

キャラクターの育成に合わせたパックが4種登場！

魂友育成パック、神器育成パック、武器育成パック、能力錬成パック

▼極致絆成武闘宴応援 水属性強化パック

「水属性SSR武器確定ガチャチケット」と武器の強化に役立つアイテムがおまけに付いたパックが登場！

■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは

男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。

多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、

欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。

創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、

導師として救世の旅に出る！

絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/cravesaga

■ゲーム概要

タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』

ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG

プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）

利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）

(C)2022 EXNOA LLC

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『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式サイト：

https://crave-saga.jp/

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式X：

https://x.com/CraveSaga

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式Instagram：

https://www.instagram.com/crave_saga/

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@crave-saga