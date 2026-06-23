マルタ・オルテガ率いるMOP財団が世界的写真家パオロ・ロヴェルシ の大規模展覧会をア・コルーニャで開催

株式会社ＩＴＸジャパン

マルタ・オルテガ・ペレス（MOP）財団は、2026年夏季プログラムの中核を担う企画として、写真家パオロ・ロヴェルシによる大規模展覧会「Doubts」を開催いたします。

本展では、ロヴェルシを象徴する代表作に加え、未公開だった作品も紹介し、その創作の軌跡を親密にたどりながら、ファッション写真の表現言語に対して彼がもたらした決定的な功績を顕彰します。「Doubts」は、ア・コルーニャのムエジェ・デ・バテリアに位置するMOP Centerにて、2026年9月20日まで開催されます。

ロヴェルシは、「Doubts(疑い）」という感性について「創造性と想像力への扉を開くもの」であり、「確信はその扉を閉ざしてしまう」と語っています。本展は、この言葉を手がかりに、作家の創造の源泉に迫る内容となっています。

会場では、ロヴェルシの制作実践を特徴づける要素の数々をご覧いただけます。なかでも、ポラロイドが切り拓く実験的な可能性への尽きることのない探究心は、彼の表現世界を読み解く重要な鍵となっています。本展にあわせて、MOP Centerの展示空間は12の相互に連なるセクションによって再構成されました。各セクションは、ロベルシの美学を異なる角度から映し出します。

Theatre、Appearances、Shadows、Doubts、People、Presence、Grace、Beauty、Fading がセクションが織りなす世界観を通じて、写真家としてのロヴェルシの卓越した技術と感性があらためて浮かび上がります。

また、本展にあわせて、The MOP Booksが編集し、M/M (Paris) がデザインを手がけた本を刊行しました。こちらはMOP Bookstoreならびにオンラインにてお買い求めいただけます。さらに、パオロ・ロベルシの制作世界を紹介する映像作品もあわせて公開し、来場者の皆さまに、彼ならではの創造的ビジョンの独自性をご体感いただけます。

【開催情報】

開館時間：月曜日から金曜日 10:00-21:00 / 土曜日・日曜日 11:00-21:00

住所：Muelle de Bateria, Avenida de Jardines de Mendez Núñez s/n, 15003 A Coruña

入場料無料

ガイドツアーのご予約は、公式ウェブサイト www.themopfoundation.org よりお申込みいただけます。なお展覧会関連商品の売上による収益は、クリエイターの芸術活動を支援するプロジェクト「Future Stories」に寄付されます。

会場は、車いすをご利用の方を含め、どなたにも安心してご来場いただけるようバリアフリーに対応しています。さらに、会場内ではカフェエリアに加え、写真・ファッション・アート分野の専門書を取りそろえた The MOP Bookstore もご利用いただけます。

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