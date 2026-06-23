検索とAI検索（SEO・LLMO）の集客に、専門家が無料で伴走する顧問枠を10社限定で募集

株式会社FULLFACT

株式会社FULLFACT（本社：東京都中央区、代表取締役：足達彩人）は、検索（SEO）とAI検索（LLMO）の集客に3ヶ月間にわたり無料で伴走する「無料顧問」の募集を開始します。対象は選考のうえ10社、料金は無料です。

背景：集客が広告に依存し、AIでの内製もつまずく

問い合わせの多くを広告に依存し、出稿を止めると流入が止まる。一方で、検索の入口はChatGPT・Gemini・ClaudeなどのAIの回答にも広がり、両方で見つからない会社は候補に入りにくくなっています。AIで自社コンテンツを内製しようとしても、薄い記事になり成果につながらない、という相談も当社に寄せられています。

打ち手はあるのに、何から手をつけるべきか、いまの方向が合っているのかが分からない。その手前を一緒に整理する相手として、無料顧問を用意しました。

無料顧問でできること

- チャットでいつでも壁打ち（施策の相談、記事の方向性、AIに引用されるための打ち手まで）- 月1回のオンライン相談（約60分）。数字を見ながら、次の打ち手と優先順位を整理- 検索とAI検索を専門にしてきた実務家が、机上の一般論ではなく現場の視点で伴走

通常は有料で提供している水準の伴走を、3ヶ月間、無料で利用できます。SEO・LLMOの領域でこれまで30社以上を支援してきた知見をもとに伴走します。

対象（選考のうえ10社限定）

自社サイトやコンテンツを持ち、検索とAI検索からの集客を本気で伸ばしたい事業者を対象とします。応募多数の場合は、サイトの運用状況・相談内容・開始時期などを確認のうえ、10社を選定します。伴走の質を保つため、枠を限定しています。

応募後の流れ

申込後、内容を確認し、選考の結果をご連絡します。初回のオンライン相談で現状と狙いを整理し、その後はチャットと月1回の相談で伴走します。

申込方法

下記ページから申し込めます。

https://fullfact.net/ai-advisory

有料の支援について

無料顧問は料金無料です。実装と運用まで継続的に支援する場合は、別途、月5万円から個別にご提案します。まずは無料顧問での壁打ちから利用いただけます。

株式会社FULLFACTについて

FULLFACTは、AIを前提に事業の戦略から実行までを一貫して担うAIコンサルティングパートナーです。営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィスまで、売上を伸ばす攻めと利益を残す守りをひとつの設計でつなぎ、運用に乗るまで伴走します。

報道関係者お問い合わせ先

- 商号：株式会社FULLFACT- 代表者：代表取締役 足達 彩人- 所在地：東京都中央区銀座1-22-11 2F- 設立：2021年8月- Web：https://fullfact.net

株式会社FULLFACT 広報担当／Email：info@fullfact.net