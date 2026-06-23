【アストラエ・オラティオ】戦闘 / 日常生活 / シナリオ演出などゲームプレイ映像も含まれるゲームの主要キャラクターを紹介する「キャラクターPV」を公開！
NC Corporation(大韓民国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン) / 朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、Dynamis One(ディナミス・ワン)(代表:朴 炳林(パク ビョンリム))が開発中の新作タイトル『アストラエ・オラティオ(Astrae Oratio)』にて、2026年6月23日(火)に新たなPVを公開した事をお知らせします。
■主要キャラクターたちの個性や関係性を描くキャラクターPVを公開
6月23日(火)に主要キャラクターたちの個性や関係性を描いた「キャラクターPV」を公開しました。
「キャラクターPV」では、キャラクターの魅力や物語を楽しむことができます。
さらに、各キャラクター別の戦闘シーン、スクール水着姿で日常を楽しむ姿、シナリオ演出などゲームプレイ映像もご確認いただけます。
≪『アストラエ・オラティオ』キャラクターPVはこちら≫
https://youtu.be/OD64xufKMyU
『アストラエ・オラティオ』は、「魔法」が存在するファンタジー世界を舞台とする新作タイトルです。
5月12日(火)に行った主要キャラクターと世界観設定の公開以降、ティザービジュアル連続公開や、キャラクター紹介、世界観紹介などのコンテンツを継続して公開中で、今まで12種のキャラクターと世界観の設定、13種のコミックス、4種のSDスタンプなどを公開しました。
また、今後もさまざまなキャラクターや世界観、映像などを随時公開予定となりますので、続報を楽しみにお待ちください。
≪『アストラエ・オラティオ』ティザーサイトはこちら≫
https://astraeoratio.plaync.com/ja-jp/index
≪『アストラエ・オラティオ』公式Xはこちら≫
https://x.com/Asora_JP
※当プレスリリースの内容は2026年6月23日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。
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