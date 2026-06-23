【アストラエ・オラティオ】戦闘 / 日常生活 / シナリオ演出などゲームプレイ映像も含まれるゲームの主要キャラクターを紹介する「キャラクターPV」を公開！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NC Corporation(大韓民国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン) / 朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、Dynamis One(ディナミス・ワン)(代表:朴 炳林(パク ビョンリム))が開発中の新作タイトル『アストラエ・オラティオ(Astrae Oratio)』にて、2026年6月23日(火)に新たなPVを公開した事をお知らせします。

■主要キャラクターたちの個性や関係性を描くキャラクターPVを公開

6月23日(火)に主要キャラクターたちの個性や関係性を描いた「キャラクターPV」を公開しました。

「キャラクターPV」では、キャラクターの魅力や物語を楽しむことができます。

さらに、各キャラクター別の戦闘シーン、スクール水着姿で日常を楽しむ姿、シナリオ演出などゲームプレイ映像もご確認いただけます。

≪『アストラエ・オラティオ』キャラクターPVはこちら≫

https://youtu.be/OD64xufKMyU

『アストラエ・オラティオ』は、「魔法」が存在するファンタジー世界を舞台とする新作タイトルです。

5月12日(火)に行った主要キャラクターと世界観設定の公開以降、ティザービジュアル連続公開や、キャラクター紹介、世界観紹介などのコンテンツを継続して公開中で、今まで12種のキャラクターと世界観の設定、13種のコミックス、4種のSDスタンプなどを公開しました。

また、今後もさまざまなキャラクターや世界観、映像などを随時公開予定となりますので、続報を楽しみにお待ちください。

≪『アストラエ・オラティオ』ティザーサイトはこちら≫

https://astraeoratio.plaync.com/ja-jp/index

≪『アストラエ・オラティオ』公式Xはこちら≫

https://x.com/Asora_JP

※当プレスリリースの内容は2026年6月23日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。

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