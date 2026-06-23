男性育休の平均取得日数が全国平均の3倍・152日に、最長701日の取得事例も／コロプラで進む「共育（トモイク）カルチャー」

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、直近期（2024年10月～2025年9月期）における男性育児休業の平均取得日数が152日(全国平均46.5日 ※1の約3.3倍)に達したことをご報告いたします。

最長取得日数は701日(約2年)で、同期間の取得率は87.5%。「取得率100%」を目標に掲げないという独自の方針のもと、取りたい社員が長く取得できる環境整備を進めてきた結果、3期連続で平均取得日数が増加しております。

※1：令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/001128241.pdf

■１．社会情勢 ～男性育休は「取得率」より「期間」が課題～

男性育休の取得率は2024年度に40.5%(※2)と過去最高を更新した一方、平均取得期間をみると、女性は9割以上が半年以上取得（※3）しているなかで、男性の平均取得日数はわずか1ヶ月半（※4）であり、男女間で大きな格差が生じています。

政府は2025年7月、共働き・共育ての推進のため、男女ともに誰もが希望に応じて仕事と家事・育児を両立し、「共に育てる」に取り組める社会を目指す「共育（トモイク）プロジェクト」を発表しました（※5）。

社会的な関心は「取得率」から「取得期間・育児参画」へとシフトしつつあり、企業には、男性育休の取得率を高めるだけでなく、男性が“長期間育休を取得できる環境”の整備が求められていると考えられます。

※2：令和６年度雇用均等基本調査（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r06/06.pdf

※3：育児・介護休業法の改正について（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf

※4：令和５年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/content/001128241.pdf

※5：「共育プロジェクト」について（厚生労働省）

https://tomoiku.mhlw.go.jp/

■２．コロプラの男性育休

コロプラでは、男性育休の取得率100％をあえて目標にはしていません。取得率を高めることより「取りたいと思った人が、安心して取れる環境を整える」という思想を軸に設計し、制度の整備はもちろんですが、社員一人ひとりのライフスタイルに合わせた育児参加を支援しています。

コロプラでは、男性育休の取得期間の長さは約5ヶ月であり、全国平均（46.5日）の約3倍の水準となっています。また、これまでの最長取得日数は701日（約2年）であり、「取るだけ育休」ではなく男性も主体的に育児に参加する“共育（トモイク）”の文化が根付いています。

＜取得実績の推移＞[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4473/table/1974_1_3cc74d20c4fbf140cac277a5c1ad9cf3.jpg?v=202606230651 ]

■３．共育を支える、主な取り組み

コロプラでは、制度だけでなく、妊娠報告から復職までの継続的なサポート体制を整えています。

１. 妊娠報告後の個別面談

パートナーの妊娠報告後、人事部門の両立支援担当者との個別面談を実施します。面談では、法律で決められた、育休制度の説明・取得意向の確認の他、各社員の希望や状況に合わせたアドバイスやサポートもおこないます。

例えば、育児休業給付金は休業開始から支給まで約4か月ほどかかるため、ベビーカーやベビーベッドなど出産前後に大きな出費が重なる時期に備え、計画的な家計準備のアドバイスをすることもあれば、

里帰り出産の場合には、出産予定日の約2か月前に病院受診が必要になるケースもあるため、法定の産前休業（6週間前）より前の休暇取得についても状況に応じて提案をするなど、一人ひとりの状況に合わせてサポートをおこないます。

２. 育休社員専用Slackチャンネル

妊娠報告後、育休予定の社員は専用のSlackチャンネルに招待されます。このチャンネルでは、制度に関する質問・手続きの相談・両立支援担当者への問い合わせなどをいつでも行うことができます。

一方で、育休開始後は業務チャンネルおよびDMへのアクセスを完全に停止することで、業務からは離れ、育児に専念できる環境を整えています。

３. 四半期ごとに社内ニュースをお届け

育休中の社員に対しては、四半期ごとに社内ニュースを共有しています。育休期間が長期になればなるほど、会社や社会とのつながりが希薄になり孤独感を感じる一面もあるなかで、社内の最近のトピックスを定期的に発信することが、復職に向けたサポートの1つとなっています。

また、社員一人ひとりに合わせたサポートも実施しており、例えば、保育園申込の時期が近づくタイミングでは、「自治体から保活の案内が届く時期ですが、情報収集は進んでいますか？」など、状況に応じたアドバイスも行なっています。

４. 部活動「子部」

任意参加で入部できる部活動「子部」では、Slack上でパパママ同士の情報交換がおこなわれています。また、おもちゃやおまる等の使わなくなった育児グッズを譲りあうこともあり、育児と仕事を両立する社員同士の心強いコミュニティとなっています。

５. パパ手帳・ママ手帳

出産・育児に必要な公的手続きや社内手続き、産休・育休から復帰までの制度などをまとめたオリジナルの手帳です。産休・育休取得への不安軽減に努めています。

■４．両立を支える制度

コロプラでは、育休後の両立も支援しています。

１. 次世代サポート休暇

年次有給休暇の残日数が0日の場合、下記の事由によって最大5日まで取得可能な有給の休暇制度です。

１. 養育する小学校3年生修了までの子の通院を伴う看護の場合

２. 従業員本人の不妊治療のための通院の場合

３. 配偶者の不妊治療のための通院を伴う看護の場合

２. 企業主導型保育園との提携

ライフステージが変わっても安心して勤め続けてほしい、仕事と家庭の両立を応援したいという思いから、4社と提携し、保育園の確保を支援しています。「企業枠」で申込することで、優先的な入園や保育料の割引に繋がることもあります。

３. マイタイム（時差出勤/短時間勤務/時差短時間勤務）

時差出勤や短時間勤務ができる制度です。

４. くま'sギフト

従業員を支えるご家族に、日頃の感謝の気持ちを込めてプレゼントが届きます。いつ・何が届くかは事前に知らされていないので、従業員、ご家族にもサプライズです。

５. カフェテリアプラン型福利厚生

社員がポイントを使って、複数の福利厚生メニューから自由に選べる制度を導入しています。社員は定期的に付与される合計3万5千円分のポイントを活用して、エンタメ／学び／リフレッシュ／食事など日々の仕事や生活を支える多様な選択肢に自由に使うことができます。そのなかに、ドラッグストアやベビーグッズショップ、ベビーシッターサービスなども利用可能な対象店舗になっています。

※コロプラの育児・家族支援制度についてはこちらをご覧ください。

https://colopl.co.jp/recruit/welfare/lifestyle.php

※コロプラは「TOKYOパパ育業促進企業」のシルバー認定を獲得しています

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001780.000004473.html

■５．男性育休 長期取得社員の声（事例紹介）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4473/table/1974_2_20cca32a1b1ed01913ff39529911cb48.jpg?v=202606230651 ]

「取らない選択肢はなかった」- 2児の父が語る、最長約2年の育休と“共育”の実態 -

本社員は、第一子のタイミングから約1年の育休を取得し、その後も分割取得や第二子での長期取得など、育児に向き合っています。一般的に「2人目で取得期間を延ばす」傾向がある中で、最初から長期取得を選択している点が特徴です（※6）。

「取らない選択肢はなかったです。妻一人で育児をするのは難しいと思っていました」と本人は振り返ります。周りの育休経験者の多くが「もっと長く取ればよかった」と感じているという情報も踏まえ、「それなら最初から長く取った方が合理的だと考えました」と、意思決定の背景を語ります。また、キャリアの観点でも「責任が重くなる前のタイミングの方が影響は小さい」と判断し、早い段階での取得を選びました。

実際に育休の価値を強く実感したのは、第一子出産直後の出来事でした。生まれてすぐに子どもが検査入院となり、別の病院への搬送や入院手続き、毎日の付き添い対応が必要になりました。「いきなり入院になり、手続きや付き添いが続きました。育休がなければ対応は難しかったと思います」と振り返ります。出産・育児は何が起きるか分からないからこそ、まとまった期間を確保していたことが、結果的に家族を支える余白となりました。

育休は夫婦ともに取得し、育児と家事を分担。夜間のミルク対応は主に本人が担い、睡眠は交代制で確保するなど、どちらかに負担が偏らない体制を築いていました。「夜の対応を分担できたことで、お互いにしっかり睡眠が取れました」と語り、共倒れを防ぐなど、まさに“共育”を実現しました。

長期の育休取得に対してはキャリアへの影響を懸念する声もありますが、本社員は育休中もスキマ時間に技術のキャッチアップを継続し、復帰後もスムーズに業務へ戻っています。「ブランクはほとんど感じませんでした」と話し、現在は時短勤務という制約の中で「限られた時間で成果を出す意識は、むしろ強くなった」といいます。

現在は、夫婦ともに時短勤務を活用しながら、保育園の送り迎えや日々の育児を分担しています。働き方と家庭のバランスを取りながら、「家族で乗り越えた時間は確実に財産になる」と語る姿は、男性育休が単なる制度利用ではなく、人生や働き方そのものに影響を与える選択であることを示しています。

※6：積水ハウス「男性育休白書2024」p13

https://www.sekisuihouse.co.jp/ikukyu/library/pdf/dansei-ikukyu-hakusyo-2024.pdf

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。