【JAF東京】タカノフルーツで小学生向けイベント／福岡県うきは市と初のコラボ・巨峰・梨を使用し地域のフルーツをPR

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）東京支部（支部長 加藤和夫）は、8月6日（木）7日（金）、新宿高野・タカノフルーツパーラー新宿本店で小学生向けイベントを開催します。

タカノフルーツパーラー新宿本店のチーフクチュリエを講師に、デコレーションケーキやパフェ・タルトケーキ作りを小学生とその保護者が体験する大人気イベント。

使用するフルーツはJAFと包括協定を結んでいる自治体から地域のPRとして提供されており、今回は初めて福岡県うきは市とコラボします。

福岡県うきは市産、やまんどんのぶどう「巨峰」と、弘農園の梨「幸水」を使用し、ケーキやパフェ・タルトを作ります。

■イベント概要

イベント詳細はこちら :https://jaf.link/takano-event-release

新宿高野・タカノフルーツパーラー 先生と親子で楽しむデザートづくり体験

～福岡県うきは市産巨峰・梨と夏のフルーツ～

季節の新鮮なフルーツをカットして、世界に一つだけのデコレーションケーキ、パフェ・タルトを作り、飾り付けの楽しさを親子で一緒に体験できます。

実際にペティナイフを使用しますが、講師が安全な使用方法を指導しますので、お子様でも安心。

体験後は講師が作ったケーキをお召し上がりいただき、ご自身で作ったケーキをお持ち帰りいただけます。

毎回抽選になる大人気イベントで、前回開催時は定員が16組のところ82組の応募がありました。

本イベントでは、自治体のPRとして地域のフルーツを使用。今回は初めて「福岡県うきは市」とコラボします。

うきは市はJAF福岡支部と包括協定を締結しており、自治体より農園を紹介＆本企画に協力いただきました。

・8月6日（木） デコレーションケーキづくり体験

・8月7日（金） パフェ・タルトケーキづくり体験

午前の部・午後の部 各回4組8名まで

イベント応募締め切り：7月22日（水）23：59まで

■福岡県うきは市産 巨峰と梨の魅力

イベント詳細はこちら :https://jaf.link/takano-event-releaseやまんどんのぶどう「巨峰」

名水百選の清らかな地下水と、一粒一粒にたっぷりと注がれた太陽の恵みによって、農園「やまんどん」の巨峰は驚くほど大粒で、濃紫色の美しい姿に育つ。

口に運んだ瞬間に弾けるのは、圧倒的な糖度を誇る果汁と、巨峰ならではの芳醇なコクと香り。

毎年多くのファンが心待ちにしている。

弘農園の梨「幸水」

一口かじれば、シャキッとした心地よい歯ごたえの後に、驚くほど濃厚な甘みの果汁がジュワッと口いっぱいに広がる。

体に優しい「低農薬栽培」にこだわり、一口食べたら止まらない美味しさ。

■タカノフルーツパーラーについて

定番メニューから旬のフルーツを使用した期間限定メニュー、フルーツコースまで幅広く取り揃えています。お祝い事や自分へのご褒美など、ちょっと贅沢なフルーツデザートをお求めの際はぜひ足をお運びください。

【講師のご紹介】

タカノフルーツパーラー 森山 登美男（もりやま とみお）講師

1958年生まれ。

タカノフルーツパーラー新宿本店チーフクチュリエ。