【町田市】 ～町田のブルーベリーの魅力発信！～町田ブルーベリーファーマーズマーケット初開催

町田市役所

町田市内のブルーベリー農園が集まり、町田のブルーベリーの魅力を伝えるブルーベリーづくしのイベントを初めて開催します。

会場では無料のブルーベリー試食会（数量限定）のほか、約30店のショップ＆キッチンカーによるブルーベリーを使った限定商品の販売や子どもも楽しめるワークショップなど、作り手との会話を楽しみながら、食への興味や暮らしを彩るワクワクを発見できる空間を目指します。

東京都はブルーベリーの栽培面積、収穫量ともに日本一で（※1令和5年度産特殊果樹生産動態長調査より）、中でも町田市は都内2番目の収穫量を誇ります（※2 令和6年度東京都の地域・区市町村別農業データブックより）。日本最古のブルーベリーの木がある町田市では、約50年前に1つの農園から始まったブルーベリー栽培が、現在8園の観光農園へと広がっています。

自然豊かな町田で育った旬の味覚と、人と人がつながる温かな時間をぜひ体感してください。

■ 日 時：7月25日（土）午後3時から8時まで

■ 会 場：町田シバヒロ（中町1-20-23）

■ 主 催：町田ブルーベリーファーマーズマーケット

実行委員会

■ 後 援：町田市農業協同組合、町田商工会議所、

町田市観光コンベンション協会、町田市

チラシ（表）チラシ（裏）東京都町田市について

人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。

町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。

街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。

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