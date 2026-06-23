王位戦第3局の舞台は登別温泉へ。前夜祭・大盤解説会参加付き【特別宿泊・日帰りプラン 】を6月24日より販売開始

株式会社登別グランドホテル

登別温泉「祝いの宿 登別グランドホテル」（北海道登別市）は、2026年7月29日（水）・30日（木）に開催される「伊藤園お～いお茶杯 第67期王位戦七番勝負 第3局」の対局会場に決まりました。「対局前日の前夜祭」および対局期間中の「大盤解説会」に参加できる宿泊プラン・日帰りプランを、2026年6月24日（水）より公式ホームページにて販売いたします。

▲登別グランドホテルは、1938年の開業以来、88年にわたり登別温泉とともに歩んできた温泉ホテルです。

■タイトル戦「王位戦」とは

王位戦は将棋界を代表する八大タイトル戦の一つであり、今年の七番勝負は同世代棋士による注目の対決として、多くの将棋ファンから熱い関心を集めています。

対局前日に開催される前夜祭では、対局者を迎えた華やかな交流のひとときをお楽しみいただけます。また、対局当日に開催される大盤解説会では、棋士によるわかりやすい解説とともに、タイトル戦ならではの緊迫した熱戦を間近で体感いただけます。

登別グランドホテルでは、本タイトル戦の開催を通じて、将棋文化の振興と地域の魅力発信に貢献するとともに、全国から訪れる将棋ファンの皆さまをお迎えいたします。

■対局概要

【伊藤園お～いお茶杯第67期王位戦七番勝負 第3局】

会場：祝いの宿 登別グランドホテル

日程：2026年7月29日（水）・30日（木）

対局者 王位：藤井聡太 王位

挑戦者：伊藤匠 二冠

主催：北海道新聞社、日本将棋連盟

■前夜祭

・開催日：2026年7月28日（火）

・形式：テーブル 着席／バイキング形式

対局者を迎え、タイトル戦開幕前の特別なひとときをお楽しみいただけます。

※対局者の登壇は冒頭の30分間になります。

■大盤解説会

・開催日：2026年7月30日（木）

・内容：大盤解説会／記念グッズが当たるお楽しみ抽選会

・座席：A席（指定席）または、B席(指定席)お選びいただけます。

棋士によるわかりやすい解説とともに、王位戦の熱戦を臨場感たっぷりにお楽しみいただけます。

■『王位戦限定ご宿泊プラン』

◇王位戦前夜祭・大盤解説会付き 王位戦満喫(限定扇子付き)3泊6食付きプラン

◇王位戦前夜祭（着席・バイキング形式）＆(限定扇子付き)付き1泊2食付きプラン

◇大盤解説会付き (限定扇子付き)1泊2食付きプラン

◇前夜祭または大盤解説会付き(限定扇子付き) 日帰り入浴プラン

■販売概要

・予約受付開始：2026年6月24日（水）

・販売サイト：祝いの宿 登別グランドホテル公式サイト

URLhttps://www.489pro-x.com/ja/s/noboribetsu-grand-hotel/search/

※プラン詳細につきましては、公式ホームページのプランをご確認くださいませ。

※料金は客室タイプ・人数により異なります。

※本プランは限定数での販売となります。満席になり次第、販売を終了いたします。

▲鬼の棍棒型のストーブで実現する110度高温「鬼サウナ」▲解放感のある円形ドーム型ローマ風呂

■登別グランドホテルについて

対局会場となる祝いの宿 登別グランドホテルは、昭和13年（1938年）の開業以来、登別温泉の歴史とともに歩み、多くのお客様をお迎えしてまいりました。

大浴場内には、ゆったりとした開放的な空間が広がるローマ風呂を備え、食塩泉・硫黄泉・鉄泉の3つの泉質をお楽しみいただけます。

また、大浴場に併設している露天風呂では、四季折々の表情を映す日本庭園や、滝を眺めながらおくつろぎいただける空間をご提供しております。

さらに、「温泉とサウナのW主役」をテーマに、110度の高温を誇る「鬼サウナ」をはじめとしたサウナ施設を展開。TTNE“ととのえ親方”こと松尾大氏のプロデュースにより、ここでしか味わえない多彩なサウナ体験をご提供しております。

登別ならではの豊富な泉質の温泉とサウナにより、心身ともに癒しのひとときをお過ごしいただけます。

■今後のご案内

本対局に関する前夜祭、大盤解説会、関連イベント等の詳細につきましては、

下記の通りでございます。

祝いの宿 登別グランドホテル公式ホームページ「NEWS（新着情報）」

https://www.nobogura.co.jp

又は、公益社団法人 日本将棋連盟 公式ホームページ

https://www.shogi.or.jp/news/view.php?id=20260616-001

■施設概要

ホテル名：祝いの宿 登別グランドホテル

住所：〒059-0592 北海道登別市登別温泉町154番地

公式HP： https://www.nobogura.co.jp

公式ムービー： https://www.youtube.com/watch?v=viN5kGOsg7g&t=19s(https://www.youtube.com/watch?v=viN5kGOsg7g&t=19s)

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/noboribetsu_grandhotel/

■お問い合わせ先

祝いの宿 登別グランドホテル 広報担当 中田知之 坂野恵美子

TEL ：0143-84-2101 Email：e.sakano@nobogura.co.jp