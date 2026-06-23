【MUFG】MUFG工芸プロジェクト発、工芸の新たな可能性を世界へ

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ展示会場の様子ファイナリストによる展示作品

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下、MUFG）が参画した特別展「WASHI ～ the art of crafting paper, where tradition unlocks innovation」が、2026年5月28日（木）～ 6月3日（水）の間、フランス・パリのLVMH メティエ ダール ショールーム「La Main (The Hand)」にて開催されました。

本展覧会は、日本の優れたクラフツマンシップに光を当てる特別展「Metiers d'Art du Japon ～ 日本の芸術的な職人技」の第二章として開催され、日本の伝統素材である「和紙」を再解釈し、その新たな可能性を提示することを趣旨としたものです。今回、MUFGが主催する次世代作家の支援プロジェクト「KOGEI ARTISTS LEAGUE」で選出された、2024年度のファイナリストの中から3名が本特別展に参加し、「和紙」を用いた新作を発表しました。参加したファイナリストは、ガラス作家の池上 創氏、金工作家の岩田 加奈恵氏、染織作家の高橋 稜氏の3名で、LVMHジャパン社長ノルベール・ルレ氏や和紙作家の堀木エリ子氏らによる選考を経て、本展覧会への参加に至りました。

作家は、自身の得意とする素材と和紙を掛け合わせた作品を制作しており、ガラス作家の池上氏は今回、和紙とガラスの2つの素材を通して、生命の内部に広がる構造とそこに宿るエネルギーを表現した作品「内包する生」を発表しました。1200度で溶けたガラスに和紙を巻き付け、和紙の繊維をガラス内部に焼き込むことで、繊維の痕跡や気泡を内部に残し、透明なガラスの中に有機的な構造を生み出しています。さらに、ガラスの形状が完成した後、内部に白い網目状の和紙と赤い繊維状の和紙を貼り付けることで、生命の組織や血管を想起させる層状の構造を形成し、生命が内側で育まれるような空間を表現しています。金工作家の岩田氏は、阿波和紙の春雨という種類を使用した作品「さゆる」を発表しました。夜空をモチーフにした本作品は、彫金技法の打ち出し・ろう付けを主に使用し、作品を構成する蝶のパーツをリベット加工によって接合しています。和紙の蝶に開けられた細かい穴の向こうに、支持体であるワイヤーがキラキラと透ける様子が、素材の質感のコントラストを生み出しています。染織作家の高橋氏は、ろう引きした和紙を使用した作品「布 - あなたの願いが叶いますように」を発表しました。この作品は、「縫う」「結ぶ」という布作りの中で発生する行為を通して、日本における「祈り」「願い」の形を表現したいと考え制作したもので、高橋氏が友人や家族、作品の鑑賞者らから預かった約200個の願い事を、それぞれの人の筆跡をなぞるようにして和紙に刺繍をほどこし、その和紙をノッティングという経糸に緯糸を結びつけていくような技法で布にしています。

開催概要

タイトル ：LVMH メティエ ダール 特別展

「WASHI ～ the art of crafting paper, where tradition unlocks innovation」

会 期 ：2026年5月28日（木）～ 6月3日（水）

会 場 ：LVMH メティエ ダール ショールーム「La Main (The Hand)」

住 所 ：69 Rue Reaumur, Paris 75002

後 援 ：京都府

特別協賛 ：日本航空、三菱UFJフィナンシャル・グループ

特別協力 ：PFI、ミズノ

参加企業／アーティスト

アート ：堀木エリ子アンドアソシエイツ、MUFG工芸プロジェクト、民谷螺鈿、MIKITYPE

ハタノ ワタル、Sylvain Le Guen × 九代岩野市兵衛

Tony Jouanneau - Atelier Sumbiosis、Anna Normand

マテリアル：民谷螺鈿、創作工房糸あそび、田勇機業、宮眞、クスカファブリック、PFI、KUROKI

重要無形文化財技術保持者 九代岩野市兵衛

プロダクト：ミズノ、SOSHIOTSUKI、有職組紐 道明、HOSOO、輪島キリモト、小嶋庵

SIWA KOUZO、香老舗 松栄堂、祇園・ない藤、BODHI

LVMH メティエ ダール ジャパン ディレクター 盛岡 笑奈氏のコメント

「このたび、パリで開催した日本の優れたクラフツマンシップに光を当てる特別展「Metiers d'Art du Japon ～ 日本の芸術的な職人技」第二章において、三菱UFJフィナンシャル・グループが推進する、次世代の工芸文化・技術を担う若き作り手を支援する取り組み「KOGEI ARTISTS LEAGUE」との共創プログラムを実現できたことを、大変嬉しく、また意義深く感じています。日本の文化産業の未来を担う若い才能が、日本ならではの技法や素材と向き合い、その可能性を探求しながら新たな表現へと昇華していくことは、明日の伝統を築くうえで欠かせないプロセスであり、継承から革新へとつながる重要な一歩であると考えています。今回は、それぞれ異なる工芸分野で活躍する3名のアーティストに、本展のテーマである「和紙」を独自の視点で表現していただきました。その作品を通じて、和紙の新たな魅力や可能性、そしてこれまでにない“和紙の新しい表情”を発見することができました。まさに、伝統と革新が交差する瞬間であったと感じています。また、多くのメゾンやクリエイターが集うフランス・パリという国際的な舞台で、日本の工芸が持つ価値や魅力を発信できたことは大きな意義があります。この取り組みをきっかけに、地域や産地、さらには産業の垣根を越えた対話や交流が生まれ、新たな価値創造へとつながっていくことを心より期待しています。」

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 経営企画部 部長チーフ・コーポレートブランディング・オフィサー 飾森 亜樹子のコメント

「『KOGEI ARTISTS LEAGUE』は若手工芸作家の挑戦を支援し、文化や創造性を次世代へとつなげていくことを目的としています。今回は、日頃なじみの薄い素材を扱うというチャレンジングな制作に臨んでいただきました。特別展出展に向けご応募いただいた作品はいずれも素材の融合が素晴らしく、まさに「革新」が生まれていたと実感しております。作家の皆さまには、制作のプロセスや海外での発表を通じて、新たな学びや視座の変化が少しでも芽生えていれば幸いです。今後のさらなるご活躍を心より期待しております。MUFGは今後も工芸の「伝統と革新」を文化・産業面から支援することを軸に、作家の成長機会の創出と、文化の持続的な発展に寄与してまいります。」

参加ファイナリスト コメント

池上 創氏（ガラス作家）

「展示レセプションでは多くの方に作品をご覧いただき、数多くのお褒めの言葉をいただきました。海外の方から直接反応をいただく機会はこれまでほとんどなかったため、大変貴重な経験となりました。特に、作品の美しさに加え、実際に吹きガラスによってこのサイズの作品を制作していることや、和紙を一枚ずつ手作業で内部に貼り込んでいる制作工程に驚かれる方が多くいらっしゃいました。今回は、単なるガラス作品としての美しさだけでなく、工芸作品としての美しさを意識して制作していたため、フォルムや佇まいそのものにも注目していただけたことが嬉しく感じられました。また、日本人来場者と海外の来場者との反応に大きな違いはなく、作品の本質的な魅力は国や文化を越えて伝わるのだという手応えも得ることができました。今回の経験を通じて、和紙とガラスを組み合わせた表現の可能性を改めて強く感じました。今後もさらに発展させ、新たな作品制作へと繋げていきたいと思います。」

岩田 加奈恵氏（金工作家）

「今回の展示会では、近い距離感で多くのお客さまから質問や感想をいただき、制作における思考がさらに深まりました。作品の話にとどまらず、お客様自身のことも知ることができて大変楽しかったです。また、同会場には和紙を使用した作品が展示され、他のアーティストの方とも交流できました。そうした交流を経て、自分の制作を改めて振り返る機会にもなりました。火を使う金工において、燃えてしまう和紙をどのように作品上で扱うかが大きな課題でしたが、試行錯誤の末、形にすることができました。そうした困難もありましたが、お客様からお褒めの言葉をいただけたことで、今後の制作の励みになりました。」

高橋 稜氏（染織作家）

「LVMH メティエダールでの展示に際し、レセプションではアーティストの方などたくさんの方と日本語や英語で作品についてお話しさせていただきました。どなたも興味深く聞き入ってくださり、私の作品を見て（人から集めたお願いごとを和紙に刺繍し、布にするという作品だったのですが）そのお願いごとを微笑ましく眺めていらっしゃいました。そして多くの人に新たなお願いごとを日本語、英語、フランス語で新しく記入していただけたことで、また一つ、私が制作において目標とする『他者とコミュニケーションをとること』が達成できたと感じました。」

「KOGEI ARTISTS LEAGUE」その他の取り組み～ファイナリスト3名のシカゴ美術館シンポジウムへの派遣～

本プロジェクトでは、ファイナリストへの機会提供の場を海外にも拡大しています。今年3月5日（木）にアメリカのシカゴ美術館で開催されたシンポジウムには、竹工芸家の四代田辺竹雲斎氏と共に、陶芸作家の荒木 いちご氏、金工作家の岩田 加奈恵氏、漆芸作家の寺嶋 勇人氏の3名のファイナリストが参加し、自身の扱う素材、その伝統的な技法、作品に込めた革新ポイントについて活発な議論が交わされました。MUFG工芸プロジェクトの総合監修を務め、シカゴ美術館でのシンポジウムにも参加した東京藝術大学名誉教授の秋元 雄史氏は、「アメリカの3大美術館の一つと言われる美術館を舞台に、美術館を支える主要な関係者と交流の機会を得られたことは、今回参加した若い作家にとっても非常に大きな刺激となった。こうした交流の場の創出は、今後も継続していくのが望ましい。」と語りました。

MUFG工芸プロジェクト「KOGEI ARTISTS LEAGUE 2025-26」

第2回となるKOGEI ARTISTS LEAGUE 2025-26を開催中。

8月に東京・日本橋三越本店でファイナリスト作品の展覧会を予定しています。

主 催 ：株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

特別協力 ：株式会社三越伊勢丹

募集期間 ：2025年12月8日（月）～2026年3月2日（月）17時

内覧会 ：2026年8月18日（火）

展覧会会期：2026年8月19日（水）～24日（月）※最終日は17時終了

展覧会会場：日本橋三越本店 本館6階 美術特選画廊

KOGEI ARTISTS LEAGUE 2025-26 特設サイト(https://www.mufg.jp/csr/contribution/priorityareas/preservation_and_succession_of_cultures/culture/league/index.html)

「MUFG工芸プロジェクト」について

MUFGは、パーパス「世界が進むチカラになる。」の実現に向けて、社会、お客さまをはじめとする全てのステークホルダーの課題に徹底的に向き合い、その解決に取り組んでいます。そのパーパスの一環として、工芸文化、産業の発展と作り手・使い手双方を応援するイベントやセミナーの開催など、様々な試みを行っております。

「MUFG工芸プロジェクト」サイト(https://www.mufg.jp/csr/contribution/priorityareas/preservation_and_succession_of_cultures/culture/index.html)