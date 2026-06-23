プリングルズ ウルトラマン★ガーリックバター　6月29日（月）より発売

日本ケロッグ合同会社

世界140か国以上で販売されているポテトチップスの代表ブランド「プリングルズ」は、2026年7月10日に60周年を迎えるウルトラマンシリーズとコラボレーションした新フレーバー「プリングルズ ウルトラマン★ガーリックバター*¹」（45g・95g）を、2026年6月29日（月）から全国のコンビニエンスストア等にて発売予定です。

*1バター香料使用

「ウルトラマンシリーズ」とプリングルズは、人々に勇気や希望を届けるポジティブな存在という共通点から、今回のコラボレーションが実現しました。フレーバーには、ウルトラマンのスタミナとパワーをイメージしたガーリックバターを採用し、コラボレーションならではの特別な一品に仕上げました。

「ウルトラマン★ガーリックバター」は、香ばしいガーリックとバター風味が織りなす濃厚な味わいが特長です。食欲をそそる力強い味わいは、暑い季節にもぴったり。アルコールや炭酸飲料とも相性もよく、おやつとしてはもちろん、おつまみとしてもお楽しみいただけます。

パッケージには、今回のコラボレーションのために描き下ろしたオリジナルイラストを採用。「ウルトラマン」の被り物をしたMr.Pが目を引く、特別なコラボレーションデザインです。また、ウルトラマンシリーズの中でも人気の「ウルトラマン」「ウルトラセブン」「ウルトラマンティガ」「ウルトラマンゼロ」「ウルトラマンゼット」も描かれており、コラボならではのユニークで豪華なパッケージに仕上げています。

展開図

■製品概要

製品名：プリングルズ ウルトラマン★ガーリックバター

発売日：2026年6月29日（月）

内容量：45g・95ｇ

価格：オープン価格

原産国：マレーシア

■プリングルズ紹介

プリングルズは世界140カ国以上で販売されているポテトチップスの代表ブランドで、日本では1994年から販売が始まりました。大きなひげがトレードマークのMr.Pは、1968年にアメリカでプリングルズが発売されて以来、プリングルズのキャラクターとして親しまれています。他のポテトチップスでは味わえない、プリングルズ特有のしっかりとした味わいが特長。2024年4月に発売した「Hi! CHEESE!」はプリングルズの人気定番製品になっています。人々のあそび心や好奇心をくすぐることを使命とするブランドとして、様々な期間限定品や地域限定品を展開し、マーケットと店頭を活性化しています。

プリングルズでは、ブランドサイトや公式SNS「X」「Instagram」「YouTube」「TikTok」にて期間限定フレーバーやキャンペーン情報など、ブランドの情報を発信しています！

・ブランドサイトURL：https://www.pringles.com/jp/home.html

・X アカウント：https://x.com/PringlesJapanCP

・Instagram アカウント：https://www.instagram.com/pringles_japan_official/

・YouTube アカウント：https://www.youtube.com/channel/UCYtlFjHtHggmu9EJu3wqzrA

・TikTok アカウント：https://www.tiktok.com/@pringles_jp

【マース インコーポレイテッドについて】

マース インコーポレイテッドは、「私たちが望む明日の世界は、今日の私たちのビジネスへの取り組み方から始まる」という使命（Purpose）の下、事業を展開しています。

マースとケラノバの2025年の売上高を合算すると、売上高650億ドル超の家族経営の企業で、17万人の従業員（アソシエイト）を擁しています。多様なポートフォリオには、世界中のペットに提供されるペットケア製品や獣医療サービスが含まれ、また高品質なスナック（菓子）および食品は、毎日何百万人もの人々に喜びを届けています。

ロイヤルカナン(R)、ペディグリー(R)、カルカン(R)/WHISKAS(R)、シーザー(R)、M&M’S(R)、スニッカーズ(R)、EXTRA(R)、プリングルズ(R)、Cheez-It(R)、BEN’S ORIGINAL(TM)など、世界で愛される数々のブランドを展開しています。

さらに、BANFIELD(TM)、BLUEPEARL(TM)、VCA(TM)、ANICURA(TM)を含む国際的な動物病院ネットワークを通じて高品質な獣医療サービスを提供しており、ANTECH(TM)はペットの診断分野で画期的なソリューションを提供しています。

マースの詳細は www.mars.com(https://www.mars.com/)（英語）をご覧ください。また、Facebook(https://www.facebook.com/Mars)、Instagram(https://www.instagram.com/marsglobal/)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/mars)、YouTube(https://www.youtube.com/user/Mars)をフォローしてください。

2025年12月11日に、マース インコーポレイテッドによるKellanova社の買収が完了したことに伴い、日本ケロッグ合同会社（Kellanovaグループの一員）は、現在マースグループの一員となっています。