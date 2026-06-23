若き演奏家を支援する音楽公演 Bunkamuraオフィシャルサプライヤースペシャル『未来の巨匠コンサート2026』11月3日(火・祝)開催決定！

株式会社東急文化村

株式会社東急文化村(所在地:東京都渋谷区)は、1989年のBunkamura開業以来、「創造」「発信」「交流」に焦点をあてて活動してまいりました。2023年よりさらに「育成」という要素を掲げ、若い才能への支援、発表機会の提供につながる継続性のある取り組みを進めています。

このたび、オーチャードホールにてBunkamuraオフィシャルサプライヤースペシャル『未来の巨匠コンサート2026』の開催が決定しました。

【本公演の2つのポイント】

1.Bunkamuraが次世代を担う若き演奏家をセレクトし、豪華なサポートによりコンサートを開催

2.直接的にご支援いただける“パトロネージュチケット”＆若き才能と幅広い層が出会う一般招待をご用意

◎若き才能に溢れる3人の“未来の巨匠”をご紹介

本公演はBunkamuraの活動を支えるオフィシャルサプライヤー各社の支援のもと、才能に恵まれ、これからの活躍が期待される若手アーティストにオーケストラと共演する機会を設け、さらなるステップアップへの舞台を提供するものです。今回指揮者を務めるのは、Bunkamuraとも関係の深い沼尻竜典。東京フィルハーモニー交響楽団とともに若きソリスト3人をサポートします。

高田瑞希（たかだ・みずき/ソプラノ）

京都市立芸術大学声楽専攻卒業、併せて真声会賞、京都音楽協会賞、他受賞。同大学院音楽研究科修士課程声楽専攻を首席修了し、京都市長賞を受賞。オペラでは『竹取物語』かぐや姫、『天国と地獄』ユリディス、『メリー・ウィドウ』ヴァランシエンヌ等で出演。宗教曲ではモーツァルト「戴冠ミサ」「レクイエム」、J.S.バッハ「教会カンタータ」「クリスマス・オラトリオ」「ヨハネ受難曲」、「ロ短調ミサ」、ヘンデル「メサイア」等のソリストを務める。またシェーンベルク「月に憑かれたピエロ」など、近現代作品の演奏にも取り組む。27年1月びわ湖ホールプロデュースオペラ『ドン・ジョヴァンニ』ツェルリーナで出演予定。びわ湖ホール声楽アンサンブル所属。

宮下嘉彦（みやした・よしひこ/バリトン）

静岡県出身。昭和音楽大学首席卒業後、二期会オペラ研修所マスタークラスを最優秀の成績で修了。『椿姫』で二期会デビュー後、『コジ・ファン・トゥッテ』グリエルモ、『カルメン』モラレスなどで出演、25年スペイン・マエストランサ劇場『ドン・ジョヴァンニ』マゼットで欧州デビューを果たす。コンサートでは「第九」等で活躍。第16回アニタ・チェルクエッティ国際声楽コンクール3位をはじめ、第60回日伊声楽コンコルソ1位及び歌曲賞、第23回東京音楽コンクール声楽部門3位、第5回かわさき新人声楽コンクール1位及び川崎市長賞等多数受賞歴有り。次世代を担うバリトンとして大きな期待が寄せられている。二期会会員。

(C)︎Taira Tairadate前田妃奈（まえだ・ひな/ヴァイオリン）

2022年ヴィエニアフスキ国際ヴァイオリンコンクールで優勝し一躍国際的に注目を集める。国内外でオーケストラとの共演やリサイタル、室内楽公演で活躍。ホテルオークラ音楽賞受賞。出光音楽賞受賞。24年度大阪文化賞受賞。東京音楽大学アーティストディプロマコース在学中。ロームミュージックファンデーション2026年度奨学生。使用楽器はサントリー芸術財団より貸与された、1727年製ANTONIO STRADIVARI。

◎特徴的なご支援方法“パトロネージュチケット”と無料ご招待

本公演はBunkamuraとオフィシャルサプライヤーの“若く才能に溢れたアーティストを応援したい”という強い気持ちにより実現しました。積極的にご支援いただける方々にはパトロネージュチケット(枚数限定)をご用意。また、幅広い層の方々に聴いていただくため、300名様を抽選で無料ご招待します。

■公演概要

公演名／Bunkamuraオフィシャルサプライヤースペシャル

未来の巨匠コンサート2026

日時／2026年11月3日(火・祝)15:00開演

会場／Bunkamuraオーチャードホール

出演／指揮：沼尻竜典

ソプラノ：高田瑞希

バリトン：宮下嘉彦

ヴァイオリン：前田妃奈

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

司会：田添菜穂子

曲目／モーツァルト：モテット「踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ」（高田瑞季）

オペラ『フィガロの結婚』より「訴訟に勝っただと？」（宮下嘉彦）

ロッシーニ：オペラ『セヴィリアの理髪師』より「私は街のなんでも屋」（宮下嘉彦）

沼尻竜典：歌劇『竹取物語』より「月の間奏曲」（オーケストラ）

「帝のアリア」（宮下嘉彦）

「帝に捧げるアリア」（高田瑞季）

ドニゼッティ：オペラ『ドン・パスクワーレ』より「天使のように美しい娘」（宮下嘉彦）

「あの眼差しに騎士は」（高田瑞希）

「準備はできているわ」（高田瑞希・宮下嘉彦）

ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77(前田妃奈)

●パトロネージュチケット／枚数限定\10,000（税込） 販売期間／2026年7月4日(土)10:00～

［5つの特典］

１.公演の座席指定券 ２.終演後のパーティーへの参加権 ３.公演プログラムへのご芳名掲載（任意）

４.アーティストに贈呈する記念品代一部 ５.出演者からの御礼メッセージ

●ご招待チケット／無料（要事前申込み）

募集期間／2026年8月1日(土)10:00～9月24日(木)23:59

※チケットの詳細はHPよりご確認ください。

https://www.bunkamura.co.jp/orchard/lineup/26_mirai/ticket.html

公演に関するお問合せ：Bunkamura 03-3477-3244（10:00～18:00）

◎Bunkamuraオフィシャルサプライヤーについて

Bunkamuraは、1989年の開業以来、上質な文化・芸術の発信を続けています。

この活動はBunkamuraの自主性を尊重し、文化・芸術を愛し、応援いただけるオフィシャルサプライヤー企業の皆様により支えられています。

◎“育成”に挑戦するプロジェクト 「Discover Future Stars」

2023年より、Bunkamuraの活動を支えるオフィシャルサプライヤーとともに、若い才能の発掘・育成を長期的に継続して行っていくことを目的にしたプロジェクト「Discover Future Stars」を始動しました。本企画では、文化・芸術を通して、多様な背景をもつ人達が自分の可能性を発見するきっかけや今後の活躍の後押しとなる場を提供すると共に、次世代の文化芸術の担い手を育成するプログラムを展開していきます。 https://www.bunkamura.co.jp/sp/dfs/

■『未来の巨匠コンサート』とは

本公演は1992年から2000年まで

１.若い才能ある音楽家を発見・支援・育成し、彼らを紹介すること

２.日本において彼ら音楽家たちの交流を促進させること

３.日本の音楽愛好家に新鮮で良質な演奏会を提供すること

などを目的に開催されました。公演タイトルに込めた、21世紀を代表するような音楽家に育ってほしいという願い以上に、現在では、たくさんの“巨匠”が世界中で活躍しています。そのDNAを引き継ぎながら、2023年、装いも新たに復活した『未来の巨匠コンサート』は、渋谷から世界に向けて、若い才能・優れた文化をより多くの人々にお届けしてまいります。

今後も、さらなる感動を提供していくBunkamuraとオフィシャルサプライヤーにご期待ください。