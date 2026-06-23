【箱根ホテル小涌園】3日間限定！親子で楽しむスイーツ時間「サマースイーツビュッフェ」開催

藤田観光株式会社

家族みんなで楽しめる温泉・自然・食事が揃い、赤ちゃんや小さなお子さま連れでも安心して滞在できる箱根ホテル小涌園（所在地:神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297、支配人:阪本清嗣）では、2026年7月18日(土)から7月20日(月・祝)までの3日間限定で、「サマースイーツビュッフェ」を開催いたします。会場は今夏、新たに拡張したガーデンサイド席を使用し、解放感のある大きな窓越しに自慢の日本庭園を眺めながら、ゆったりとしたティータイムをお楽しみいだけます。

箱根ホテル小涌園「サマースイーツビュッフェ」

箱根ホテル小涌園「サマースイーツビュッフェ」

メニューには、箱根小涌園自家製の生食パンを使用したフルーツサントをはじめ、季節のフルーツを使用したタルトやゼリー、ケーキ、フィナンシェなど約15種類をご用意しました。さらに、お子さまと自由にデコレーションを楽しめる「お絵描きパンケーキ」が登場！親子で会話を楽しみながら、お子さまと世界にひとつだけのオリジナルスイーツ作りをお楽しみいただけます。また、軽食としてお楽しみいただけるセイボリーとして、小涌園自慢の小涌園ラーメンや各種ドリンクも取り揃えています。

さらに、インターネットによる事前予約限定商品として、隣接する箱根小涌園ユネッサンが午後(お食事後)から利用できるプランやスイーツビュッフェとホテルプライベートプールが利用できるお得な日帰りプランを販売いたします。

家族旅行や3世代でのお出かけと合わせて、涼やかな箱根の自然に囲まれながら、スイーツビュッフェを是非お楽しみください。

サマースイーツビュッフェ 概要

「サマースイーツビュッフェ」「サマースイーツビュッフェ」「サマースイーツビュッフェ」「サマースイーツビュッフェ」

【期間】2026年7月18日(土)～7月20日(月・祝)

【場所】箱根ホテル小涌園1階レストラン「フォンテンブロー」

【入店時間】12：00 【終了時間】13：30

【料金】大人(中学生以上) 3,800円、小学生2,500円、幼児(３歳以上) 1,000円 ※消費税込

【内容】

＜スイーツ＞自家製生食パンのフルーツサンド／抹茶プリン／南国パフェ／フィナンシェ／バナナパウンドケーキ／ ガトーショコラ／バスクチーズケーキ／季節のタルト／ショコラムース／洋梨と紅茶のケーキ／杏仁豆腐／ダブルベリーケーキ／ロールケーキ／抹茶テリーヌ／ミックススープゼリー／お絵描きパンケーキ

＜軽食＞小涌園ラーメン／ポテト

＜ドリンク＞コーヒー／紅茶

※メニューは予告なく変更となる場合がございます

【事前予約制】 サマースイーツビュッフェ&午後からユネッサン 概要

インターネット予約はこちら :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/activity/fkg025a/plans/10196222「サマースイーツビュッフェ」「サマースイーツビュッフェ」後はユネッサンへ！

サマースイーツビュッフェを楽しんだ後は、隣接する箱根小涌園ユネッサンへ！水着で遊べる温泉・プールを閉園までたっぷりお楽しみください。

食事後は、箱根小涌園ユネッサンへご移動いただき水着で遊べる温泉「ユネッサン」をお楽しみください。

※お車の場合は、お車をユネッサン駐車場へご移動願います

【料金】大人(中学生以上)5,700円、小学生3,500円、幼児(３歳以上)2,000円 ※消費税込

【内容】サマースイーツビュッフェ、箱根小涌園ユネッサン(水着エリア)入場券

【事前予約制】 サマースイーツビュッフェ&プライベートプール 概要

インターネット予約はこちら :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/activity/fkg025a/plans/10196009ホテルプライベートプール「サマースイーツビュッフェ」

夏季限定でオープンする箱根ホテル小涌園のプライベートプールとサマースイーツビュッフェがセットになったお得な日帰りプランです。小さなお子さま向けのエリアもあるので、パパ・ママも安心！ プールは、お食事前後にご利用いただけます。数量限定のため、お早目にご予約ください。

【料金】大人(中学生以上)5,000円、小学生3,000円、幼児(３歳以上)2,000円※消費税込

【内容】サマースイーツビュッフェ、ホテルプライベートプール

箱根ホテル小涌園 概要

インターネット予約はこちら :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/activity/fkg025a/plans/10196226箱根ホテル小涌園外観

◆箱根の温泉・自然・食事を楽しめる次世代型リゾートホテル

◆箱根ホテル小涌園の宿泊者は、滞在中何度でも箱根小涌園ユネッサン・元湯 森の湯が入り放題！

箱根小涌園ユネッサン 概要

公式HP :https://www.hakone-hotelkowakien.jp/水着で遊べる温泉「ユネッサン」エリア

箱根小涌園ユネッサンは、全天候型の温泉テーマパークとして2001年に開業いたしました。2023年に流れるプール「ボザッピィ リバー」を増設し、2025年には屋外のウォータースライダーがリニューアルしました。そして、2026年1月1日には開業25周年を迎え、アニバーサリープロジェクト「PROJECT NICO NICO」が始動。キャラクターコラボイベントや季節を感じられるお風呂イベントもたくさん実施予定！ご家族やお友達とユネッサンで楽しいひとときをお過ごしください。

藤田観光株式会社 概要

公式HP :https://www.yunessun.com/藤田観光株式会社

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、 1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値 を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP :https://www.fujita-kanko.co.jp/ブランドムービー公開中！ :https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

宿泊のご予約に関するお問い合わせ

箱根ホテル小涌園 予約センター

TEL： 0465-22-5489（10：00～18：00）

本リリースに関するお問い合わせ

箱根ホテル小涌園 顧客課

TEL： 0460-82-4111 ／ FAX： 0460-83-9155

Mail：pr-hotelkowakien@kowaki-en.com