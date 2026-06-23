【箱根ホテル小涌園】暑い夏こそ、涼しい箱根で夏を満喫！標高約600ｍの屋外プールが7月3日₍金₎オープン

藤田観光株式会社

家族みんなで楽しめる温泉・自然・食事が揃い、赤ちゃんや小さなお子さま連れでも安心して滞在できる箱根ホテル小涌園（所在地:神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297、支配人:阪本清嗣）では、2026年7月３日(金)よりプライベートプールの営業を開始します。箱根外輪山に囲まれた開放的な全長23ｍのプールで、プール横には「噴水じゃぶじゃぶ池」があり、小さなお子さまも安心して水遊びをお楽しみいただけます。

また、プールサイドには、営業期間中のみ通行できる秘密の通路が登場し、最寄りの「ファミリーマート 箱根小涌園店」へスムーズに移動することができます。お飲み物や、お食事を手軽にお求めいただけるほか、ご購入されたものはプールサイドでお召し上がりいただけます。

箱根ホテル小涌園 プライベートプール

さらに！プライベートプールは、原則として宿泊者限定のご利用となりますが、期間中は泊まらずにご利用いただける日帰りプランを公式サイトにて、販売いたします。日帰りプランには、プライベートプールのご利用に加え、和洋中約60種のランチビュッフェ(90分制)と、隣接する日帰り温泉施設「箱根小涌園 元湯 森の湯」の入浴券が含まれております。

都心から約90分の避暑地箱根で、プール・ランチ・温泉が一度に楽しめる、リゾート体験をこの機会にぜひお楽しみください。

プール概要

小さなお子さまが楽しめる「噴水じゃぶじゃぶ池」箱根ホテル小涌園プライベートプール

【場所】箱根ホテル小涌園2階(屋外)

【期間】2026年7月3日(金)～8月31日(月)

【営業時間】9:00～17:00

【料金】宿泊者：無料 日帰り：大人2,300円 小学生～3歳1,200円 (消費税込)

※2歳以下無料

【注意事項】

・浮き輪の持ち込みは直径100cmまで可能です。

(直径100cm以上の浮き輪、シュノーケル、フィン、ビート板、水鉄砲、ゴムボール、イルカやサメなどの大きい浮き具の持込はご利用いただけません）

・泥酔状態の方、伝染病など皮膚疾患に罹っている方の入館はお断りいたします

・暴力団およびその関係者の入館は固くお断り致します

・刺青（タトゥー・ワンポイント）のある方でご利用の場合はラッシュガードの着用をお願いします

・小学校低学年以下の幼児は保護者同伴でご利用ください

・おむつの取れていないお子様は「水着用おむつ」を着用しその上から水着着用してご利用ください

・気温低下、荒天により営業を休止する場合がございます

＜事前予約制＞ランチビュッフェ付き日帰りプラン 概要

ランチビュッフェ ※イメージ箱根ホテル小涌園

【期間】2026年7月3日(金)～8月31日(月)

【内容】

１.プライベートプールの利用

２.ランチビュッフェの利用

３.日帰り温泉「箱根小涌園 元湯 森の湯」の利用

【料金】大人(中学生以上) 6,300円、小学生3,800円、幼児(3歳以上)2,000円 ※消費税込

【ご利用方法】※公式サイトからの事前予約制商品で当日現地での販売はございません。

※ご利用当日は、箱根ホテル小涌園のフロントまでお越しくださいませ。その際、ご予約完了

画面のご提示をお願い致します。

※プライベートプールで利用されるタオルはご持参ください。(レンタル・販売はございません)

※天候によりプライベートプールの営業を見合わせる場合がございます。その際、ご返金は ございませんので予めご承ください。

※ランチビュッフェをご利用される場合、水着ではご入店できません。

ランチビュッフェ 概要

インターネット予約はこちら :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/activity/fkg025a/plans/10196229

ランチビュッフェ ライブキッチンランチビュッフェ ランチイメージ

箱根ホテル小涌園1階レストラン「フォンテンブロー」では、和洋中約60種のランチビュッフェをお楽しみいただけます。ライブキッチンでは握り寿司や焼き立てピザ、伝統の小涌園ラーメンやチキンカレー、さらに期間中は沖縄フェアとして、沖縄を代表するメニューが並びます。ソフトドリンクに加え、アルコール飲み放題も含まれておりますので、お料理と合わせてお酒やお飲み物もお楽しみください。

【場所】箱根ホテル小涌園1階レストラン「フォンテンブロー」

【営業時間】11：00～14：30 ※入店からの90分制

※プランご予約時に、レストランの入店時間をお選びいただきます。(11:00／13：00)

「箱根小涌園 元湯 森の湯」概要

元湯 森の湯(露天風呂)元湯 森の湯(内湯)

箱根外輪山を望む箱根最大級の庭園露天風呂が人気の本格 日帰り温泉「元湯 森の湯」。豊富な湯量と良質な湯で身体の芯から温まり、露天風呂や内湯、サウナなど様々な入浴体験をお楽しみいただけます。2025年3月にリニューアルした、懐かしさとモダンが調和するロビーや約3,000冊のコミックが揃うお休み処、貸切風呂も完備し、家族やカップルも安心してゆったり寛げます。

箱根ホテル小涌園 概要

公式HP :https://www.yunessun.com/morinoyu/箱根ホテル小涌園外観箱根ホテル小涌園 大浴場

◆箱根の温泉・自然・食事を楽しめる次世代型リゾートホテル

◆箱根ホテル小涌園の宿泊者は、滞在中何度でも箱根小涌園ユネッサン・元湯 森の湯が入り放題！

藤田観光株式会社 概要

公式HP :https://www.hakone-hotelkowakien.jp/

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、 1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値 を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP :https://www.fujita-kanko.co.jp/ブランドムービー公開中！ :https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

宿泊のご予約に関するお問い合わせ

箱根ホテル小涌園 予約センター

TEL： 0465-22-5489（10：00～18：00）

本リリースに関するお問い合わせ

箱根ホテル小涌園 顧客課

TEL： 0460-82-4111 ／ FAX： 0460-83-9155

Mail：pr-hotelkowakien@kowaki-en.com