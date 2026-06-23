【下田海中水族館】「まるっと定置網展」開催！ 2026年6月27日（土）～2027年1月31日（日）

藤田観光株式会社

体験型水族館「下田海中水族館（所在地：静岡県下田市3丁目22-31 総支配人：慶野光市）」では、

2026年6月27日（土）から2027年1月31日（日）の期間で「まるっと定置網展」を開催いたしますのでお知らせいたします。

◇まるっと定置網展について

今夏の特別展のテーマは『定置網』です。定置網漁は私たちの食卓を支えている漁業の一つでありながら、その実態は世間にはあまり知られていません。近年ではＳＤＧｓの普及などもあり、水産資源の保全の面においても注目を集めている漁業でもあります。「まるっと定置網展」では少しでも定置網漁について知っていただけるよう、定置網の仕組みや漁現場の様子などをわかりやすく解説します。定置網についての解説パネルの展示、定置網模型の展示、実際に定置網漁で獲れた魚の展示を行います。

開催期間：2026年6月27日（土）～1月31日（日）

開催場所：海中水族船「アクアドームペリー号」内

展示内容：パネル展示、定置網模型、水槽展示

◇定置網について

定置網は定置網漁で使われる漁獲用の網のことです。巨大な網を海中に設置し、迷い込んだ魚を捕まえる漁法で、網は全長数百メートルにも及びます。魚を追いかけずに待つ「待ちの漁」であることが特徴で、季節により多種多様な魚種が漁獲されます。また、資源を使い尽くさない比較的環境にやさしい漁法としても知られ、江戸時代から続く伝統的な漁法として、日本の沿岸漁業を支えてきました。

北川漁港の定置網漁の様子

富戸定置網で水揚げされたサワラ

◇定置網漁でサメが獲れる！？

「サメは怖くて人を襲うもの……」そんなイメージをお持ちではありませんか。実は、人に危害を加えるサメはごくわずかです。サメは世界中の海で多様な暮らしをしており、私たちの食卓を支える「定置網」にも姿を見せます。「まるっと定置網展！」のトピックス企画として、定置網で混獲されたサメにスポットを当てます。定置網とサメの関係や、定置網で獲れる主なサメの種類などを解説し紹介します。この展示を通じて、サメについて新しい知識を一つでも持ち帰っていただければ幸いです。

川奈の定置網で混獲されたカグラザメ富戸の定置網で混獲されたメガマウスザメ北川の定置網で混獲されたニタリ

◇下田海中水族館について

下田海中水族館は藤田観光の完全子会社である下田アクアサービス株式会社が運営する体験型水族館として1967年3月に開業しました。国内でも珍しい天然の入り江を利用した水族館で、イルカやアシカ、アザラシ、ペンギン、カワウソに加え、伊豆半島近海に生息している生き物を中心に飼育展示しています。エサやりやイルカと泳ぐことができるふれあいプログラムが充実しており、来館者と生き物との距離が非常に近いことが最大の特徴的です。

■所在地 ：〒415-0023

静岡県下田市三丁目22-31

■アクセス：（電車をご利用の場合）

伊豆急行線 伊豆急下田駅より定期バス／7分・

タクシー／5分・徒歩／25分

（車をご利用の場合）

伊豆中央道・修善寺道路 月ヶ瀬ICより約40km

■公式HP ： https://shimoda-aquarium.com

◇藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

■公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

■ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

◇藤田観光株式会社グループのサステナビリティへの貢献について

藤田観光は創業以来、「私たちは、健全な憩いの場と温かいサービスを提供することによって、潤いの ある豊かな社会の実現に貢献したいと願っております。」という社是のもと、「環境に関する取り組み」、「多様な価値観に対する取り組み」などを企業としての持続的成長に不可欠で重要なものと捉え、進めてまいりました。これらの取り組みは、持続可能な社会の実現を目指すサステナビリティに相通じるものです。今後も当社は事業を通じて社会課題の解決と持続可能な社会の実現に努めてまいります。

サステナビリティに関する取り組み：https://www.fujita-kanko.co.jp/sustainability/