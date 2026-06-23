リサイクル率日本一を継続する鹿児島県大崎町のノウハウを伝承

一般社団法人大崎町SDGs推進協議会

一般社団法人大崎町SDGs推進協議会（所在地：鹿児島県大崎町、代表理事：千歳史郎 以下、大崎町SDGs推進協議会）は、有限会社そおリサイクルセンター（所在地：鹿児島県大崎町、代表取締役：宮地光弘）の協力のもと、生ごみ堆肥化の導入を検討する自治体を対象とした研修事業を開始いたします。

大崎町では、家庭ごみの約50%～60%を占める生ごみと草木ごみの全量を堆肥化することで、80%を超える高い資源リサイクル率を維持しています。本事業では、これまで大崎町が培ってきた「焼却に頼らない廃棄物処理」の知見の中で最も重要な生ごみ堆肥化を体系化し、オンライン講座から4泊5日の現場実習まで、検討段階に応じたサポートを提供します。

■ 背景 廃棄物行政の転換と資源循環の必要性

現在、日本の廃棄物行政は転換期を迎えています。環境省は、人口減少への対応および脱炭素社会の実現を見据え、ごみ処理の広域化や集約による適正化を進めています。その結果、ごみ焼却施設数は減少傾向にあり、焼却処理に頼りすぎない仕組みづくりの模索が続いています。

また、生ごみの分別収集やリサイクルに取り組む自治体に対しては、地方交付税を通じた財政支援措置も講じられており、こうした支援を活用しながら、焼却施設の建て替えや近隣自治体との共同処理（広域化）をきっかけに、生ごみを燃やすだけでなく資源として活用し、さらにごみを減らしていこうとする動きが広がりつつあります。

こうした背景の中で大崎町SDGs推進協議会は「All Compost Project」を展開。過去には、長崎県対馬市、静岡県西伊豆町での生ごみ堆肥化の研修や実証実験を行なってきました。本事業はこの「All Compost Project」を継続、発展させるもので、大崎町の実績に基づいた具体的な制度設計や、効率的な処理のノウハウを共有し、各地域におけるごみの減量化を支援します。

参考

プレスリリース：大崎リサイクルシステム展開先自治体募集プログラムの第一弾として長崎県対馬市が決定！ 協働し、家庭から出る生ごみの堆肥化実験開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000085406.html

ホームページ記事：大崎リサイクルシステムの展開に向けて、静岡県西伊豆町に現地調査へ

https://www.osakini.org/2022-nishiizu-shizuoka-2/

■ 「4泊5日 実務研修プログラム」の構成

具体的に導入を検討されている自治体に向けて、大崎町の生ごみを収集、堆肥化している（有）そおリサイクルセンターの大崎有機工場での実地訓練を含む実践的なカリキュラムを提供いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85406/table/45_1_af4b30fb4e6e01232e984893a81bbf6d.jpg?v=202606230651 ]

■ 本事業で得られる知見

制度設計の知見： 自治体の生ごみリサイクルを推進するための仕組みづくり。

現場の運用ノウハウ： 回収や堆肥化の現場運用における課題と対策を整理。

確かな技術： 質の高い堆肥を作るための現場管理技術を提供。

実装に向けた助言： 専門スタッフによるアクションプランへのアドバイス。

■ 基本価格一覧（税込価格）

Step 01 情報収集・検討開始段階

オンライン講座： 15,000円（1回 生ごみ堆肥化の概要説明・相談受付）

出張講座： 50,000円（現地での基礎知識講習 大崎町の堆肥化紹介と質疑応答 ※交通費別）

Step 02 導入検討・実務を具体的に学びたい

1泊2日視察： 50,000円（大崎町の廃棄物施設ツアー、堆肥化の相談受付）

2泊3日研修： 150,000円（基礎知識と堆肥化現場実習）

4泊5日研修： 250,000円（回収・堆肥化現場実習・アクションプラン作成）

Step 03 地域実装に向けた準備

実証実験支援： 要相談（現地でのプラン作成、運営へのアドバイス、課題検証）

◼︎生ごみ堆肥化の導入をご検討の自治体ご担当者様へ

まずはご相談ください。興味を持ち始めた段階（Step01）、本格的に導入を検討する段階（Step02）、実際に現地運用をテストする段階（Step03）と検討状況に応じたサポートをご提供いたします。ご不明な点は、pr@osakini.orgまでメールにてお気軽にお問い合わせください。また、個別のオンライン説明会を開催いたしますので、お申込みフォームよりご連絡ください。

オンライン説明会：

・2026年06月24日（水）～07月22日（水）の１ヶ月間

お申込み先着10自治体の皆様を対象に、本事業に関する個別のオンライン説明会を無料で開催します。お申込はEメールにて、自治体名・所属部署・ご担当者氏名・電話番号・メールアドレスをご記入の上、当会広報メールアドレス（pr@osakini.org）までご連絡ください。研修担当者より日程や内容の調整について、折り返しご連絡させていただきます。

◼︎本件に関するお問合せ先

一般社団法人大崎町SDGs推進協議会 担当：向井

Tel: 099 478 1487 ／ Mail: pr@osakini.org

【大崎町とは】

大崎町は広大なシラス台地が広がる自然豊かな鹿児島県の大隅半島に位置し、自治体としてこれまで12年連続を含む合計17回リサイクル率日本一を達成、「ジャパンSDGsアワード」内閣官房長官賞を受賞するなど、環境問題への取り組みは「大崎リサイクルシステム」として世界的に評価されています。また、温暖な気候とあふれる湧水で育む農畜産物は、生産量も国内最大級ながら、高い品質を求め常に挑戦し続けています。

URL：https://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/

【法人概要】

法人名：一般社団法人大崎町SDGs推進協議会

所在地：鹿児島県曽於郡大崎町菱田1441 大福ジャパンアスリートセンター大隅管理棟2F

代表者：代表理事 千歳 史郎

設立日：2021年4月

事業内容：12年連続を含む合計17回リサイクル率日本一を獲得した大崎町を舞台に、多様なパートナーと協働して研究開発・人材育成・情報発信などに取り組み、サーキュラーエコノミーと言われる「循環型のまちづくり」を推進。

URL：https://osakini.org/

【会社概要】

社名： 有限会社そおリサイクルセンター

本社： 〒899-7301鹿児島県曽於郡大崎町菱田1218番地48

代表者：代表取締役 宮地 光弘

設立日：2004年4月

事業内容：大崎町、志布志市、曽於市、串間市、日南市などの廃棄物処理を担当。

一般廃棄物の収集、運搬及び中間処理場、最終処分場の運営、管理業務

産業廃棄物の収集、運搬及び中間処理場、最終処分場の運営、管理業務

堆肥及び有機肥料の製造、販売及びこれらによる農作物栽培の研究開発業務

飼料の製造、販売及び畜産業

URL：https://www.gomizero.info/index.html

以上