クイズ王・伊沢拓司氏が率いる「QuizKnock」がお届けする夏休みイベント　ゼロエミッションスクール 自由研究ラボ in よみうりランド

株式会社よみうりランド

遊園地「よみうりランド」は、7月18日(土)～8月31日(月)の期間、「JERA×QuizKnock『ゼロエミッションスクール 自由研究ラボ in よみうりランド』」を開催します。

本イベントは、クイズ王・伊沢拓司氏が中心となって活動する、エンターテインメントと知を融合させたメディア「QuizKnock(クイズノック)」と、日本最大の発電会社である株式会社 JERA が共同で展開する「ゼロエミッションスクール」の体験型展示イベントです。「自由研究を遊ぶ」をテーマに、エネルギーの大切さや環境問題について楽しみながら学ぶことができます。体験エリア(有料)では、「クイズ＆研究ブック」を使ったクイズラリーや、学んだ知識を体験できる展示コーナーなどを用意。すべてのクイズに挑戦した方には、「ゼロエミッションスクール入学証書」を授与します。また、開放エリア(無料)では、同スクールの動画でQuizKnockメンバーが着用している制服や人気キャラのパペットの展示、限定グッズの販売を行います。会場は、7月18日にオープンする新屋内施設「グッジョバ!!スペース」です。

今年の夏休みはゼロエミッションスクールで、特別な体験をお楽しみください。

開催概要

貸出画像「ゼロエミッションスクール 自由研究ラボ」

［日程］7月18日(土)～8月31日(月) ［時間］開園～19:00まで(最終受付は18:30まで)

※7月21日(火)～24日(金)は開園～18:00まで(最終受付は17:30まで)

［会場］グッジョバ!!スペース(新屋内施設)

［イベントページ］https://www.yomiuriland.com/event/zero-emission-school/

［料金］当日券(※1)：中学生以上800円、3歳～小学生600円(別途入園料) ※2歳以下は入園料含め無料

前売入場券：中学生以上700円、3歳～小学生500円(別途入園料) ※2歳以下は入園料含め無料

※１ 当日券は会場(有料エリア)入口の券売機でご購入ください

※２ 遊園地入園＋アトラクション乗り放題(※一部対象外)＋「ゼロエミッションスクール 自由研究

ラボ」入場＋HANA・BIYORI入園

※３ 遊園地入園＋「ゼロエミッションスクール 自由研究ラボ」入場

※４ 前売券は公式オンラインサイト「よみランCLUB」で6月23日(火) 15：00より販売開始

よみランCLUB登録(無料)はこちら https://land-member.yomiuriland.com/login/sign_up

■体験エリア(有料)

クイズラリーや体験展示と連動した「クイズ＆研究ブック」と「ゼロエミッションスクールボールペン」を参加者にプレゼントします。体験展示では、遊園地ならではのジェットコースターの仕組みや身近な環境問題について、実際に体験しながら楽しく学ぶことができます。「QuizKnock自由研究アーカイブ」エリアでは、2019年から続く人気企画「1時間自由研究」を特集します。これまでにメンバーが実際に作成した発表資料や「回転冷却装置」を展示するほか、「サイコロの目をコンプする！！！」を追体験できるコーナーを設けます。そのほか、QuizKnockメンバーと入学記念写真が撮れるフォトパネルも設置します。

■開放エリア(無料)

貸出画像「クイズ＆研究ブックとゼロエミッションスクールボールペン」貸出画像「1時間自由研究 YouTubeサムネイル」貸出画像「ゼロエミッションスクール入学試験エリアイメージ」

無料で入場できる「開放エリア」では、ゼロエミッションスクールの動画の中でQuizKnockメンバーが着用している制服を展示します。また、動画に登場する人気キャラクターのパペット展示やシールやスタンプ、クリアファイルなどの限定グッズも販売します。

貸出画像「メンバーが着用した制服」貸出画像「パペット展示」貸出画像「ゼロエミッションスクール紹介」

■QuizKnockとは

クイズ王・伊沢拓司氏が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。

YouTube(https://www.youtube.com/c/QuizKnock)チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

■株式会社 JERA とは

東京電力株式会社(当時)と中部電力株式会社により2015年4月に設立された、グローバルな燃料・発電会社で、国内において約3割の電力供給を担う日本最大の発電事業者。2020年10月に、2050年に国内外の事業からのCO2排出量ゼロを目指し、「JERA ゼロエミッション 2050」を公表。再生可能エネルギーの拡大に加え、発電時にCO2を排出しない「ゼロエミッション火力」の開発に努めている。

■ゼロエミッションスクールとは

QuizKnockと日本最大の発電会社である株式会社JERAが協働で取り組む、全国の中高生をメインターゲットとしたエネルギーに関する情報発信プロジェクト。特設サイトを通じた楽しく学べる動画・クイズ等の各種コンテンツの展開や、学生および学校関係者との対面型ワークショップの開催、さらには教育現場向けプログラムや教材の開発・制作など、次世代教育の取り組みを多角的に展開している。

特設サイト：https://zero-emission-school.jp/ (https://zero-emission-school.jp/) 公式X：https://x.com/qk_zeroemi