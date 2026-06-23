エイチームグループのM&Aシナジーの創出へ！ヘッドレスCMS「microCMS」とWEBプッシュ通知「PUSH ONE」が初のシステム連携

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社で、国内最大級規模（※）の利用実績を誇るヘッドレスCMS「microCMS」を運営する株式会社microCMS（本社：東京都千代田区、代表取締役：柴田和祈）と、同じくグループ会社の株式会社シグニティ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：柴田健介）が提供するWEBプッシュ通知配信サービス「PUSH ONE」は、2026年6月より初となるシステム連携を開始しました。

株式会社microCMSは2024年6月、株式会社シグニティは2025年11月に、それぞれM&Aを通じて株式会社エイチームホールディングスにグループ入りいたしました。当社は、M&Aを軸とした成長戦略を推進しており、法人向けの事業支援サービスへの拡張を図っております。今回、「microCMS」と「PUSH ONE」の連携により、オウンドメディアやニュースサイト等を展開する企業さまにおける、コンテンツ公開からユーザーへのプッシュ通知配信までを自動化・効率化し、企業さまのデジタルマーケティング支援を提供します。

■「microCMS」と「PUSH ONE」連携の背景

国内最大級規模（※）の利用実績を誇るAPIベースの日本製ヘッドレスCMS「microCMS」は、「運用の効率化と柔軟なコンテンツ管理」に強みを持っています。一方で、アプリ不要でブラウザから直接ユーザーに届く「PUSH ONE」は、「リアルタイム配信と高いエンゲージメント獲得」に強みがあります。コンテンツ管理の主軸である「microCMS」を起点とし、配信基盤として優れた「PUSH ONE」をシームレスにつなぐことで、両社の強みを生かしながら「コンテンツ公開からユーザーへの通知」という一連のフローを自動化・効率化できます。これにより、企業さまの運用負荷を最小限に抑えながらWEBサイトの再来訪率の最大化を実現できると考え、今回の連携へと至りました。

■「microCMS」と「PUSH ONE」の連携によって実現できること

これまで、WEBサイトで新着記事やキャンペーン情報を公開した際、読者へのプッシュ通知を届けるには、CMSでのコンテンツ公開作業とは別に、通知サービス側での個別設定や手動での配信作業が必要でした。そのため、公開と通知の間にタイムラグや運用負荷が生じやすいという課題がありました。

今回の連携にあたり、「PUSH ONE」では「microCMS」とのシームレスな接続を可能にする新規機能を実装いたしました。「microCMS」のWebhook機能と、「PUSH ONE」側で新規実装されたカスタムデータ受信機能を紐付けることで、microCMS上で記事を「公開」した瞬間に、その記事の内容をもとにしたプッシュ通知が「PUSH ONE」から読者へ自動で配信されるスムーズなワークフローを実現しました。

さらに、通知のタイトル・本文・画像・遷移先URLや、配信対象セグメント（性別・年代・エリアなど）といった通知内容は、microCMSの管理画面上で記事ごとに設定可能です。これにより、エンジニアによる追加開発や手作業を介さずに、編集・運用担当者が「記事を書いて公開する」という普段の操作の延長線上で、関心の高い読者へ最適なタイミングで情報を届けられるようになります。

その結果、オウンドメディアやニュースサイト、キャンペーンサイトなどにおいて、コンテンツ公開からユーザーへの通知までを一気通貫で自動化することで、記事公開直後の初速向上やサイトへの再訪促進といったデジタルマーケティング施策を、より効率的に展開できます。

なお、本連携の活用には、「microCMS」および「PUSH ONE」それぞれのサービスのアカウントをお持ちいただくことが必須となります。

連携方法の詳細については、以下microCMSより公開しているブログ記事をご覧ください。

https://blog.microcms.io/pushone-microcms-webhook-integration

今後も「microCMS」と「PUSH ONE」は、エイチームグループとしての強固な連携のもと、それぞれの技術力とノウハウを融合させ、さらなるサービスの拡充に努めてまいります。

※国内最大級：2025年12月microCMS社調べ。「利用実績」とは、過去に当該サービスを利用した実績がある社数の累計を指します。日本製のヘッドレスCMSを提供している大手3社を比較。他社データは、2025年12月時点で開示している情報およびQiita等ブログプラットフォームでの関連投稿記事数、Google Trendsの結果、各種公式サイトやリリース情報の調査より取得。

■「microCMS」について

microCMSはAPIベースの日本製ヘッドレスCMSです。コンテンツのためのサーバー管理は一切不要、サインアップするだけですぐに利用開始できます。快適な管理画面により、開発・運用コストを大きく削減することで、ビジネスを加速させます。

https://microcms.io/

■株式会社microCMSについて

株式会社microCMSは、「エンジニアの武器を作り出し、世界の進歩を後押しする」をミッションとして掲げ、日本製のヘッドレスCMSプラットフォーム「microCMS」を開発・提供しています。また、エンジニアリングの知識がなくてもサイトを作ることができるmicroCMSのテンプレートマーケットプレイス「Templates」事業を展開しています。

https://microcms.co.jp/

■WEBプッシュ通知サービス「PUSH ONE」について

「PUSH ONE」は、アプリ不要でWEBサイト訪問ユーザーのスマートフォン・PCに直接プッシュ通知を配信できるサービスです。メルマガと異なりユーザーの端末画面に直接表示されるため視認性が高く、タイムセールやカート落ち防止、会員登録促進など幅広いシーンで活用されています。月間配信数は150億件を突破（2026年1月時点）し、大手新聞社・テレビ局・ECサイトなど業界を問わず多数の企業に導入されています。

https://webpush.jp/

■株式会社シグニティについて

株式会社シグニティは、「人とデジタルの力で社会を元気にする」をミッションとして掲げ、企業とユーザーのエンゲージメント構築を支援するWEBプッシュ通知サービス「PUSH ONE」を開発・提供しています。また、WEBプッシュ通知を活用したプッシュ型広告サービス「スマホロック画面広告」も展開しています。

https://www.signity.jp/

■株式会社エイチームホールディングス 会社概要

会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」の3つの軸で事業を展開。

URL：https://www.a-tm.co.jp/

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。