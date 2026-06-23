【四日市シティホテルアネックス】2026年6月21日リニューアル

株式会社グリーンズ

株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）が運営する「四日市シティホテルアネックス」（三重県四日市市）は、2026年6月21日（日）に、客室およびロビー空間のリニューアルを行いました。

今回のリニューアルでは、四日市市の花「サルビア」をモチーフにした館内デザインを採用するとともに、ロビーに地域文化やものづくりを紹介する展示スペースを新設いたしました。

また、2026年7月16日（木）の朝食より、ご好評いただいている陶板料理に新メニューが追加されます。

宿泊機能の向上だけでなく、ホテルを通じて地域文化や魅力を発信する拠点としての役割強化を目指しています。

■「泊まる場所」から「地域と出会う場所」へ

近年、ホテルは単に泊まる場ではなく、仕事や交流の場として、また、地域と触れ合う場など、さまざまな過ごし方ができる空間として期待されています。

今回のリニューアルでは、客室の快適性向上に加え、ロビー空間の活用を強化することで、ホテルで過ごす時間そのものの価値向上を図りました。

■サルビアが彩る、四日市らしい空間

客室およびエレベーターホールには、四日市市の花である「サルビア」をモチーフにしたデザインを採用しました。

四日市らしさを感じられるアクセントを取り入れながらも、落ち着いて過ごすことのできる空間を目指し、色調や内装デザインを刷新いたしました。

■ロビー空間を刷新、仕事にも交流にも使える場へ

レイアウトを見直し、ワークスペースとして利用できるカウンター席やテーブル席を新設いたしました。

パソコン作業や打ち合わせなどにも利用しやすい環境を整備し、客室以外でも快適に仕事をしていただける空間を提供いたします。

グループ利用のお客様にもご活用いただけるよう、ゆったりと滞在できるラウンジ機能も充実させました。

また、ロビーには、地域事業者やクリエイターによる作品や商品を紹介する展示スペースを新設し、宿泊を通じて四日市や三重の文化・ものづくりに触れていただける機会を創出します。

当ホテルを地域との接点として活用することで、観光利用のお客様だけでなく、ビジネス利用のお客様にも、四日市の新たな魅力を知っていただくことを目指しています。

■朝の活力につながる陶板料理

できたての美味しさを楽しめる陶板料理は、四日市シティホテルアネックスの朝食における人気メニューのひとつです。

2026年7月16日（木）より、朝食メニューとしてご好評いただいている陶板料理が、新たに2品加わります。

【新メニュー】

〇鶏肉の塩こうじ焼き

塩こうじの旨みがじっくりと染み込んだ鶏肉を使用し、甘みのあるキャベツを添えました。

素材本来の味わいを活かした、やさしく満足感のある一品です。

〇豚肉のとろろ焼き

豚肉にとろろを合わせ、梅だれの爽やかな酸味をアクセントに加えました。

とろろのなめらかな口当たりと梅の風味が調和し、朝からでも食べやすい味わいです。

熱々の状態で提供することで、できたてならではの美味しさをお楽しみいただけます。

■全館禁煙化

今回のリニューアルに伴い、全館禁煙化を実施いたしました。なお、喫煙されるお客様のために、1階に喫煙ブースを設置しております。

株式会社グリーンズは、「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の一つとして掲げています。今後も地域の魅力を発信しながら、お客様に新たな発見や出会いを提供してまいります。

■四日市シティホテルアネックス 概要

所在地：〒510-0067 三重県四日市市浜田町7-11

アクセス：近鉄「四日市駅」より徒歩3分。

URL：https://www.greens.co.jp/yoax/

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務