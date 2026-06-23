【大阪・岸和田】祭り最大の見どころ「やりまわし」を特等席で体感。岸和田だんじり祭 ビューイングシート2026設置決定

株式会社TryHard Japan

株式会社TryHard Japan（大阪市中央区）は、2026年9月18日（金）・19日（土）・20日（日）の3日間、大阪府岸和田市で開催される「岸和田だんじり祭」において、「岸和田だんじり祭 ビューイングシート2026」を設置いたします。

岸和田だんじり祭は、300年以上の歴史を誇る日本有数の祭礼であり、豪快な曳行と迫力あふれる「やりまわし」で全国的に知られています。

毎年多くの来場者で賑わう一方、人気観覧エリアでは長時間の場所取りや混雑が発生することも少なくありません。

本ビューイングシートは、祭礼文化の魅力をより快適かつ安全に体験いただくことを目的に設置する特別観覧席です。

祭り最大の見どころである「やりまわし」を間近に望みながら、着席でゆったりと観覧いただけるほか、写真や動画の撮影も楽しめる環境をご用意いたします。

また、国内の来場者はもちろん、日本文化や祭礼文化に関心を持つ海外からの観光客にも、岸和田だんじり祭の迫力と熱気を体感いただける観覧体験を提供いたします。

株式会社TryHard Japanは、本取り組みを通じて岸和田だんじり祭の魅力発信と地域観光の活性化に貢献してまいります。

■岸和田だんじり祭を快適に楽しむ特別観覧席

ビューイングシートでは、場所取りの心配なく、祭礼の迫力を着席でゆったりとお楽しみいただけます。

祭りの熱気を感じながらも、混雑を避けて快適に観覧できるため、ご家族連れや遠方から来場される方にもおすすめです。

岸和田だんじり祭ならではの迫力ある曳行や、「やりまわし」の緊張感を間近で体感できる特別な観覧環境をご提供いたします。

■祭り最大の見どころ「やりまわし」を間近で体感

2026年9月18日（金）から20日（日）までの3日間、岸和田だんじり祭の象徴ともいえる「カンカン場」に面した山側会場・海側会場にて特別観覧席を展開予定です。

だんじりが勢いよく疾走しながら直角に方向転換する「やりまわし」は、岸和田だんじり祭最大の見どころとして知られています。

本観覧席では、その迫力ある瞬間を間近で体感いただけるほか、試験曳きから本曳きまで、岸和田だんじり祭の魅力をご堪能いただけます。



観覧スタイルに合わせて選べる山側会場・海側会場を予定しており、それぞれ異なる角度から祭礼の魅力をお楽しみいただけます。

■ 岸和田だんじり祭とは

岸和田だんじり祭は、元禄16年（1703年）に始まったとされる大阪府岸和田市の伝統的な祭礼です。

約300年以上にわたり地域の誇りとして受け継がれ、現在では毎年数十万人が訪れる関西を代表する祭礼の一つとして広く知られています。

勇壮な曳行や迫力ある「やりまわし」、街全体が祭り一色となる熱気は、現地でしか味わうことのできない特別な体験です。

近年では国内外から多くの観光客が訪れ、日本の祭礼文化を象徴するイベントとして注目を集めています。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32099/table/506_1_bdc0a4d9937389f68255796634495c27.jpg?v=202606230651 ]

■ 今後の販売スケジュール

岸和田だんじり祭の迫力を快適に体感いただける限定観覧席として販売予定です。

本企画は4年目の実施となり、岸和田だんじり祭を快適に観覧できる特別観覧席として継続的に展開しております。

席種や販売開始日などの詳細は、公式サイトおよび公式SNSにて順次発表いたします。

祭り最大の見どころ「やりまわし」を間近で観覧できる特別観覧席として、ぜひ最新情報をご確認ください。

■ 最新情報配信先

岸和田だんじり祭ビューイング

https://www.tryhardjapanevent.com/kishiwada-danjiri(https://www.instagram.com/kishiwadadanjiri_vie/)

岸和田だんじりビューイングシート公式Instagram

https://www.instagram.com/kishiwadadanjiri_vie/

株式会社TryHard Japan 公式サイト

https://www.tryhardjapanevent.com/

■ お問い合わせ先

株式会社TryHard Japan

TEL：06-4708-6470

MAIL：info@tryhard.me