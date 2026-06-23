暑い夏を頑張る皆さまへ“甘いごほうび”をお届けヨシケイ公式Instagramで「夏のスイーツキャンペーン」開催

ヨシケイ開発株式会社

つくる人から笑顔に。をテーマに全国でミールキット宅配サービスを提供するヨシケイグループ（所在地:静岡県静岡市/代表取締役: 平野 圭吾）は、ヨシケイ公式Instagramアカウントにて「夏のスイーツキャンペーン」を6月22日(月)19時より開催いたします。本キャンペーンでは、暑い季節の食事づくりや家事を頑張る皆さまに、ほっとひと息つく“ごほうび時間”をお届けしたいという想いから、夏のティータイムにぴったりな人気スイーツの食べ比べセットを抽選で5名様へプレゼントいたします。

■夏の食卓に、甘いご褒美を

ヨシケイは、毎日の献立を考える手間や買い物の負担を軽減し、調理時間を短縮するミールキットを通して、お客様の暮らしに寄り添ってきました。「今日のごはん、何にしよう」「暑い中、買い物に行くのが大変」「夏休みの子どもの食事準備が大変」そんな日々の小さなお悩みを支えることが、ヨシケイの役割です。

だからこそ、食事をつくる時間をサポートするだけではなく、食卓を囲んだあとの笑顔や、頑張った自分をいたわるひとときまで大切にしたい。今回の「夏のスイーツキャンペーン」は、そんなヨシケイの想いを形にした企画です。

Instagramを通じて、普段からヨシケイをご利用いただいているお客様はもちろん、まだヨシケイを知らない方にも、食の楽しさや食卓を豊かにする価値を感じていただける機会になることを目指しています。

<キャンペーン詳細>

・キャンペーン期間：6/22(月)～6/30(火)23:59まで

・応募方法：１.ヨシケイ公式Instagramをフォロー、２.キャンペーン投稿にいいね

・当選人数：5名様

◆プレゼント内容◆

堂島ロールのパティスリーモンシェール【ハーフセット】3種の食べ比べセット

(堂島プリンスロール ハーフ/堂島バニラロール ハーフ/堂島ピスタチオロール ハーフ)

▼ヨシケイ公式Instagramはこちら

https://www.instagram.com/yoshikeigroups/

■ミールキット宅配サービスのパイオニアのヨシケイ

ヨシケイグループは、50年近くにわたりライフスタイルの変化に対応したメニューを開発し続け、日本の食卓をサポートしてきました。2019年には、再配達ゼロの取り組みが「COOL CHOICE LEADERS AWARD 2018」の最優秀賞である環境大臣賞を受賞。日本流通産業新聞社より発表された2026年2月26日号「食品宅配 売上高ランキング」では1位を獲得し、17年連続で首位独占しました。また、2023年9月には、自社便を使った利便性と環境に配慮したサービス展開が高く評価され、日本食糧新聞社主催の第32回「食品安全安心・環境貢献賞」を受賞。2023年11月には、子育て世帯が選ぶ便利な役立つサービスとして、一般社団法人日本マザーズ協会主催の「マザーズセレクション大賞2023」を受賞しました。2024年12月には約50年にわたりフードロス削減に寄与したことが評価され、公益財団法人食品等流通合理化促進機構が主催する第12回「食品産業もったいない大賞」で「食品産業もったいない大賞審査委員会審査委員長賞」、2025年9月には「第８回エコプロアワード」を受賞しました。これからも「楽しい食卓・明るい家庭」を実現するため、グループを挙げて安全安心と美味しさをお届けします。

【ヨシケイグループ本部 会社概要】

社名：ヨシケイ開発株式会社

本社所在地：静岡県静岡市駿河区国吉田1丁目8番30号

代表取締役：平野 圭吾

URL：https://yoshikei-dvlp.co.jp/

●Instagram：https://www.instagram.com/yoshikeigroups/

●X ：https://x.com/yoshikei_gr

●Facebook ：https://www.facebook.com/yoshikei.gr/