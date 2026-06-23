6/30(⽕)・7/1(水) SUPER FORMULA 第2回公式テストin富⼠スピードウェイ『SFgo』『J SPORTS』で全セッション放送・配信決定！ 最速タイムを弾き出すのは誰だ！？

株式会社日本レースプロモーション

国内最高峰のモータースポーツである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下「JRP」)は、6/30(⽕)・7/1(水)の2日間、富⼠スピードウェイ(静岡県小山町)で開催する2026年シーズン第2回公式テストの放送・配信および出演者を発表しました。

＜2026 SUPER FORMULA OFFICIAL TEST.2 FUJI SPEEDWAY＞

いよいよ2026シーズンも中盤、サマーシーズンへ突入！7月富⼠大会に向けた重要な2日間がやってきます！今回の公式テストは代替開催を含む2予選3レースが行われる「第3回瑶子女王杯 2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第3戦・第6戦・第7戦 富⼠スピードウェイ」に向けた重要かつ貴重な走行機会となり、シーズン中に全チーム全ドライバーが集結し鎬を削り合います。そんな公式テストをSUPER FORMULAオフィシャルアドバイザー、アンバサダー、レポーター総動員で余すことなくお届けします！2日間合計8時間の熱い走りを是⾮お見逃しなく！

出演者情報

※ 配信と場内放送は同じ出演者となります

※ 各セッションの実況担当は予告なく変更となる場合があります

『SFgo』放送スケジュール

※ 『SFgo』では初回14日間無料トライアル実施中！（詳しくは https://superformula.net/sfgo/ja/）

『J SPORTS』配信スケジュール

※ J SPORTS → https://www.jsports.co.jp/motor/super_formula/

（再掲）第2回公式テストin富⼠スピードウェイ開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136931/table/170_1_337acd0d7936b3336a4a20095f764389.jpg?v=202606230751 ]

（再掲）オフィシャルアンバサダートークショー開催！

公式テストの2日間、無料で解放されるホスピタリティラウンジ(クリスタルルームNo.4)では、2026シーズンのSUPER FORMULAオフィシャルアンバサダーが集合してトークショーを開催！

＜出演予定：笠原美香、近藤みやび、沢口愛華＞

開催：6/30(⽕)、7/1(水) ※時間調整中

場所：ピットビルA棟2Fクリスタルルーム4番

参加：無料

参考情報

・“SUPER FORMULA”いよいよサマーシーズンへ！2日間合計8時間走行！6/30(⽕)・7/1(水) 第2回公式テストin富⼠スピードウェイ開催 7月富⼠大会前売り券で入場&観戦無料！全選手参加公開メディアミックス開催！(https://superformula.net/sf3/release/27341/)

・7/17(金)開催 SUPER FORMULA『おしごとセッション』 登壇者・タイムスケジュール発表！ ～浜島裕英氏・⽩幡勝広氏・井原慶子氏・藤井順子氏をはじめ著名人が参加～(https://superformula.net/sf3/release/27363/)

・2026 SUPER FORMULA第2回公式テスト情報(富⼠スピードウェイ)(https://fujispeedway.jp/event/0huyt-temah)

・第3回瑶子女王杯 2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦・第6戦・第7戦(https://fujispeedway.jp/motorsports/2026-sf-rd67)