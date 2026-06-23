内燃機関の奇跡を机上に降臨させる。BLDB、自動車の魂を刻む『金属製V8＆直4エンジン駆動美術モデル』を国内発売

碩輝網絡貿易有限公司3DメタルパズルV8エンジン500ピースメカニカル科学実験男の子向け工作キット集中力

大人向けの超精密金属造形モデルの企画・開発・販売を展開するハイエンドブランド「BLDB」（国内展開主体：碩輝網絡貿易有限公司）は、自動車産業およびモータースポーツの歴史において頂点に君臨し続ける内燃機関の結晶「V型8気筒エンジン」および「直列4気筒エンジン」の内部構造を、最高峰の切削技術で再現した金属芸術作品、『V8エンジン機械式3Dモデル（V8 Engine Mechanical 3D Model）』および『4気筒自動車エンジンモデルメタルキット（Car Engine Model Metal Kit）』の2作品を、本日より日本国内の公式オンラインストアにて本格発売いたします。

本製品は、これまでの玩具や子供向けの「金属パズル」といった簡易的な概念を完全に凌駕した、硬派な発動機マニアや高級車コレクターのための「動的メタル・アーキテクチャ」です。化学接着剤や溶接を一切使用せず、数百に及ぶ高精度な金属パーツの物理締結（ネジ留め）のみで構築する厳格な三次元設計思想を採用。内蔵された駆動ユニットにより、クランクシャフトの回転、ピストンの上下運動、そしてシリンダーヘッド内の精緻なバルブ開閉ギミックに至るまでが、完璧な秩序を持って連動する機構を搭載しており、工業的価値を持つ一生モノのインテリア資産として開発されました。

以下に、本製品の開発背景、BLDBが掲げるものづくりの美学、技術的特徴について、報道関係者各位に向けて発表いたします。

■ (1) 開発の原点：モータースポーツの魂「V8」と「直4」という絶対的機能美への畏敬 自動車およびモータースポーツの歴史において、マルチシリンダー・レシプロエンジンという構造は、単なるパワーユニットを超えた特別な象徴性を有しています。

特に「V型8気筒（V8）」は、片側4気筒ずつが正確な角度（90度）でV字形に対向し、1本のクランクシャフトを共有して爆発的なトルクを生み出す、内燃機関における最高峰のレイアウトです。クロスプレーン・クランクシャフトがもたらす独特のビート、等間隔爆発が織りなす圧倒的なパワー、そして完璧なシンメトリーが描く造形美は、世界中の自動車愛好家、レースファン、そしてメカニックたちの憧れの聖域であり続けています。

一方で、「直列4気筒（L4）」は現代の自動車工学の基礎であり、もっとも効率的で無駄のないレイアウトとして、数々の名車やレーシングカーの心臓部を支えてきました。四つのシリンダーが一直線に並び、超高速でピストンが往復運動を繰り返すその姿は、機械の「機能がそのままデザインになる」というインダストリアルデザインの原点を体現しています。

しかしながら、現代の自動車産業は急速な電動化（EV）やダウンサイジングターボへとシフトしており、純粋なマルチシリンダーが持つ「メカニズムそのものの美しさ」を肉眼で鑑賞し、触れる機会は劇的に減少しています。最新のスポーツカーであっても、エンジンルームは巨大なプラスチック製のカバーに覆われ、シリンダーヘッドやバルブ、ピストンの動きは完全にブラックボックス化されています。

BLDBの開発チームは、目の肥えた発動機・自動車ファン、およびハードコアなメカニックコレクターの「構造のすべてを視覚的・触覚的に理解したい」「内燃機関が持つ人類の工業の奇跡を、自らの空間に所有したい」という純粋な知的欲求に応えるべく、本プロジェクトを発足させました。実物の設計思想を忠実にトレースし、シリンダーブロックやクランクケースを大胆に透過（スケルトン化）させることで、ピストン、コンロッド、カムシャフトが完璧なギア比で噛み合い、連動して時を刻むような「動的メカニズム」の完全なる可視化に成功いたしました。

V8エンジン機械式3Dモデル4気筒自動車エンジンモデルメタルキット

■ (2) BLDBの哲学：「ビルディングブロック」の概念を再定義する金属芸術（メタル・アーキテクチャ） BLDBが展開する製品群は、単なる組み立て式のホビーではありません。私たちは、従来のプラスチック製ブロックや簡易的な金属パズルが持つ「一時的なエンターテインメント」という固有概念を完全に打ち破り、金属造形による「一生モノの美術品（ライフスタイル資産）」を構築することを理念（ブランド・フィロソフィー）として掲げています。

BLDBにおける「ビルディングブロック」とは、人類の高度な工業技術と設計論理を、ユーザー自身の手で現実世界に再構成する「物理的対話」を意味します。 プラスチック材料では、数ミリのパーツにかかる応力や、高速駆動時の摩擦に耐えることができず、実物エンジンが持つ「本物の緊張感」を再現することは不可能です。また、金属原材であっても、プレス加工によるペラペラの金属板を折り曲げるだけの手法（タブフォールディング）では、工業製品としての品格や重厚感が損なわれてしまいます。

そのためBLDBでは、徹底的に「物理締結（ネジ・ボルト留め）」にこだわります。接着剤やハンダ付けを一切排除し、数百に及ぶすべてのパーツを、精密なボルトとナットだけで1本ずつ固定していく構造は、まさに本物のレーシングファクトリーでエンジンを職人が組み上げるオーバーホール工程そのものです。

パーツの表面には、職人の手作業による丁寧なヘアライン加工や多重のポリッシュ研磨が施されており、金属特有の冷徹な光沢を放ちながらも、大人のデスクや書斎に馴染む自然な肌触りを実現しています。手にした瞬間に伝わるズッシリとした金属の重量感（約1kg～）は、所有すること自体のプレミアムな悦びを約束し、次世代へ受け継ぐことができる「空間を引き締めるアートピース」としての価値を担保しています。

4気筒自動車エンジンモデルメタルキット詳細4気筒自動車エンジンモデルメタルキット詳細

■ (3) 苦難のR&D（研究開発）：公差0.1mm以下の絶対領域と、弁機構（バルブトレイン）の完全連動 このマルチシリンダー構造を金属の物理締結のみで量産化するプロセスは、試行錯誤の連続であり、極めて厳格な製造基準に準拠したR&D（研究開発）の賜物です。特に、V8エンジンのクランクシャフトからタイミングチェーン（またはギア）を介してシリンダーヘッドのカムシャフトを回し、各気筒の吸排気バルブを正確なタイミングで押し下げる「弁機構（バルブトレイン）」の再現は、マイクロメートル単位の制御が不可欠でした。

クランクシャフトのカウンターウェイトバランス： V8エンジンにおいて、クランクシャフトが回転する際の振動を抑えるカウンターウェイトの造形は、回転の滑らかさを左右する命です。開発チームは、実際のクロスプレーンクランクの重量配分を三次元CADで徹底的に計算。回転時のガタつきを極限まで抑え、手で回した際にも抵抗なくシルキーに回り続ける理想のバランスを導き出しました。

公差0.1mm以下を貫く超精密CNC加工：本製品は組み立てに接着剤を一切使用しないため、パーツ間の公差（寸法のズレ）は0.1mm以内に制御されています。シリンダーボア内をピストンがスムーズに往復運動するためには、ピストンリングやコンロッドの加工精度が絶対条件となります。BLDBは、最新の数値制御（CNC）切削技術を全コンポーネントに導入することで、ボルトを締め切った状態でも、すべての可動部が1マイクロメートルの引っかかりもなく連動する驚異的な精度を確保しました。

内蔵モーター駆動による「内燃機関の鼓動」： シリンダーブロック下部に美しく格納されたマイクロモーターユニットは、この金属芸術に命を吹き込みます。スイッチを起動すると、クランクシャフトが静かに回転を始め、8本（または4本）のコンロッドが交互にピストンを突き上げます。それと同時に、ヘッド内のカムシャフトが回転し、微細なスプリングを仕込んだ吸排気バルブが規則正しく上下するその様は、まさに本物のエンジンが「アイドリングを始めた」かのような錯覚を覚えさせ、メカニカル・ファンの五感を強烈に刺激します。

V8エンジン機械式3Dモデル分解図V8エンジン機械式3Dモデル分解図

■ (4) 対象ターゲット層へのアピール：ガレージスピリットの再燃と、大人の知性を刺激する「最高に贅沢な不効率」 本製品がターゲットとするのは、高級外車やスポーツカーを所有するオーナー、かつてメカニックやガレージライフに熱狂した経験を持つアクティブシニア層、そして時計やカメラなど「機械式構造」に投資を惜しまない、審美眼を持った高収入のビジネスエグゼクティブ層です。

効率性やタイムパフォーマンスばかりが過剰に重視される現代において、BLDBはあえて「多大な時間をかけて論理を構築する、贅沢な不効率」を提案します。 薄いディスプレイを眺めるだけの日常から離れ、選び抜かれた重厚な金属パーツを前に、専用の精密ドライバーとピンセットだけで、数百に及ぶ微細なボルト・ナットを1本ずつ真っ直ぐに締め上げていく工程は、至高の知的リトリート（リフレッシュ体験）です。

空間認知と巧緻性の完全同期：設計図を正確に読み解き、複雑に絡み合うクランクケース内部や、タイミングギアの位相を脳内で立体化しながら構築していくプロセスは、大人の「空間認知能力」と「手先の巧緻性（器用さ）」を極限まで刺激する、最高水準の脳力トレーニングでもあります。

物理的フィードバックの報酬： ボルトが完璧に噛み合い、パーツ同士のクリアランスがゼロになった瞬間の「カチッ」とした確かな手応え。一歩間違えればクランクがロックして回らなくなるという絶妙な緊張感が、心地よい没頭感を生み出します。何時間もの濃密な時間の果てに、自らの手で最後のネジを締めきり、ファンの作動を確認した瞬間の達成感は、既製品の購入では決して得られない、本製品オーナーだけの特権です。

V8エンジン機械式3Dモデルサイズ4気筒自動車エンジンモデルメタルキットサイズ

■ (5) 空間デザインへの寄与：オフィスのデスクやガレージを支配する「一生モノのメカニカル・スタチュー」 自らの手で組み立てられ、命を吹き込まれたV8および直4エンジンモデルは、オフィスのデスク、自宅の書斎、あるいはこだわりのガレージにおける「空間の質を引き締める最高峰のインテリア資産」として半永久的に君臨します。

経年劣化で剥がれてしまうプラスチック製模型や接着剤固定のミニチュアとは異なり、金属原材による「完全物理締め構造」を徹底しているため、温度変化や湿度変化によるパーツの歪み、緩みを完全に防ぎ、美しい輝きを永続的に保持します。 金属特有の冷徹な光沢と、機械の機能美が凝縮された幾何学的デザインは、モダンなオフィス環境にもクラシカルな書斎にも見事に調する。ビジネスにおいて重要な決断やプレッシャーに直面したとき、このエンジンモデルに視線を向け、滑らかに往復運動を繰り返すピストンの完璧な秩序を眺めることで、ブレない論理的思考力を呼び覚まし、着実に未来を切り拓くという強い意志を再確認するための「メンタル・アンカー」としても機能するのです。

【期間限定イベント】新カテゴリー開設・新商品発売記念キャンペーン詳細

本製品の日本国内本格発売、および自動車「エンジンモデル」カテゴリーの始動を記念し、また全国の熱狂的な自動車ファン・コレクターの知的探求を支援するため、BLDB公式オンラインストア（日本国内発送限定）では、期間限定の特別割引キャンペーンを以下の通り実施いたします。

キャンペーン実施期間：本日より2週間限定

限定割引クーポンコード： NEWLAUNCH2026

割引適用方法：公式オンラインストアでの決済時に上記コードを入力。

価格詳細（税込・送料無料）：

プレミアムギフティング対応： キャンペーン期間中、ご希望の方を対象に、特製シックラッピングおよびメッセージカードを無料でお付けいたします。ご自身への特別なコレクションとしてはもちろん、メカニカルな構造や自動車を愛する大切な方への特別なギフトとしても最適です。

【主要製品仕様および詳細パラメーター】

製品名(1)： BLDB V8エンジン機械式3Dモデル(https://bldb.jp/products/v8-engine-mechanical-3d-model)（V8 Engine Mechanical 3D Model）

パーツ総数（ピース数）：約500+ pcs（ボルト、ナット、ピストン、コンロッド、クランクシャフト、バルブ、タイミングチェーンを含む）

使用素材：高品質ステンレススチール、真鍮（ブラス）、アルミニウム合金

製品重量：約2550g（手元にズッシリと残る圧倒的な重厚感）

加工精度： 超精密CNC切削・高精度レーザーカット（パーツ間公差0.1mm以内）

駆動方式： 内蔵マイクロモーターによる電動作動、またはクランク手動回転（単三電池またはUSB給電対応）

組立方式：完全ネジ固定式（化学接着剤、溶接、ハンダ付け一切不要）

想定組立時間：約5-6時間（個人の経験、習熟度により前後します）

製品名(2)： BLDB 4気筒自動車エンジンモデルメタルキット(https://bldb.jp/products/car-engine-model-metal-kit)（Car Engine Model Metal Kit）

パーツ総数（ピース数）：約325 pcs（ボルト、ナット、ピストン、コンロッド、クランクシャフト、バルブ、タイミングチェーン等含む）

使用素材：高品質ステンレススチール、真鍮（ブラス）、アルミニウム合金

製品重量：約1812g（手元にズッシリと残る圧倒的な重厚感）

加工精度： 超精密CNC切削・高精度レーザーカット（パーツ間公差0.1mm以内）

駆動方式： 内蔵マイクロモーターによる電動作動、またはクランク手動回転（単三電池またはUSB給電対応）

組立方式： 完全ネジ固定式（化学接着剤、溶接、ハンダ付け一切不要）

想定組立時間：約4-5時間（個人の経験、習熟度により前後します）

推奨年齢・対象：自動車・バイク愛好家、発動機マニア、メカニカル構造コレクター、エグゼクティブ層

パッケージ内容：精密金属パーツ一式、電動モーターユニット、ステップバイステップ日本語図解説明書、専用組み立て工具一式（精密六角レンチ、ピンセット、ミニドライバー）、アフターパーツ保証カード

公式製品詳細・購入ページ：

製品名(1)： BLDB V8エンジン機械式3Dモデル：https://bldb.jp/products/v8-engine-mechanical-3d-model(https://bldb.jp/products/v8-engine-mechanical-3d-model)

製品名(2)： BLDB 4気筒自動車エンジンモデルメタルキット：https://bldb.jp/products/car-engine-model-metal-kit(https://bldb.jp/products/car-engine-model-metal-kit)

詳細を見る :https://bldb.jp/collections/engine-models

公式オンラインストア（日本国内発送限定）： https://bldb.jp

【媒体関係者様限定：プレスキットについて】

※本プレスリリースに関する高解像度画像やプレスキット（実際の製品画像、組み立て風景カット、電動駆動時の滑らかなピストン・バルブ連動ギミックを収めた4K動画素材等）は、下記の共有URLよりダウンロードの上、記事制作にご自由にご活用ください。

素材ダウンロードURL： [https://bldb.jp/collections/engine-models]

【ブランド展望】

BLDBは「精密ものづくりで、大人の趣味に上質な価値を届ける」をコア理念に、高精度な金属組立モデルの企画・開発・販売に特化したクリエイティブブランドです。従来の「玩具」という固有概念の枠を超え、金属芸術・インダストリアルインテリア・コレクション・駆動体験の四つの価値を融合した製品開発を推進し、日本国内の大人向け精密ホビー市場、ならびに自動車・航空メカニカル趣味の活性化と発展に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

海外展開主体：碩輝網絡貿易有限公司（SHUEI NETWORK TRADING CO., LTD.）

公式オンラインストアURL： https://bldb.jp

担当部署： BLDB日本広報事務局

メールアドレス：info@bldb.jp