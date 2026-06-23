米国未流通の日本産食品が集結！STANDAGEが「Summer Fancy Food Show 2026」に初出展

株式会社STANDAGE

国内中小企業の輸出支援を手がける株式会社STANDAGE（本社：東京都港区、代表取締役社長：足立彰紀、以下スタンデージ）は、2026年6月28日（日）から30日（火）までの3日間、米国・ニューヨークのジェイコブ・K・ジャヴィッツ・コンベンションセンターで開催される食品見本市「Summer Fancy Food Show 2026」（主催：Specialty Food Association）に初出展する。スタンデージは単独ブースを構え、日本の食品メーカー7社の商品を出展する。

農林水産省によると、2025年の農林水産物・食品の輸出額は前年比12.8％増の1兆7,005億円と過去最高を記録し、輸出先は米国が第1位となった。日本食への関心が世界的に高まる一方、地方に拠点を置く中小の食品メーカーが、海外の販路や輸出実務の負担を理由に、米国のバイヤーと直接つながる機会は依然として限られている。スタンデージは、こうした各社の商品をまとめて米国のバイヤーに届ける場として、本見本市への出展を企画した。出展する商品の多くは、現時点で米国市場に本格的に流通していないものである。

出展概要

出展する日本企業7社と商品

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33629/table/141_1_4946a802d82cf99ddfcbbedb00964880.jpg?v=202606230751 ]

和牛 小島商店（東京都、1933年創業）は、和牛を専門とする精肉事業者です。

有機抹茶 八幡屋茶舗（静岡県、1912年創業）は、有機JAS認証を取得し、米国・カナダ・EU・スイスの有機認証と同等性を持つ抹茶を自社工場で製造する。農林水産大臣賞、国際銘茶品評会（粋禅）金賞の受賞歴を持つ。業務用バルクの抹茶を展示する。

コーヒー 澤井珈琲（鳥取県、1982年創業）は、注文を受けてから焙煎する鮮度重視の製法を特徴とするスペシャルティコーヒーメーカー。FSSC22000認証を取得している。ドリップバッグ製品を中心に紹介する。

ホタテ 成邦商事（青森県）は、1970年代から欧州・米国向けの輸出を手がけてきた水産加工事業者。HACCP・FSSC22000等を取得している。蒸しベビーホタテとホタテチップスを紹介する。

純氷 中勢製氷冷蔵（三重県、1948年創業）は、業務用の高純度氷（純氷）を製造するメーカー。FSSC22000認証工場で多段ろ過した水を用いた、無味無臭で溶けにくいブロック氷・スティック氷・球状氷を展示する。

かまぼこ 一正蒲鉾（新潟県、1965年創業）は、すり身加工食品のメーカー。HACCP・米国HACCP・HALAL・BRC・米国FDA登録のもとで製造したカニカマ製品を紹介する。

数の子加工品 井原水産（北海道、1954年創業）は、数の子加工を手がける事業者で、燻製数の子とチーズを組み合わせたスナック「カズチー」などを製造する。2022年に農林水産祭天皇杯を受賞している。

株式会社STANDAGEについて

2017年3月設立。「すべての国が、すべてのモノに、平等にアクセスできる世界の実現」をビジョンに掲げ、ブロックチェーンを活用した貿易決済・物流のDXシステムの開発・提供を行うとともに、国内中小企業の輸出支援に取り組んでいる。総合商社出身者を中心としたチーム体制で、食品・日本酒・サプリメント・医療機器・素材など多岐にわたる商材の海外展開を支援している。米国法人STANDAGE US Inc.（オレゴン州ビーバートン）を拠点に、北米市場での販路開拓を支援している。