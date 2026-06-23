ポール・ヘナレ ヘッドコーチ 契約合意(新規)のご報告

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2026-27シーズンにおいて、ポール・ヘナレ ヘッドコーチとの契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。

ポール・ヘナレ -Paul Henare-

役職

ヘッドコーチ

生年月日

1979年3月4日

出身地

ニュージーランド

出身校

ユタバレー州立大学

ポール・ヘナレHC コメント

選手歴[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/433_1_013d055b94dd8e2b6dcdba4a78f82644.jpg?v=202606230751 ]代表選手歴[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/433_2_cd1586f55ec8767c1bbbf77da21e48ca.jpg?v=202606230751 ]コーチ歴[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/433_3_bcc538bc60043bf11e68e5db7b961c5e.jpg?v=202606230751 ]代表コーチ歴[表4: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/433_4_43e31acd76e0890aeff2de5370206788.jpg?v=202606230751 ]

茨城ロボッツに加入できることを大変嬉しく思っています。

日本での最初のシーズンからこのチームと対戦してきましたが、ファン・ブースターの皆さまがチームに注ぐ情熱的な応援には、いつも感銘を受けてきました。また、茨城ロボッツがBプレミアのトップチームの一つとなるよう、その一翼を担える機会を得られたことを大変嬉しく思います。

コート内外で素晴らしい補強を行うことができました。すでに将来性のあるチームにこれらの戦力が加わることで、私たち全員が目標を達成できると確信しています。

8月に到着し、茨城の皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。



I am very excited to be joining Ibaraki Robots.

I have competed against the robots since my first season in Japan and I have always been impressed with the passionate support the booster give their team. I am also very excited to get the opportunity to help Ibaraki Robots become one of the best teams in the Premier League.

We have been able to make some exciting signings both on and off the court. I think these additions to an already promising team will help us all achieve our goals.

I’m looking forward to meeting the people of Ibaraki when I arrive in August.

落 慶久GM コメント

この度、茨城ロボッツは、ポール・ヘナレ氏と2026-27シーズンの新ヘッドコーチ契約に合意いたしましたことをご報告いたします。

ニュージーランド代表の指揮官をはじめ、Bリーグにおいても島根スサノオマジックを強豪へと押し上げ、直近では長崎ヴェルカのアソシエイトヘッドコーチとして類稀なる手腕を発揮し、結果を残し続けてきたリーグ屈指の名将を茨城ロボッツに迎えられることを、大変光栄に思うと同時に、大きな興奮を隠せません。



ヘナレHCの最大の強みは、選手個々のポテンシャルを最大限に引き出す戦術眼と、チーム全体に一切の妥協を許さない堅守速攻の規律(ディシプリン)を植え付ける卓越した指導力にあります。彼の標榜する「激しいディフェンスからインテンシティ高くコートを駆け抜けるバスケットボール」は、まさに茨城ロボッツが目指すべき理想のスタイル、「ロボッツスピード」そのものです。



今オフ、私たちは継続選手に加えて、ヴィック・ロー選手、前田 怜緒選手、吉井 裕鷹選手、渡邉 飛勇選手、フィン・ディレイニー選手、ティム・ソアレス選手、レイ・パークスジュニア選手、福澤 晃平選手の獲得・復帰により、新たなステージ・領域にたどり着くための「最強のロスター」を組み上げました。この個性豊かで強力なタレントたちを一つの強固な「軍団」へとまとめ上げ、勝つためのカルチャーを注入できる指揮官は、ポール・ヘナレ氏をおいて他にいません。これまでチームの中心として茨城ロボッツを支えてきた選手、ポテンシャルが高く今後の茨城ロボッツを支えていく若手選手、そして新たに加わるタレントたちが、ヘナレHCのタクトのもとでどのような化学反応を起こすか、今から楽しみでなりません。



いよいよ幕を開ける「B.PREMIER(Bプレミア)」のステージにおいて、茨城ロボッツがリーグの勢力図を塗り替え、頂点へと駆け上がるための最後の、そして最重要のピースが揃いました。

ファン・ブースターの皆さま、スポンサーの皆さま。ポール・ヘナレ新ヘッドコーチ率いる、歴史上最も熱く、最も強い茨城ロボッツの挑戦に、どうぞ最大の熱量でご期待ください。