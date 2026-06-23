トレント・アダム アシスタントコーチ 契約合意(新規)のご報告
株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント
役職
生年月日
出身地
出身校
コーチ歴
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/434_1_eef6cab45d97d451c120bb43cac3c44a.jpg?v=202606230751 ]
代表コーチ歴
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/434_2_f8f3d4555b0bc2e1f2c5aca251cc55ce.jpg?v=202606230751 ]
茨城に行くこと、そして素晴らしいファンの皆さんと会えることを心から楽しみにしています。チーム一同、新たなリーグ・Bプレミアの開幕と、充実したシーズンを送れることを楽しみにしています。皆さんと会えるのが待ちきれません。
茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2026-27シーズンにおいて、トレント・アダム アシスタントコーチとの契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。
トレント・アダム -Trent Adam-
役職
アシスタントコーチ
生年月日
1973年6月19日
出身地
ニュージーランド
出身校
Wanganui Boys' College
コーチ歴
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/434_1_eef6cab45d97d451c120bb43cac3c44a.jpg?v=202606230751 ]
代表コーチ歴
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/434_2_f8f3d4555b0bc2e1f2c5aca251cc55ce.jpg?v=202606230751 ]
トレント・アダムAC コメント
茨城に行くこと、そして素晴らしいファンの皆さんと会えることを心から楽しみにしています。チーム一同、新たなリーグ・Bプレミアの開幕と、充実したシーズンを送れることを楽しみにしています。皆さんと会えるのが待ちきれません。
I am very much looking forward to getting to Ibaraki and meeting the amazing fans. The whole team is looking forward to the new B Premier and having a successful season. I can’t wait to meet you all.