弓波 英人 アシスタントコーチ 契約合意(新規)のご報告

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2026-27シーズンにおいて、弓波 英人 アシスタントコーチとの契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。

弓波 英人 -Eito Yuminami-

役職

アシスタントコーチ

生年月日

1999年7月2日

出身地

千葉県

出身校

ジョージアサザン大学

弓波 英人AC コメント

選手歴[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/435_1_712dd8b24e3761312448424b10717d4a.jpg?v=202606230751 ]コーチ歴[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/435_2_8e6979bbfd243772318a9f705f01fc7d.jpg?v=202606230751 ]

このたび、茨城ロボッツの一員として加入させていただくことになりました、弓波英人です。



新たな環境で挑戦できることに大きな喜びと責任を感じています。この素晴らしい機会を与えてくださったクラブ関係者の皆さまに感謝申し上げます。

チームの目標達成に少しでも貢献できるよう、自分にできることを全力で積み重ねてまいります。また、選手・スタッフの皆さまとともに成長しながら、クラブの発展に尽力していきたいと思います。

ファン・ブースターの皆さまにお会いできることを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。