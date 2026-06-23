井堀 真緒 アシスタントコーチ 契約合意(継続)のご報告
株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント
役職
生年月日
出身地
出身校
経歴
[表: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/436_1_b346094f51e37748ea63a0860b90de3c.jpg?v=202606230751 ]
2025-26シーズンも茨城ロボッツへのたくさんのご支援、ご声援をいただき本当にありがとうございました。
茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2026-27シーズンにおいて、井堀 真緒 アシスタントコーチとの契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。
井堀 真緒 -Mao Ihori-
役職
アシスタントコーチ
生年月日
1995年9月29日
出身地
大阪府
出身校
大阪体育大学大学院
経歴
[表: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/436_1_b346094f51e37748ea63a0860b90de3c.jpg?v=202606230751 ]
井堀 真緒AC コメント
2025-26シーズンも茨城ロボッツへのたくさんのご支援、ご声援をいただき本当にありがとうございました。
コーチングスタッフ体制が大きく変わるなか、来シーズンも茨城ロボッツの一員として戦えること、とても嬉しく思っています。 2026-27シーズンも引き続き1%betterのマインドセットを持ち、チームと共に成長し続け、自分の持てる力のすべてをチームに尽くします。 Bプレミア初年度となる来シーズン、皆さん共に素晴らしいものにしましょう。
GO GO Robots!!