ディオン・プリュースター プレイヤーディベロップメントコーチ 契約合意(新規)のご報告
株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント
役職
生年月日
出身地
出身校
経歴
[表: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/437_1_8c6b9225d7c8620e4fca31385032796a.jpg?v=202606230751 ]
茨城の皆さん、初めまして！
茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2026-27シーズンにおいて、ディオン・プリュースター プレイヤーディベロップメントコーチとの契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。
ディオン・プリュースター -Dion Prewster-
プレイヤーディベロップメントコーチ
生年月日
1990年1月10日
出身地
ニュージーランド
出身校
San Jacinto College(2008-10)、Stephen F. Austin State University(2010-11)
経歴
[表: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/437_1_8c6b9225d7c8620e4fca31385032796a.jpg?v=202606230751 ]
ディオン・プリュースターPDC コメント
茨城の皆さん、初めまして！
これからロボッツの一員になれることを大変嬉しく思っています。 茨城には素晴らしいファンがたくさんいるので、チームの目標達成に貢献できるよう全力を尽くし、ファンの皆さんに誇りに思ってもらえるよう頑張りたいと思っています。 茨城の皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。 よろしくお願いします。