TVアニメ『デッドアカウント』のイートゥーンが登場！描きおこしイラストを使用したグッズがアニメガ×ソフマップにて先行販売決定！

株式会社イーディス

IPを活用したイベント事業・グッズ事業を手掛ける株式会社イーディス（本社：東京都豊島区、代表取締役：森俊平、以下イーディス）は、TVアニメ『デッドアカウント』の描きおこしミニキャライラストを使用した商品をアニメガ×ソフマップにて先行販売いたします。

- 特設サイト

https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=dead-account_2606(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=dead-account_2606)

- 販売情報

【アニメガ×ソフマップ取扱い店舗】

・池袋店

・横浜ビブレ店

・アウトレットなんば店

・神戸ハーバーランド店

【アキバ☆ソフマップ(通販)】

https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=dead-account(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=dead-account)

- 販売期間

2026年6月30日(火)～7月20日(月・祝)

- 商品情報商品名：イートゥーン トレーディングミニアクリルスタンド

販売価格：税込990円、BOX (7個入り)6,930円

サイズ：板サイズ約H70×W70mm

素材：アクリル

仕様：トレーディング

ラインナップ：描きおこしミニキャライラスト [全7種]

イートゥーン トレーディング缶バッジ

販売価格：税込440円、BOX (7個入り)3,080円

サイズ：約φ56mm

素材：ブリキ、PP、紙

仕様：トレーディング

ラインナップ：描きおこしミニキャライラスト[全7種]

商品名：スマホチャーム

販売価格：税込1,650円

サイズ：キャラパーツ約H40×W40mm

/ネームパーツ約H20×W68mm

素材：アクリル、プラスチック樹脂

ラインナップ：縁城蒼吏、霞流括、漆栖川希詠、羽住蓮理、痣木宵丸、輪狩実、鋭義泥[全7種]

商品名：イートゥーンステッカー

販売価格：税込330円

サイズ：約H74×W65mm

素材：紙、PP

ラインナップ：縁城蒼吏、霞流括、漆栖川希詠、羽住蓮理、痣木宵丸、輪狩実、鋭義泥[全7種]

商品名：ロングスリーブTシャツ

販売価格：税込8,800円

サイズ：XL

素材：綿

商品名：イートゥーンアクリルキーホルダー

販売価格：税込880円

サイズ：約H70×W58mm

素材：アクリル、鉄

ラインナップ：縁城蒼吏、霞流括、漆栖川希詠、羽住蓮理、痣木宵丸、輪狩実、鋭義泥[全7種]

- 購入特典フェア商品を2,000円(税込)お買い上げごとに、イラストカード(全8種)をランダムで1枚プレゼント。

※絵柄はランダムでのお渡しになります。

〈ご案内〉

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※トレーディング商品は、商品の性質上、同じ絵柄が出る事がございますので、予めご了承ください。

※特典はランダムでの配布となります。お好きな柄をお選びいただくことは出来ませんので予めご了承ください。

※特典物のカードは、使用している素材の特性上、明らかな折れ・凹み・傷などがある場合のみ交換対象となります。軽微な折れ・凹み・傷・角潰れなどに関しては交換いたしかねますので、予めご了承ください。

- 権利表記

(C)渡辺静・講談社／「デッドアカウント」製作委員会

- 関連URL

TVアニメ『デッドアカウント 』公式サイト：https://dead-account.com/

TVアニメ『デッドアカウント 』公式X：https://x.com/DDAC_WM

- 会社概要

■イーディスについて

https://edith.co.jp/

『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、誰もが知る有名なIPからコアな領域のIPまで幅広く活用し、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。

最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。

大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。

社名：株式会社イーディス

代表者 ：代表取締役 森 俊平

所在地：東京都豊島区東池袋1-27-12

■自社運営サイトについて

「EDITH ONLINE」https://edith-online.com/

「E-flower」https://e-flower.biz

自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。

期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っています。

■「E-DINER」について

【池袋本店】

所在地：ソシアルビル１F

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目23-1

イーディスが手掛けるIPコラボショップです。コラボ作品の公式グッズや、ここでしか購入できない描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、オリジナルフードを販売。店内は作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、ご来店いただきました皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。

※展開内容はコンテンツによって異なります。

■「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」について

所在地：HEP FIVE内 6階

住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15

イーディスが手掛ける、オリジナルグッズを販売しているショップです。

E-DINERとのコラボと連動し、E-DINERで取り扱いしている

グッズをイーアニ内でPOP UPし販売いたします。

主に、弊社ECサイト「EDITHONLINE」で販売している

オリジナルグッズを取り扱い中。

店内はPOP UP作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、

皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。