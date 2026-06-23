【FIELDS SO GOOD 2026】出演アーティスト日割り情報発表！

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株式会社GoodField



今後もアーティスト追加予定！

八ヶ岳農業大学校を舞台に、自然の中で農と音楽を楽しむ新たな大地の祭典


「FIELDS SO GOOD 2026」


出演アーティスト日割り情報を公開。


チケット絶賛発売中！https://fsg-caltivent.com/ticket



本年初開催となる本イベントは2026年9月シルバーウィーク中の、


9月20日(日)と9月21日(月・祝) 2日間で開催。


八ヶ岳の大自然のなか、「STAGE AREA」「OPEN AREA」2 つのエリアで、


音楽だけでなく、農業体験や食、自然との触れ合いを通じて、「心を耕す」2 日間。


随時発表される今後の情報にも是非、ご期待ください!


※会場は有料入場パスの必要なステージエリアと、


無料で入場可能なオープンエリア(*各体験チケットは有料)に区分けされます。




■STAGE AREA（ステージエリア）：アーティスト日割り情報

[9月20日出演予定アーティストラインナップ *2026/6/23 時点]

石崎ひゅーい

君島大空

スチャダラパー

toconoma

・・・and more



[9月21日出演予定アーティストラインナップ *2026/6/23 時点]



GLIM SPANKY

Kan Sano

奇妙礼太郎

Ovall


ROTH BART BARON

SPECIAL OTHERS ACOUSTIC

TENDRE



■各種チケット販売情報


【FIELDS SO GOOD 公式サイト】https://fsg-caltivent.com/


チケット販売【チケットぴあ】https://w.pia.jp/t/fsg26/



⚫︎一般チケット販売情報


【1DAY PASS】入場パス \8,000


【2DAYS PASS】(2日通し券) 入場パス \15,000


【U-12 1日券（12歳以下対象）】入場パス \1,000


⚫︎駐車場・キャンプ区画チケット販売情報


【CAMP PASS・Grassland】8m×8m区画 / 最大6名まで利用可能 / 駐車場付：\30,000


【CAMP PASS・Seedbed】4m×4m区画 / 最大4名まで利用可能 / 駐車場付：\20,000


【PARKING PASS】駐車場 1DAY \3,000 / 2DAYS \5,000


⚫︎オープンエリア・体験チケット販売情報　※7月以降販売開始予定



■OPEN AREA（オープンエリア）

八ヶ岳の大地、五感で楽しむ音楽と農と文化。


この秋最上級の大自然アクティビティ！最新ゾーニング情報を公開。


※チケット不要でどなたでも入場可能 ※一部有料コンテンツは体験チケット購入必須


コンテンツの詳細内容の公開及び、各体験チケット販売は7月開始予定。



FARMS & FOODS 自分の手で収穫し食す楽しみを味わう農体験！






土から食卓へ、自分の手で収穫し調理するまでを体験できる濃密な農と食体験。


八ヶ岳農業大学校監修絶品ローカル飯をはじめ、フードの豪華出店を予定しています。



CHILL & PLAY 自然の中に触れ子供と一緒に楽しむアクティビティ！






青空の下、子供と一緒に楽しめるワークショップや森の図書館、ヨガワークや、


夜には高原で望む星空の天体観測を予定！



その他CULTURE & CRAFT（暮らしをつくる、文化の継承）も実施予定。


各コンテンツ詳細は随時公開。


※上記内容は変更になる可能性があります。



■会場内ゾーニングマップ




■アクセス情報


電車・バスでご来場の方JR中央本線「小淵沢駅」または「茅野駅」より車で約25分


各駅から無料シャトルバス運行予定！


お車でご来場の方中央自動車道「諏訪南IC」「小淵沢IC」より約15分


（東京・名古屋方面から約2時間半）


ABOUT “FIELDS SO GOOD”




「八ヶ岳の大地が呼び覚ます余白の感覚。音楽と土に触れ、「心」を耕す。」


八ヶ岳農業大学校を舞台に、自然の中で農と音楽を楽しむ大地の祭典。


これは自然の中で享受する豊かさを楽しむ、


Cultivate(耕す) ×Event(集い)= Cultivent”という新たな提案。



イベント概要


■イベント名：FIELDS SO GOOD 2026（フィールズ ソー グッド）


■開催日：2026年9月20日（日）・9月21日（月・祝）


■会場：八ヶ岳農業大学校


〒391-0112 長野県諏訪郡原村17217-118


■主催：FIELDS SO GOOD実行委員会


■企画/制作：FIELDS SO GOOD実行委員会


■公式HP：https://fsg-caltivent.com/


■チケット販売ページ：https://fsg-caltivent.com/#ticket


■公式Instagram：https://www.instagram.com/fieldssogood_official/


■公式X：https://x.com/fieldssogood_jp



【各種お客様問い合わせ先】


info@fsg-caltivent.com