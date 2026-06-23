【FIELDS SO GOOD 2026】出演アーティスト日割り情報発表！

株式会社GoodField

今後もアーティスト追加予定！

八ヶ岳農業大学校を舞台に、自然の中で農と音楽を楽しむ新たな大地の祭典

「FIELDS SO GOOD 2026」

出演アーティスト日割り情報を公開。

チケット絶賛発売中！https://fsg-caltivent.com/ticket

本年初開催となる本イベントは2026年9月シルバーウィーク中の、

9月20日(日)と9月21日(月・祝) 2日間で開催。

八ヶ岳の大自然のなか、「STAGE AREA」「OPEN AREA」2 つのエリアで、

音楽だけでなく、農業体験や食、自然との触れ合いを通じて、「心を耕す」2 日間。

随時発表される今後の情報にも是非、ご期待ください!

※会場は有料入場パスの必要なステージエリアと、

無料で入場可能なオープンエリア(*各体験チケットは有料)に区分けされます。

■STAGE AREA（ステージエリア）：アーティスト日割り情報

[9月20日出演予定アーティストラインナップ *2026/6/23 時点]石崎ひゅーい君島大空スチャダラパーtoconoma

・・・and more

[9月21日出演予定アーティストラインナップ *2026/6/23 時点]

GLIM SPANKYKan Sano奇妙礼太郎OvallROTH BART BARONSPECIAL OTHERS ACOUSTICTENDRE

■各種チケット販売情報

【FIELDS SO GOOD 公式サイト】https://fsg-caltivent.com/

チケット販売【チケットぴあ】https://w.pia.jp/t/fsg26/

⚫︎一般チケット販売情報

【1DAY PASS】入場パス \8,000

【2DAYS PASS】(2日通し券) 入場パス \15,000

【U-12 1日券（12歳以下対象）】入場パス \1,000

⚫︎駐車場・キャンプ区画チケット販売情報

【CAMP PASS・Grassland】8m×8m区画 / 最大6名まで利用可能 / 駐車場付：\30,000

【CAMP PASS・Seedbed】4m×4m区画 / 最大4名まで利用可能 / 駐車場付：\20,000

【PARKING PASS】駐車場 1DAY \3,000 / 2DAYS \5,000

⚫︎オープンエリア・体験チケット販売情報 ※7月以降販売開始予定

■OPEN AREA（オープンエリア）

八ヶ岳の大地、五感で楽しむ音楽と農と文化。

この秋最上級の大自然アクティビティ！最新ゾーニング情報を公開。

※チケット不要でどなたでも入場可能 ※一部有料コンテンツは体験チケット購入必須

コンテンツの詳細内容の公開及び、各体験チケット販売は7月開始予定。

FARMS & FOODS 自分の手で収穫し食す楽しみを味わう農体験！

土から食卓へ、自分の手で収穫し調理するまでを体験できる濃密な農と食体験。

八ヶ岳農業大学校監修絶品ローカル飯をはじめ、フードの豪華出店を予定しています。

CHILL & PLAY 自然の中に触れ子供と一緒に楽しむアクティビティ！

青空の下、子供と一緒に楽しめるワークショップや森の図書館、ヨガワークや、

夜には高原で望む星空の天体観測を予定！

その他CULTURE & CRAFT（暮らしをつくる、文化の継承）も実施予定。

各コンテンツ詳細は随時公開。

※上記内容は変更になる可能性があります。

■会場内ゾーニングマップ

■アクセス情報

電車・バスでご来場の方JR中央本線「小淵沢駅」または「茅野駅」より車で約25分

各駅から無料シャトルバス運行予定！

お車でご来場の方中央自動車道「諏訪南IC」「小淵沢IC」より約15分

（東京・名古屋方面から約2時間半）

ABOUT “FIELDS SO GOOD”

「八ヶ岳の大地が呼び覚ます余白の感覚。音楽と土に触れ、「心」を耕す。」

八ヶ岳農業大学校を舞台に、自然の中で農と音楽を楽しむ大地の祭典。

これは自然の中で享受する豊かさを楽しむ、

Cultivate(耕す) ×Event(集い)= Cultivent”という新たな提案。

イベント概要

■イベント名：FIELDS SO GOOD 2026（フィールズ ソー グッド）

■開催日：2026年9月20日（日）・9月21日（月・祝）

■会場：八ヶ岳農業大学校

〒391-0112 長野県諏訪郡原村17217-118

■主催：FIELDS SO GOOD実行委員会

■企画/制作：FIELDS SO GOOD実行委員会

■公式HP：https://fsg-caltivent.com/

■チケット販売ページ：https://fsg-caltivent.com/#ticket

■公式Instagram：https://www.instagram.com/fieldssogood_official/

■公式X：https://x.com/fieldssogood_jp

【各種お客様問い合わせ先】

info@fsg-caltivent.com