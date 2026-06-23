マユリカ阪本さん・中谷さんご登壇！「アステリア AI新製品発表会」を開催

アステリア株式会社

アステリア株式会社及びアステリアキャンバス株式会社（本社：東京都渋谷区）はAIネイティブ業務プラットフォームの「Bakusoku.AI」と「Platio Canvas AI」の発表に伴い、「アステリア AI新製品発表会」を2026年6月23日（火）に神田明神ホールにて開催いたしました。

イベントでは、アステリア株式会社 代表取締役社長/CEO 平野洋一郎が登壇し主催挨拶を行った後、アステリアキャンバス株式会社 代表取締役/CEO 工藤亮太より、新製品「Bakusoku.AI」の概要や特長を発表し、デモンストレーションを行いました。

当日はスペシャルゲストとしてお笑い芸人・マユリカの阪本さん、中谷さんをお迎えしました。新製品の「Bakusoku.AI」にかけて「AIでどんなことを効率化したいか」についてお伺いした後、お二人の要望を叶える形で「Bakusoku.AI」のデモンストレーションを実施。アプリ完成を待つ約3分の間には、「どんな業務課題を解決するアプリか」を爆速で回答するクイズ企画にも挑戦していただきました。新製品を用いたことによる仕事での効率化によって、さらに創造的になることへの期待を膨らませました。

■アステリア株式会社 代表取締役社長/CEO 平野洋一郎・アステリアキャンバス株式会社 代表取締役/CEO 工藤亮太が登壇

冒頭に新CMを放映した後、アステリア株式会社 代表取締役社長/CEO 平野洋一郎より主催挨拶及び事業戦略について説明しました。平野はこれからの時代の展開について、「何事もAIを使っていくという時代になっています。このAI時代においては、ビジネスもAIで回す時代です。」と述べ、「すべてのビジネスをAIネイティブに。これを実現するのがアステリアです。」と展望を述べました。

続いて、アステリアキャンバス株式会社 代表取締役/CEO 工藤亮太が登壇し、新製品「Bakusoku.AI」が誕生するまでのこれまでの取り組みや製品概要を説明しました。ビジネスパーソンに対してこれまでアステリアが展開してきた活動について「私たちはノーコードという技術を使って、ノーコードエンジニアという新しい職業を生み出しました。こういった方々が様々な企業の中でいろいろな業務アプリを作っています。」と述べました。

また、新製品となる「Bakusoku.AI」と「Platio Canvas AI」について「業種業界問わず、様々なシーンでご利用いただけます。例えば、小売り・流通・メーカー・商社・医療現場など、定型業務から特殊な業界ワークフローまで、「Bakusoku.AI」を活用いただくと、あらゆる現場の「今すぐほしい」に即応します。」と様々な業種に柔軟に対応できる点を強調しました。最後に、今後のアステリアキャンバス社の展開について「私たちはこのような「Bakusoku.AI」を活用して日本企業をもう1度世界で輝けるような市場を作っていきたいと思っています。」と結びました。

■幼馴染芸人・マユリカ（阪本さん・中谷さん）さん登壇！仕事で効率化させたいのは「劇場の移動」

続いてお笑い芸人・マユリカの阪本さん、中谷さんが登壇し、アステリアキャンバス株式会社代表取締役/CEO工藤亮太より「Bakusoku.AI」の解説と芸人さんの悩みとしても想像される「スケジュール管理」と「ファンコミュニケーション」をテーマにした

アプリ作成のデモンストレーションを実施しました。実際に3分間で業務アプリが作成できるという特長を知った中谷さんは「考えられない数字ですね、言葉さえ話せれば利用できるって、誰でもじゃないですか！？」と驚嘆の様子を露わにしました。その後、仕事においてさらに効率化したいポイントについて伺うと、ネタを考えることが多い阪本さんは「劇場が新宿とかにあるんですけど、大宮とか幕張にもあるんですね。ワンステージのギャラは一緒なんですね、それが効率悪いですね。」と会場の笑いを誘いました。一方、中谷さんは「次の現場までの移動のときに、AIが何時にタクシー呼びますねとか、ここから準備するリマインドのアラーム鳴らすから歩いて行ってくださいね、とかを全部完結させてくれたらむっちゃ楽やなと思います。」と続け、それぞれの個性が光るトークで会場を沸かせました。

「Bakusoku.AI」でのアプリ作成を待っている3分間では、マユリカのお2人にどんな業種のどのような悩みを解決するアプリかを爆速スピードで当てるクイズに挑戦していただきました。飲食店のモバイルオーダーアプリに対して「スケジュール管理からモバイルオーダーって別のジャンルじゃないですか、手広く何でもですね」とコメント。一方で、小中学校向けのAI研修ツールのクイズでは、見事正解した阪本さんが「中谷の回答は正解じゃないですよ」と、点数を競い合う一幕も。幼馴染だからこその仲の良さを垣間見せながら、企画は大いに盛り上がりました。

最後に完成した「スケジュール管理」と「ファンコミュニケーション」アプリを見て、中谷さんは「多分これからの時代、みんなそれぞれ仕事とか生活のスタイルによってここがこうなればいいのに絶対あると思うんですけど、痒いところに手が届くほんまにお助けアイテムみたいな感じやと思いました」と自身の仕事に置き換えて新製品への関心を示しました。阪本さんも「冒頭で嘘つき呼ばわりしてすいませんでした。」とわずか数分で完成したアプリケーションの凄さに脱帽する様子が伺える会となりました。

■ゲストプロフィール

マユリカ（阪本・中谷）

NSC大阪校33期生の阪本匠伍と中谷裕太で決定されたお笑いコンビ。2011年に結成し、2018年「第7回ytv漫才新人賞決定戦」決勝進出、2018年 「M-1グランプリ2018」敗者復活戦、2020年「第9回ytv漫才新人賞決定戦」決勝進出、2023年「M-1グランプリ2023」決勝進出。ラジオ関西Podcastｈ「マユリカのうなげろりん!!」ではパーソナリティを務め、Podcastランキングでは一位を獲得。

■「Bakusoku.AI」「Platio Canvas AI」について

Bakusoku.AIとは https://lp.bakusoku.ai/

- 対話形式で構築したいソフトウェアの要件を入力するだけでAIがソフトウェアのUIや業務ロジックを自動生成するプラットフォーム- 開発だけでなく運用開始後の継続的な改善支援までをAIが実行- ビジネス環境の変化に合わせた迅速なシステム改変や業務の属人化解消を実現し、企業の業務改善スピードを圧倒的に向上

Platio Canvas AIとは https://platio-ai.com/canvas-ai/

■企業概要

- より高度な利用に向けたエンタープライズ版- Bakusoku.AIの機能に加え企業が求める高度なセキュリティ、ガバナンス、MCP/API連携、専用サポートを標準搭載- データ連携市場において19年連続シェアNo.1※製品であるデータ連携ツールASTERIA Warpと連携- 既存の社内システムやクラウドサービスとのシームレスな統合を実現

アステリアは社会や企業を「つなぐ」エキスパートとして「ソフトウェアで世界をつなぐ」をコンセプトに、ヒト、モノ、オモイを「つなぐ」製品やサービスを提供するソフトウェア開発企業です。基幹製品のASTERIA Warpは、様々なシステムやクラウドのデータをノーコードで連携できる製品として、1万社を超える企業に導入されています。その他、デジタル収納アプリHandbook Xは、資料や動画、Webサイトなどあらゆる情報をアプリにまとめて管理できるクラウドサービス。モバイルアプリ作成ツールPlatioは誰でも簡単に自社の業務に合ったモバイルアプリをノーコードで作成・活用できるクラウドサービス。AI/IoTプラットフォームGravioは、カメラ・センサーなどから得られる現場のAI/IoTデータを様々なシステムへ連携し、業務の自動化などをノーコードで実現するエッジコンピューティング・プラットフォーム。これらの製品提供を通じて、DXや業務の効率化を推進しています。2019年にはAI専業子会社のAsteria ART社（代表：園田智也）を設立し、AIの活用研究に注力。また、（一社）ブロックチェーン推進協会、ノーコード推進協会などの設立に参画するなど、様々なイノベーションを推進し新しいテクノロジーや価値観を普及啓発する活動にも取り組んでいます。