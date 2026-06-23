あいみょんが表紙に登場！高校生が選ぶ「あいみょんベストソング」を発表【YOUTH TIME JAPAN 2026年6・7月号】

株式会社シップ(C)YOUTH TIME JAPAN project

株式会社シップ（東京都港区）は、全国の高校のみに配布するフリーペーパー『YOUTH TIME JAPAN 2026年6・7月号』を6月19日に発行しました。

今号の表紙・Cover Storyには、シンガーソングライターのあいみょんさんが登場。初のベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ -』のリリースを記念して、あいみょんさんの10年間を代表曲とともに振り返る特集「AIMYON HISTORY 2016-2025」を掲載しています。

また特集内では、「高校生が選ぶ あいみょんベストソング」を発表。高校生ならではの視点で寄せられたコメントを紹介しています。

高校生が選ぶ「あいみょんベストソング」を発表！

全国の高校生から寄せられたコメントの中から、一部をご紹介します。

▼『裸の心』

「好きだからこそ不安になる気持ちを書いている歌詞に共感します。今好きな人はいないけれど、好きな人ができたら聴きたい曲No.1です！」

▼『愛の花』

「大切な人を失う未来は来てほしくないけど、いつか来てしまうかもしれないからもっと大切にしようと思わせてくれる曲です」

▼『空の青さを知る人よ』

「新しい世界に踏み出す時や、新しいことを始める時に勇気をもらいたい時に聴いています」

▼『君はロックを聴かない』

「初めて恋をした時の“相手に近づいてほしい、自分の好きなものを好きになってもらいたい”という気持ちを思い出して懐かしくなりました」

そのほかのベストソングは、YTJP webにて公開しています。

https://www.ytjp.jp/2026/6/19/cover-aimyon

■YOUTH TIME JAPAN 2026年6・7月号 コンテンツ

【Cover Story】

・あいみょん

【YTJ Pick Up！】

・映画『だぁれかさんとアソぼ？』出演 星乃あんな

・ダンススタジオ『STUDIO IC』プロデューサー DA PUMP TOMO

【Spotlight】

・千葉県立幕張総合高等学校 水球部

【全国高校生NEWS】

・山梨県立北杜高等学校「食杜北杜」

【なにものがたり】

・女子高生レーシングドライバー 松井沙麗

【Worker's file】

・ディスプレイ総合企業 製作担当 松本神楽

【YTJP海外ナビ ～ワーキングホリデー編～】

・大韓民国

【高校生調査】

・青切符制度施行以降、取り締まりの強化を感じる？

・青切符制度施行を機に気を付けるようになったこと

【プレゼントクイズに挑戦！】

クイズを解いて映画GIFT （2,000円分）をゲット

発行形態：フリーペーパー

ページ：16ページ

配布対象：YTJPに参加している全国の高等学校

配布校数：約2,000校

発行：株式会社シップ

■YOUTH TIME JAPAN projectについて

YOUTH TIME JAPAN project（YTJP）は、全国の高校の放送部・生徒会を中心としたネットワークです。1998年の発足以来、「メディア教育」「キャリア教育」の支援・応援を理念に、未来を担う高校生を対象としたさまざまなプログラムを展開しています。

「YTJP web」では、全国の高校生1,000人以上を対象としたアンケート結果を発表する「高校生調査」をはじめ、高校生の活動を紹介する「全国高校生NEWS」など、高校生に関するさまざまな情報を発信しています。

【主な事業内容】

■フリーペーパー『YOUTH TIME JAPAN』の編集・発行

全国の高校約2,000校に配布する高校生向けフリーペーパー。エンタメや商品・サービス情報のほか、著名人へのインタビュー、高校生による部活動・委員会活動レポートなどを掲載しています。

※YTJP参加校への配布のみで、一般流通には対応しておりません。

■校内放送活動支援

アーティスト楽曲や映画、サービス、キャンペーン情報などを収録した校内放送向け音源を提供し、昼休みを中心とした校内放送活動を支援しています。

■学内サンプリングプロモーション

食品・飲料・文具・日用品などの商品やノベルティの学内サンプリングを実施しています。

■YTJP webでのニュース配信

部活動・委員会活動・課外活動・高校生イベントに関するレポートや、高校生調査の結果など、高校生に特化したニュースを日々発信しています。

YTJP web：h(https://www.ytjp.jp/)ttps://www.ytjp.jp/(https://www.ytjp.jp/YTJP)

YTJP X：https://x.com/YTJP_web